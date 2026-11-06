Murió el cineasta chileno Sebastián Lelio, ganador de un Oscar por 'Una mujer fantástica'

El reconocido cineasta chileno Sebastián Lelio, ganador del Oscar por Una mujer fantástica en 2018, murió este viernes a los 52 años de edad. Según medios locales, el director y guionista fue hallado en su casa del barrio de Las Condes, en Santiago de Chile.

Lelio se encontraba rodando la adaptación cinematrográfica de la novela Poeta chileno, de Alejandro Zambra, que hubiera sido su décimo largometraje.

En un comunicado en Instagram, su esposa, la actriz Amalia Kassai, confirmó el fallecimiento y señaló que la familia atraviesa “un momento de mucho dolor” y que el cineasta falleció por “motivos de salud”. “Fue una hermosa persona que aportó a la cultura chilena en grandes momentos de su historia”, escribió.

Sebastián Lelio nació en 1974 en Mendoza (Argentina), pero se consideraba chileno porque vivió en ese país desde los dos años. El director debutó con La sagrada familia (2006), tras haber participado en una película de varios directores.

Gloria (2013) es otra de sus películas más destacadas, estrenada en la Berlinale y elegida para representar a Chile en la carrera a los Oscar. También estuvo nominada a los Premios Goya como mejor Película Iberoamericana.

Una mujer fantástica (2017) producida entre otros por Pablo Larraín, retrata a una mujer trans que ha de enfrentarse a la muerte repentina de su pareja. La película ganó el Oscar en la categoría de Habla no inglesa —la segunda vez para la cinematografía chilena—, así como a la Mejor película iberoamericana en los premios Goya.

En 2022, Lelio presentó su film The Wonder a competición en el Festival de Cine de San Sebastián - Zinemaldia, una producción de Netflix protagonizada por Florence Pugh que adapta la novela de Emma Donoghue. “Una reflexión sobre el poder de la ficción, sobre los mecanismos de la ficción y los efectos políticos de la ficción”, según explicó a elDiario.es.

“Las historias pueden usarse perversamente o de manera virtuosa, pero son poder”, reflexionó en esa ocasión el chileno sobre la responsabilidad de las películas.