Katie Zacharia, la nueva secretaria de Prensa de Trump que se presenta como abogada sin serlo

Cuando Donald Trump la anunció el viernes pasado para sustituir a Karoline Leavitt, dijo que era abogada (“attorney”). En sus colaboraciones con medios como Fox, Newsmax o CNN, Katie Zacharia también se presentó como “abogada”. Incluso en su perfil de X lo señalaba. Pero el problema es que en Estados Unidos tener un título de Derecho no basta para ejercer como abogado: es necesario aprobar el examen de acceso a la abogacía y obtener la admisión en el colegio de abogados del estado en el que se quiera ejercer dicha profesión.

Y, ante la pregunta directa que le hicieron este martes sobre dónde había aprobado el examen, Zacharia respondió de forma ambigua. “¿En qué estado aprobó el examen de acceso a la abogacía?”, le gritó un periodista a Trump este martes mientras se dirigía al Marine One. El presidente se inclinó hacia delante. Zacharia estaba detrás de él. “Dijo que es abogada”, repitió el periodista, “¿dónde aprobó el examen de acceso a la abogacía? ¿En qué estado?” Trump se hizo a un lado para dejar que Zacharia respondiera: “Cuando me mudé a China”.

Zacharia, antes de asumir el cargo de secretaria de Prensa de la Casa Blanca, ocupaba el cargo de asesora sénior de comunicaciones en Truth Social. Anteriormente, había ocupado los cargos de portavoz y subsecretaria adjunta de Asuntos Públicos en el Departamento de Seguridad Nacional.

“Katie es una distinguida licenciada por la Universidad de Pepperdine y por la Facultad de Derecho Caruso de Pepperdine, es abogada y colaboradora habitual en medios como Fox News y Newsmax”, aseguró el presidente de EE.UU., pero no hay rastro de cómo se habilitó Zacharia para poder presentarse y ejercer como abogada.

El periodista Judd Legum, autor de la web Popular Information, identifica numerosas ocasiones en las que Zacharia apareció en grandes medios de comunicación en los que mencionó sus credenciales como abogada. Contó 18 apariciones en Fox News Channel en las que hizo tales menciones y descubrió que también se autodenominaba abogada en sus cuentas de redes sociales.

Zacharia se licenció en Derecho por la Universidad de Pepperdine, pero Legum escribió que no había podido encontrar constancia de que hubiera aprobado el examen de acceso al colegio de abogados de ningún estado, un requisito casi siempre necesario para ejercer la abogacía en Estados Unidos.

En todo caso, lo que realmente le importa a Trump es lo que decía después: “Cuenta con un historial impecable de apoyo y ha sido una colaboradora leal y brillante desde el principio. Además, es una ferviente admiradora y miembro de MAGA”.

Sin embargo, el estreno de Zacharia fue accidentado, hasta tal punto que la CNN citaba fuentes de la Casa Blanca que ponían en duda su continuidad en el cargo tras su primera conferencia de prensa.

En total, fueron apenas cinco minutos y medio de preguntas, en los que dijo que no tenía respuestas a las preguntas sobre la cooperación entre los servicios de inteligencia de EE.UU. y Ucrania e incluso confundió a Trump con su esposo.

Una de las pocas preguntas que le hicieron fue sobre cómo esperaba “compaginar” su nuevo trabajo con un marido y cuatro hijos en casa, una pregunta que difícilmente se le haría a un secretario de Prensa varón: “Bueno, mi presidente, perdón, mi marido”, dijo: “Esa sí que es buena”.

Eso sí, tenía preparada una noticia para su debut y, cuando un periodista le preguntó por la embajadora de Estados Unidos en Grecia, Kimberly Guilfoyle, Zacharia dio el titular: “Le pedimos a la embajadora Guilfoyle que renuncie”.

Durante los primeros e interminables minutos de su declaración inicial, Zacharia miraba hacia abajo y, muchas veces, leía directamente de un papel. Las pocas preguntas que aceptó no eran polémicas y procedían de medios de comunicación que se mostraron favorables al presidente republicano.

Trump suele actuar como su propio portavoz y responde preguntas con mucha frecuencia. Su antagonismo hacia los medios de comunicación está creando mucha tensión, y Zacharia está descubriendo desde el primer día que ella también estará bajo una lupa constante.

“Puedo hacer lo que ya hacía desde afuera, que era amplificar, multiplicar y desarrollar la increíble agenda del presidente Trump para el pueblo estadounidense”, dijo Zacharia, sin siquiera mencionar que entre sus funciones, por las que cobra dinero público, está la de difundir información a los estadounidenses.

Leavitt, muchas veces sonriente, se puso el traje de su jefe para confrontar cotidianamente a la prensa. “Qué pregunta más estúpida”, llegó a decirle a un periodista en una conferencia de prensa el año pasado.

En la línea de lo relatado por CNN, la cadena MS NOW citó a un funcionario anónimo de la Casa Blanca: “Tiene que mejorar mucho y rápido; de lo contrario, batirá el récord de Scaramucci”. Anthony Scaramucci, uno de los primeros directores de comunicación de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump, duró 11 días en 2017.

Jen Psaki, ex secretaria de Prensa de Joe Biden y ahora presentadora de un programa en MS NOW, lo expresó de forma más sucinta en una publicación en X: “Bueno, esa conferencia de prensa fue básicamente un sketch de Saturday Night Live… salvo que no lo era”.

Actualmente, tres importantes medios —CNN, MS NOW y Politico— están luchando por recuperar el acceso a la Casa Blanca después de que Trump los expulsara el mes pasado, alegando que no le gustaba su cobertura y tachándola de “noticias falsas”.

Zacharia se licenció en Pepperdine en 2007 y obtuvo el título de Derecho en 2011, según confirma la universidad. Posteriormente, trabajó como abogada asociada en el equipo de práctica internacional del bufete Zhong Lun en Pekín, entre 2011 y 2013, según su perfil de LinkedIn.

Su único otro cargo en el ámbito jurídico fue el de consejera jurídica general de Fix California, un grupo fundado por Richard Grenell, funcionario de la Administración Trump, entre 2024 y 2025.

La Casa Blanca no aportó pruebas de que Zacharia haya sido abogada colegiada en Estados Unidos, pero afirmó en un comunicado que “trabajó en derecho de transacciones internacionales” en China y “ejerció el derecho de transacciones internacionales, con todas las credenciales pertinentes”.

Según los registros públicos, Zacharia reside en California. En un comunicado emitido este martes y citado por The Washington Post, un portavoz del Colegio de Abogados de California afirmó que “no consta que Kate Sharon Zacharia ni Kate Sharon Black hayan obtenido la licencia para ejercer la abogacía en California”. El portavoz también señaló que tampoco hay registros a nombre de Katie, su apodo.