Trump despidió a la embajadora de EE.UU. en Grecia y 'ex' de su hijo mayor por pedir 100.000 dólares para sus gastos a un donante

Donald Trump pidió la renuncia de Kimberly Guilfoyle. Así lo anunció este martes la nueva secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, en su primera comparecencia ante la prensa: “Le pedimos a la embajadora Guilfoyle que renuncie. Fue un gran activo para el equipo y le deseamos lo mejor”.

Y la embajadora comunicó su partida un par de horas después en X, rechazando las acusaciones por las que fue destituida: “Estas acusaciones son falsas, y tengo la intención de defender enérgicamente mi nombre, mi reputación y mi integridad. No permitiré que unas acusaciones falsas definan mis décadas de servicio público”.

El presidente de EE.UU. ya avanzó este lunes que estaba “considerando” despedir a Guilfoyle. “No estoy contento”, dijo a los periodistas, tras conocerse que ella había pedido a un donante que cubriera gastos personales en los días previos a su audiencia de confirmación como embajadora.

El WSJ fue el primero en publicar unos mensajes de texto en los que Guilfoyle pedía al donante de Trump Eric Deters que le transfiriera 100.000 dólares a su cuenta de American Express el año pasado. “No aparecerá en ningún lugar si transferís el dinero a American Express”, escribió en Signal: “Por favor”.

Deters, antiguo candidato al Congreso por Kentucky, ya había pagado anteriormente a Guilfoyle en concepto de honorarios por conferencias. También realizó un pago similar de 200.000 dólares a Donald Trump Jr., con quien Guilfoyle tuvo una relación entre 2021 y 2024, y de 100.000 dólares a Eric Trump.

Sin embargo, se negó a pagar la factura de la tarjeta de crédito de Guilfoyle, informa el WSJ.

La Oficina del Inspector General del Departamento de Estado está investigando ahora si Guilfoyle recibió regalos o favores de empresarios privados.

El Wall Street Journal informó sobre una grabación en la que la diplomática se jactaba de que unos magnates empresariales griegos le habían pagado el vuelo a París, además de un lujoso alojamiento en un hotel.

Cuando se le preguntó el lunes sobre las informaciones relativas a una posible conducta indebida por parte de Guilfoyle y si podría despedirla, Trump respondió: “Bueno, lo estamos estudiando. Sí, no estamos contentos”.