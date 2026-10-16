Murió Fernando Confessore a los 58 años: histórico meteorólogo de TN y El Trece

El meteorólogo Fernando Confessore, quien informaba sobre el clima durante las tardes en el canal de noticias TN, murió esta madrugada a causa de una descompensación repentina en su domicilio, ubicado en el barrio porteño de Versalles.

De acuerdo con la información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 02:00 en su domicilio ubicado sobre la calle La Huella donde arribó la Policía tras recibir un llamado de su esposa, Paula Gabriela Franco, quien alertó que Confesore se desvaneció imprevistamente en la cocina.

Además de los efectivos policiales, médicos del SAME asistieron a la vivienda y le realizaron maniobras de RCP durante varios minutos, pero sin éxito.

El encargado de comunicar la triste noticia a los televidentes fue Mario Massaccessi, quien dedicó unos minutos al aire para describir a su colega como un buen esposo y un gran padre.

“Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias. Se fue ‘el del tiempo’, que entró al canal en diciembre de 1995. Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla dándonos el pronóstico o las alertas, era un hombre que nos enseñó el amor, de toda una vida, con su mujer. Él no quería hablar de su vida privada porque era de perfil bajo, pero la amaba, como a sus hijas”, señaló el conductor.

Nacido en Buenos Aires el 18 de julio de 1968, Fernando Ezequiel Confessore se especializó en meteorología tras una primera formación en aviación. Estudió para despachante de aeronaves en el Instituto Nacional de Aviación Civil, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, y obtuvo la licencia de operador radiotelefonista restringido de la entonces Comisión Nacional de Comunicaciones.

En 1992 egresó de la Universidad de Buenos Aires como pronosticador meteorológico universitario. Ese mismo año inició su recorrido profesional en el Servicio Meteorológico Nacional, donde trabajó hasta 1994 en la recepción e interpretación de imágenes satelitales. Durante ese período también profundizó sus conocimientos con cursos de nefoanálisis y meteorología aeronáutica.

En diciembre de 1995 se incorporó a ARTEAR y comenzó a tener participaciones en la pantalla de Todo Noticias. Dos años después asumió como columnista y presentador del tiempo en TN de 7 a 9, además de sumarse a El noticiero de Santo, por El Trece.

Su presencia se volvió habitual en las coberturas meteorológicas de la señal. También estuvo al frente del segmento del tiempo de TN Agro, espacio en el que acercó información climática vinculada con la actividad productiva.

En noviembre de 2000 participó de un curso de la Organización Meteorológica Mundial dedicado a la comunicación científica en los medios. Esa formación acompañó una faceta que sostuvo durante toda su carrera: la explicación de fenómenos atmosféricos con un lenguaje accesible para el público.

Confessore también llevó sus conocimientos a la radio, donde fue columnista en el programa de Fernando Carnota por Radio La Red. En 2006 publicó junto a Mauricio Saldívar Meteorología para todos, un libro orientado a acercar conceptos y herramientas de la disciplina a lectores no especializados.

Hasta la actualidad continuaba ligado a TN y al equipo de ARTEAR, donde construyó una trayectoria marcada por el trabajo cotidiano frente a las cámaras y la tarea de traducir el pronóstico en información de servicio.

NB con información de NA.