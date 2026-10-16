La Selección argentina jugará ante Uruguay y Costa Rica en los últimos amistosos del año

La Selección argentina ya tiene definidos sus últimos compromisos de 2026. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Uruguay y Costa Rica durante la fecha FIFA de noviembre, en dos amistosos que marcarán el comienzo de una nueva etapa tras los retiros de Lionel Messi y Nicolás Otamendi.

El primero de los encuentros se disputará el viernes 13 de noviembre frente a Uruguay, en Buenos Aires. Aunque todavía no se confirmó el estadio, la Bombonera aparece como la principal candidata para recibir una nueva edición del clásico rioplatense. La otra posibilidad es el Estadio Único de La Plata, que se encuentra en refacciones de cara al partido que la Selección femenina jugará contra Alemania a fines de ese mes.

Cuatro días después, el martes 17 de noviembre, Argentina se medirá con Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde recientemente consiguió una victoria frente a Bolivia.

Los amistosos tendrán una importancia particular para Scaloni, que comenzará a evaluar alternativas y a reorganizar el plantel sin dos de sus principales referentes de los últimos años. En ese contexto, Cristian “Cuti” Romero asumirá la capitanía del seleccionado.

Los partidos también servirán como preparación para las Eliminatorias Sudamericanas, cuyo inicio está previsto para marzo de 2027. Argentina ya tiene asegurada su participación en el Mundial 2030 por su condición de coanfitriona del torneo.

Otro de los asuntos pendientes es la continuidad del cuerpo técnico. Durante la concentración de noviembre podrían producirse avances en las negociaciones para renovar el contrato de Scaloni, quien manifestó su intención de seguir al frente del seleccionado.

“Si todo va bien, seguiré siendo entrenador”, afirmó el director técnico después del último encuentro frente a un rival africano.

De esta manera, Argentina cerrará su calendario internacional de 2026 con dos partidos que, además de ofrecerle rodaje al equipo, permitirán comenzar a delinear el plantel para el próximo ciclo mundialista.

Con información de la agencia NA