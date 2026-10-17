Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza: ¿por qué se celebra el 17 de octubre?

Una de cada diez personas de las regiones en desarrollo viven con menos de 1,90 dólares al día, que es la cantidad establecida internacionalmente como el umbral de la pobreza. Y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El 17 de octubre se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, con el reto de alcanzar el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es nada menos que “poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo”.

Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza 2026: Hogares seguros para todos

El lema de 2026 se enmarca en el tema general “Unidos por la paz y los derechos humanos”. La edición de este año pone el foco en “Hogares seguros para todos”, un llamamiento a garantizar el acceso a una vivienda adecuada, segura, accesible y asequible.

La vivienda es mucho más que un techo. Contar con un hogar seguro y estable facilita el acceso a la salud, la educación y el empleo. Por el contrario, vivir en una casa insegura, hacinada o cuyo coste resulta inasumible puede agravar la pobreza y la exclusión social. La campaña de 2026 reclama políticas de vivienda que respeten los derechos humanos y tengan en cuenta las necesidades de las personas que sufren pobreza. También pide que estas personas participen en las decisiones que afectan a sus vidas.

Origen: Día Mundial para la Superación de la Pobreza Extrema

El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza fue proclamado por la ONU en 1992, pero la primera vez que se celebró fue en 1987 en París, cuando más de 100.000 personas se reunieron en la Plaza del Trocadero para manifestarse a favor de los Derechos humanos y la libertad en honor a las víctimas de la pobreza, el hambre, la violencia y el miedo.

La convocatoria fue organizada por Joseph Wresinski, fundador del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo, quien organizó esta campaña y quiso celebrar el que se llamó en un primer momento Día Mundial para la Superación de la Pobreza Extrema.

Aquel día, en la Plaza de Trocadero, se inscribieron los principios de los Derechos Humanos en una losa conmemorativa, que de inauguró como parte de los actos contra la pobreza, y de la que se han hecho réplicas en todo el mundo. Una de ellas está en la sede de la ONU en Nueva York.

La pobreza genera violaciones de los Derechos Humanos

La erradicación de la pobreza es uno de los mayores retos globales con que se enfrenta actualmente el mundo, en particular en África y en los países subdesarrollados.

La pobreza no es solo una cuestión económica. Se trata de un fenómeno que comprende la falta de las capacidades básicas para vivir con dignidad, como el acceso al agua potable, a la electricidad, saneamiento y alimentos.

La pobreza es en sí misma un problema de derechos humanos urgente y es causa y consecuencia de violaciones de los derechos humanos. Por ello, reducir la pobreza y erradicarla es una obligación de todas las sociedades.

NB