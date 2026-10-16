Milei habló por teléfono con Marco Rubio para fortalecer los vínculos comerciales y de seguridad con EE.UU.

El presidente Javier Milei mantuvo este viernes una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que abordaron distintos aspectos de la relación bilateral, entre ellos el comercio, las inversiones y la cooperación en materia de seguridad. El contacto se produjo pocas horas después de la visita del mandatario argentino a Washington y en vísperas de un nuevo viaje de funcionarios estadounidenses a Buenos Aires.

La comunicación fue confirmada por el Departamento de Estado norteamericano a través de sus redes sociales. Según el comunicado oficial, ambos funcionarios “reafirmaron la solidez de la asociación entre Estados Unidos y Argentina” y coincidieron en la importancia de profundizar el trabajo conjunto.

Durante el intercambio, Milei y Rubio analizaron las posibilidades de ampliar el comercio bilateral, fomentar inversiones y avanzar en iniciativas vinculadas con la seguridad regional. La cartera estadounidense señaló que también conversaron sobre oportunidades para promover la prosperidad compartida en el continente.

“El secretario y el presidente Milei reafirmaron su compromiso de seguir trabajando en estrecha colaboración para lograr resultados concretos que beneficien tanto al pueblo estadounidense como al argentino”, destacó el Departamento de Estado.

El asesor presidencial Santiago Caputo se hizo eco del anuncio y compartió el comunicado en su cuenta de X, acompañado por las banderas de ambos países y la sigla “TMAP”, que utiliza habitualmente para expresar la consigna “Todo marcha acorde al plan”.

La conversación se produjo, además, en la antesala de la visita a la Argentina de dos altos funcionarios de la administración de Donald Trump. Se trata del subsecretario de Estado Christopher Landau y del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, cuya llegada está prevista para la próxima semana.

El nuevo intercambio entre Milei y Rubio se inscribe en los contactos diplomáticos que ambos gobiernos mantienen para profundizar su relación política y económica, con especial atención al comercio, las inversiones y la cooperación en materia de seguridad.