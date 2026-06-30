Tenaris del grupo Techint anunció 150 despidos en su planta de Valentín Alsina

La empresa Tenaris, del grupo Techint, notificó el despido de 150 trabajadores de su planta de Valentín Alsina, en el partido de Lanús, según confirmó el delegado fabril de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Avellaneda-Lanús, Dylan Paz. La medida afecta a operarios que, de acuerdo con el gremio, cuentan con más de cuatro años de antigüedad.

“El último jueves nos confirmaron la baja de 150 compañeros que a partir del miércoles no van a estar más”, señaló Paz en declaraciones a Diario Conurbano. El representante sindical sostuvo además que “el costo de esta situación lo tiene que pagar la empresa, que es una multinacional y tiene la espalda para hacerlo, no los trabajadores”.

La planta funcionaba con suspensiones

Los despidos se producen después de que Tenaris quedara afuera, a comienzos de este año, de la licitación para la provisión de caños del gasoducto entre Vaca Muerta y Río Negro. Desde abril, la planta operaba bajo un esquema de suspensiones acordado para sostener la actividad ante la falta de nuevos proyectos de gran escala.

Desde la UOM sostienen que ese mecanismo debería mantenerse al menos hasta fin de año, con la expectativa de que las próximas licitaciones previstas para octubre permitan recuperar carga de trabajo vinculada al desarrollo de la infraestructura energética.

El reclamo del gremio

El sindicato cuestionó la decisión de la empresa y atribuyó la caída de la actividad, entre otros factores, a la política de importaciones del Gobierno nacional.

“Hoy en Vaca Muerta hay récord de perforaciones y un nivel de actividad que no se corresponde con lo que sucede acá. Eso se explica por la política de apertura de importaciones que nos perjudica profundamente”, afirmó Paz.

El delegado también aseguró que los trabajadores cuentan con el respaldo de la conducción de la seccional Avellaneda-Lanús y anticipó que buscarán sostener las fuentes laborales. “Solo con la unidad de los compañeros vamos a poder sacar adelante este problema”, concluyó.

Hasta el momento, Tenaris no difundió una posición pública sobre los despidos anunciados.