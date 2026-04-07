El empresario Marcelo Mindlin se queda con Loma Negra y la cementera vuelve a manos argentinas

Loma Negra vuelve a ser presidida por un argentino. Luego de meses de negociaciones, Marcelo Mindlin se convirtió en el nuevo responsable máximo de la cementera más grande del país.

La empresa creada en la provincia de Buenos Aires por la familia Fortabat, y una de las más reconocidas del país, en 2005 había sido vendida a InterCement, importante holding brasileño, hace 21 años. Ahora, vuelve a manos argentinas.

De esta forma, la empresa Loma Negra comienza una nueva etapa tras el ingreso de un grupo inversor encabezado por el empresario argentino que tomó el mando de InterCement.

Así, el grupo inversor Latcem, integrado por Mindlin junto a Redwood Capital Management y los representantes de Chile, Moneda–Patria Investments, se convirtió en el accionista mayoritario de InterCement, grupo que controla Loma Negra. Y, de esa forma, como parte del acuerdo, Mindlin fue designado presidente del holding.

La operación se concretó tras la reestructuración de una deuda cercana a los US$ 1.500 millones que afectaba a InterCement, perteneciente a la familia Camargo Correa. El proceso, aprobado por la justicia de San Pablo, permitió estabilizar financieramente al grupo con un nuevo esquema que incluye un cupón del 6,75% y sin vencimientos en los próximos cinco años. Asimismo, se realizó un aporte de capital de US$ 110 millones para reforzar el funcionamiento de la empresa.

En este contexto, más allá de las dificultades del holding brasileño, en Argentina Loma Negra se mantuvo en buena posición económica, sin perder mercado, logrando de tal forma consolidar su liderazgo con una participación de mercado del 45% y una capacidad de producción de más de 10 millones de toneladas anuales.

¿Qué dijo Mindlin de la nueva etapa de Loma Negra?

Al respecto, Mindlin destacó que la nueva estructura financiera permitirá a InterCement enfocarse en el crecimiento y buscar consolidar su operación regional en el tiempo. “Tras muchos años de estrés financiero que incluyó un complejo proceso legal de reestructuración judicial, hoy la compañía cuenta con una estructura de capital sólida que le permitirá enfocarse en el crecimiento. Este proceso marca un punto de inflexión para InterCement y le permite encarar una nueva etapa con una visión de crecimiento de largo plazo”, dijo el dueño de Pamppa Energía.

Por su parte, Ruben Kliksberg y Sean Mulroy, Co-CIOs de Redwood Capital Management, dijeron que la inversión en InterCement “nos ofrece una oportunidad única de participar junto a nuestros socios en la recuperación empresarial de una compañía líder en Brasil y Argentina, dos economías pujantes y con excelentes prospectos de largo plazo”.

Asimismo, Fernando Tisné, Socio de Moneda-Patria, comentó que la transacción “permite a InterCement dejar atrás una etapa de alta complejidad financiera y avanzar con una estructura de capital robusta y una base accionaria de largo plazo. Para los fondos administrados por Moneda-Patria, esta inversión refleja nuestra experiencia en crédito corporativo y reestructuraciones complejas en América Latina, y nos permite participar en dos compañías líderes de la industria cementera regional, InterCement y Loma Negra. Junto a nuestros socios, vemos una gran oportunidad de crear valor”, aseguró el empresario, de acuerdo a declaraciones que publica el portal Más Energía.

InterCement se posiciona como la tercera productora de cemento en Brasil, con presencia en diez estados y una capacidad instalada de más de 16 millones de toneladas, consolidando así un grupo de alcance regional que ahora suma capital argentino en su estructura de control.

Con información de NA.