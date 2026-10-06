Día Internacional de la Geodiversidad: ¿por qué se celebra el 6 de octubre?

Con la finalidad de destacar el papel ejercido por la Geología en la sociedad actual, la UNESCO proclamó el 6 de octubre como Día Internacional de la Geodiversidad. Con la proclamación de esta efeméride se pretende promover la conservación del patrimonio geológico del planeta.

Origen del Día de la Geodiversidad

La Comisión de Ciencias Exactas de la 41ª Conferencia General de la UNESCO proclamó el 6 de octubre como Día Internacional de la Geodiversidad, con la finalidad de promover y visibilizar la importancia del patrimonio en la humanidad.

Esta efeméride surgió debido a la solicitud efectuada por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS) y otras 108 organizaciones científicas.

Con ello se pretende generar conciencia sobre los beneficios que ofrece la geodiversidad a la sociedad y el medio ambiente.

¿Qué es la Geodiversidad?

La geodiversidad abarca todas las partes de la naturaleza no vivas, desde minerales y fósiles hasta suelos y paisajes impresionantes. El término Geodiversidad está referido a la variedad de elementos geológicos existentes en un territorio:

Estructuras sedimentarias o tectónicas.

Materiales de diversa índole (rocas, fósiles).

Suelos.

Procesos geológicos y morfogenéticos

Rasgos geomorfológicos del relieve.

Recursos naturales energéticos e hídricos (ríos, lagos).

La geodiversidad sustenta la biodiversidad, siendo la base de todo ecosistema. En tal sentido, desempeña un papel esencial para el bienestar de los seres vivos y el desarrollo sostenible del planeta.

Se remonta a los orígenes de la Tierra así como la formación de las primeras rocas, hace más de 3.800 millones de años

Entre sus bondades y beneficios se destacan los siguientes:

Proporciona los recursos para la generación de energía y energías renovables.

Atenúa la contaminación ambiental.

Ayuda a conocer y a predecir los peligros naturales.

Condiciona la flora y la fauna de un territorio o región.

NB