Funcionarios de Milei, el embajador de EE.UU., la CGT y empresarios, juntos en evento clave para la política exterior

Un días después de las elecciones en Brasil, la política exterior argentina estará concentrada en un evento que reunirá a funcionarios del Gobierno, embajadores, empresarios y hasta la CGT. El Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) celebra este lunes su 48° aniversario con su tradicional comida anual. El encuentro tiene cita esta noche en La Rural, en Palermo, con una convocatoria de casi 400 invitados.

La apertura estará a cargo del presidente del CARI, Francisco de Santibañes, y el discurso central lo dará el canciller Pablo Quirno. La cena anual del think tank es una de las citas más concurridas del calendario diplomático porteño y suele funcionar como un termómetro informal de la política exterior del Gobierno de turno.

Por el lado oficial, entre los asistentes confirmados figuran el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Marcelo Dalle Nogare; el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo; el secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Daniel Martella, y el secretario de Medios de la Presidencia, Fabián Fernández.

La presencia diplomática será amplia: más de 40 embajadores y jefes de misión confirmaron su asistencia. Entre ellos están Peter Lamelas, de Estados Unidos; Joaquín de Arístegui Laborde, de España; David Cairns, del Reino Unido; Yoshitaka Hoshino, de Japón; Ajaneesh Kumar, de la India, y Helena Felip Salazar, de Paraguay. También habrá representantes de las embajadas de Alemania, China, Brasil, Noruega y Suecia, entre otras.

El mundo empresario también tendrá un lugar destacado. Según los organizadores, asistirán Jorge Pablo Brito, presidente de Banco Macro; Juan Parma, CEO de la misma entidad; Fabián Kon, CEO del Grupo Financiero Galicia, y Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy. Estará también el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappalini. En representación de la CGT asistirán Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la central obrera, y Cristian Jerónimo, miembro del triunvirato.

Uno de los momentos centrales de la noche será la entrega del Premio a la Excelencia “Embajador Carlos Muñiz”, que este año recae en el académico Roberto Russell, especialista en relaciones internacionales. La distinción, que reconoce trayectorias vinculadas con la proyección internacional de la Argentina, fue otorgada en ediciones anteriores al embajador Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), y a la embajadora Susana Ruiz Cerutti, la primera mujer en ocupar la Cancillería en la historia del país.