Gaby WallStreet y Tony Delgado: la pareja trumpista con vida de ricos que premió a Cerimedo y lleva a Milei otra vez a EE.UU.

Gabriela Berrospi supo cómo festejar sus 36 años. El 2 de septiembre se lo pasó en una bañera de espuma y velas, en un hotel-spa exclusivo en Boca Ratón, Florida. Su deseo fue claro: “Abundancia”. Ese día disfrutó de ostras, steak tartar, jugo de pepino y salmón salvaje. Amigos suyos le regalaron una cartera color rosa chicle y de marca top. “Nunca pensé que llegarías tan alto, moviéndote en los círculos más altos de la sociedad en Estados Unidos, pasando días memorables e inolvidables en Mar a Lago con la elite de la Casa Blanca y el presidente Donald Trump”, le dedicó su padre en un mensaje.

Berrospi es peruana, en redes es conocida como Gaby WallStreet y con su marido, el puertorriqueño Tony Delgado, fundaron Latino Wall Street, una empresa de “educación financiera” y criptos, con la que hacen activismo conservador hispano en Estados Unidos. Se autoperciben la “reina de WallStreet” y el “rey de Puerto Rico”. La pareja que muestra una vida de ricos en Florida -la semana pasada viajaron por el crucero de Disney- y estuvo en un evento con Trump el miércoles pasado, serán los anfitriones el 14 de octubre del presidente Javier Milei.

Gaby y Tony son socios del español Javier Negre, dueño de La Derecha Diario, en la Hispanic Heritage Gala, un evento al que irá Milei para sumar fondos para la campaña trumpista entre la comunidad latina de EE.UU. Se desarrollará en el Andrew W. Mellon Auditorium de Washington. Pero, ¿qué hay realmente detrás de esta pareja? Porque no solo se codean con el trumpismo y tienen acceso directo al libertario, sino que sus vínculos van más allá y tienen ribetes polémicos: premiaron en febrero pasado como “consultor del año” a Fernando Cerimedo, el exasesor del libertario y del boliviano Rodrigo Paz, entre otros presidentes, ahora detenido por intento de feminicidio, tráfico y lavado. Esta semana en Bolivia se revelaron fotos de Cerimedo con el hijo de Trump y la DEA detuvo en un supuesto operativo antidrogas al jefe de la Fiscalía que lo investigaba.

elDiarioAR le envió mensajes por Instagram a Berrospi y Delgado pero no obtuvo respuestas. Desde Latino WallStreet sí respondieron: “No hay posibilidad de entrevista con Gaby en este momento. Gracias por tu interés. Si estoy cambia te haremos saber”. En La Derecha Diario, por su lado, aclaron que el medio que supo tener Cerimedo “solo promociona el evento” al que viajará Milei, y aclararon que “la empresa organizadora es Latino Wall St”.

“Power couple”

“Desde que me casé contigo mi vida se fue 10 niveles más arriba (y ojo ya era exitosa por mi cuenta en NYC)”, posteó en su Instagram Gaby junto a Tony el miércoles pasado, cuando estuvieron en la recepción por el Mes de la Herencia Hispana que Trump encabezó en el Salón Este de la Casa Blanca. El evento está atado a la efeméride del 12 de octubre. Berrospi publicó una selfie con Delgado frente a la puerta de caoba que tiene encima el escudo presidencial, con la etiqueta “power couple”. Después compartió una foto del mismo pasillo con el español Negre.

En el acto, Trump habló de “fe, familia y libertades dadas por Dios”, defendió el muro fronterizo porque mantiene afuera a “gente mala” e invitó a los presentes a recorrer las obras de su nuevo salón de baile. Les pidió cuidado porque la caída era “larga” y remató: “Solo un hispano podría sobrevivir a esa caída”. Según las crónicas de la prensa estadounidense, el público aplaudió. Berrospi también exhibió una copia del mensaje presidencial por el Mes de la Herencia Hispana, fechado el 17 de septiembre: “Wow qué carta más poderosa nos dieron”. Es el texto genérico que la Casa Blanca emite todos los años para la fecha.

El viernes Berrospi subió un video con Tom Homan, el “zar de la frontera” de Trump. “El Director de ICE sube al escenario y me saluda”, tituló Gaby. “Yo sé que Tom Homan & ICE son controversiales, de verdad que lo entiendo. Sin embargo, quiero que escuchen estas palabras de cómo ha podido proteger la frontera y encontrar a miles de niños que estaban desaparecidos por el tráfico humano. Eso es lo que se le aplaude”. Homan dirigió de forma interina la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) entre 2017 y 2018. Es considerado el “padre intelectual” de la política de separación de familias migrantes en la frontera. En 2024, agentes encubiertos del FBI lo grabaron mientras recibía una bolsa con US$50.000 en efectivo, en una investigación por presuntos sobornos que el Departamento de Justicia de Trump cerró en 2025. Hoy conduce las deportaciones masivas, el programa que más castiga a la comunidad que Latino Wall Street dice representar.

En otro posteo en sus redes, Berrospi se mostró segundos antes de salir en vivo en The Faulkner Focus, un programa en Fox News. El zócalo la presentó como “Gaby Berrospi, Republican Strategist”. Integró un “power panel” sobre la ofensiva republicana contra los demócratas “por el socialismo”. “Hoy hablamos en TV nacional sobre la nueva agenda radical demócrata/socialista y sobre el acuerdo petrolero con Venezuela”, contó. Después escribió un resumen de las elecciones de medio término del 3 de noviembre, que describió como “un referéndum sobre los primeros dos años del segundo mandato de Trump”. La gala de Washington, a la que va Milei, se hará tres semanas antes de esa votación.

Anfitriones millonarios de Milei

La promoción del evento al que irá Milei ocupa buena parte de sus historias en redes. Los flyers dorados tienen el Capitolio de fondo y presentan a Delgado como “Chairman” y a Berrospi como “Chairwoman”. El que tiene la cara de Milei, con la leyenda “Guest of honor, President of Argentina”, circuló compartido por Mercedes Schlapp, exdirectora de comunicación estratégica de la Casa Blanca en el primer mandato de Trump, y Delgado lo republicó etiquetando a Negre. En los últimos días se sumaron como invitados especiales Joel Valdez, vicesecretario de prensa del Pentágono (que Trump rebautizó como Departamento de Guerra), y Dan Newlin, abogado de Florida. La web del evento muestra a Milei en primer plano, aclara que la entrada es “solo por invitación”, exige etiqueta y ofrece un botón para “solicitar tu asiento”. “Nos vemos en Washington, D.C. para nuestro ÚLTIMO EVENTO DEL AÑO”, anunció Berrospi.

La abundancia que exhiben es también el producto que venden. En el Telemundo Center de Miami, Latino Wall Street celebró sus siete años con un “Hispanic Heritage Investor Summit” y sus propios premios. La pareja subió al escenario con un cheque gigante de US$1.402.712,31 a nombre de Jane Valderrama, “instructora” del “LWS Club de Millonarios”, premiada como “Coach del año” y presentada como “especialista en scalping”, una técnica de compraventa ultrarrápida de acciones. Otras “alumnas estrella” posaron con carteles de “+100.000 dólares”.

Ante un seguidor que preguntó qué justifica los precios de sus programas, Berrospi detalló una escala. Empieza con un “reto de Máquina de Ingresos Pasivos” de cinco días por 5 dólares y llega al “club PRESENCIAL de Titanes”, con “experiencias exclusivas en literalmente los mejores lugares privados del mundo donde solo el 1% tiene acceso. Ejemplo: Mar a Lago, el piso de la bolsa en NY, sede nacional de Telemundo”. La justificación final fue explícita: “Lo que nos diferencia en realidad es nuestro acceso, el respaldo institucional que tenemos a nivel internacional. Nuestro círculo te aseguro es el más premium de toda la comunidad latina y eso vale billones”. Los cursos y la consultoría privada que figuran en su oferta van de 1.000 a 250.000 dólares. Días después del cumpleaños, Berrospi posteó un crucero de Disney atracado en un muelle de aguas turquesas, con otra reflexión: “Mi versión de abundancia no se mide en cosas materiales”.

Un empresario latinoamericano de Florida con vínculos en la región reveló a elDiarioAR que los dueños de Latino Wall Street lo contactaron para que financie sus eventos pero rechazó la propuesta. “No me parecieron serios”, explicó a este medio.

Latino Wall Street es una sociedad registrada en Puerto Rico en septiembre de 2019 que dice tener más de 150.000 miembros. Delgado, criado entre Nueva York y Nueva Jersey, lleva el apodo de “Rey de Puerto Rico” que le dio el propio Trump en una CPAC. En sus redes cuenta la historia del primer millonario de una familia sin padre presente. Ese relato omite lo que muestran algunos registros judiciales de Nueva Jersey y Florida: Delgado fue condenado en 2013 por causas de 2009 a 2012 vinculadas a la venta y distribución de drogas, incluso cerca de escuelas. Su padre, Henry Delgado, pasó 33 años preso por narcotráfico y salió en 2018 gracias a la First Step Act, la reforma penal que Trump firmó en su primer mandato. Uno de los cofundadores originales de Latino Wall Street, Alan Burak, fue acusado por la SEC en 2025 de un fraude de US$4 millones con su fondo Never Alone Capital y se declaró culpable.

El vínculo con Milei tiene sus meses ya. El 10 de febrero, Latino Wall Street organizó la Hispanic Prosperity Gala en Mar-a-Lago, con entradas de entre 10.000 y más de 100.000 dólares. Entre los asistentes estuvieron Rudy Giuliani, Michael Flynn, Roger Stone, Eduardo Bolsonaro y Ronaldinho. Milei recibió un reconocimiento y lo representó Federico Sturzenegger. Esa noche subió al escenario Cerimedo.

La web de la gala de octubre se promociona con fotos de Mar-a-Lago y un video con imágenes donde aparece Cerimedo. El fantasme del asesor detenido estará presente en el viaje de Milei.

Para el 14 de octubre se esperan unas 750 personas, con asientos VIP de alrededor de 10.000 dólares. Además de Milei estarán Eduardo Bolsonaro y Tim Ballard, el exagente de la CIA denunciado por abuso sexual, que los organizadores anunciaron como “invitado especial”. El objetivo declarado es apoyar a los candidatos republicanos antes de unas elecciones que pueden costarle a Trump el control del Congreso. En la Casa Rosada repiten que la agenda “es dinámica”, pero no desmintieron la cita que los organizadores promocionan todos los días. Si el viaje se concreta, el Presidente de un país en recesión técnica será la cara de una noche de recaudación electoral en otro país, invitado por una pareja que vende como principal activo la foto con el poder.