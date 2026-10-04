Más de 2,7 millones de personas peregrinaron a Luján

Unas 2.700.000 personas participaron de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, según informó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. “Hay 2.700.000 personas participando de este acto de fe”, dijo el sábado, mientras las columnas recorrían los 60 kilómetros entre el Santuario de San Cayetano, en Liniers, y la Basílica de Luján. El funcionario sostuvo que era “una cifra mucho más grande que la del año pasado” y describió “un clima de abrazo y alegría”.

La cifra superó las previsiones previas. Antes del fin de semana, la Municipalidad de Luján calculaba que llegarían más de un millón de personas y la Provincia había preparado un operativo para más de dos millones. En 2025, después de la 51ª edición, el Gobierno bonaerense había informado la presencia de “más de dos millones y medio” de fieles. En ninguno de los dos casos se detalló cómo se realizó el conteo.

Las tormentas de la madrugada del sábado no frenaron la salida. Muchos peregrinos comenzaron el recorrido con pilotos, paraguas y ropa impermeable. La imagen peregrina partió de San Cayetano a las 10 y, durante unas 36 horas, las columnas atravesaron el oeste del conurbano por la Ruta Nacional 7. “Arrancamos con lluvia, juntamos fuerzas y acá estamos firmes”, contó Florencia, una peregrina que viajó desde Córdoba.

El lema de este año fue “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”. La peregrinación es organizada por la Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular de Buenos Aires. Nació como una caminata de grupos juveniles y con el tiempo incorporó a familias, parroquias, colegios y grupos de amigos.

El pedido de García Cuerva

La misa central se celebró el domingo a las 7 en la Basílica de Luján y fue presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. En su homilía, pidió “curar los vínculos entre nosotros” y cuestionó la descalificación, la intolerancia y la violencia.

“Las heridas de la descalificación, de la intolerancia, de la violencia física y verbal, supuran y parece que están infectando el corazón del pueblo”, dijo. Y agregó: “Si la Virgen de Luján nos abraza, es imposible mirar al otro con desprecio”. Después pidió “que dejemos de descalificar al hermano, de ser indiferentes con el que sufre y de dar lugar al odio entre nosotros”.

Un operativo de seis mil voluntarios

La convocatoria se produjo un mes antes de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, con una agenda que incluye Buenos Aires, Córdoba y Luján. García Cuerva vinculó el sábado ambos acontecimientos. “Este año la presencia del santo padre en noviembre impulsa a muchos a salir, porque creo que todos estamos entusiasmados con su visita”, dijo a los medios.

El operativo reunió a siete ministerios bonaerenses, ocho municipios y la Iglesia. Hubo hospitales móviles, ambulancias, un shock room móvil, un helicóptero sanitario, 80 baños químicos y cinco puestos de alimentación. AySA y ABSA aportaron 17 camiones cisterna y el Centro de Operaciones de Emergencias funcionó en la Universidad Nacional de Luján. En total, participaron unos 6.000 voluntarios.

La primera Peregrinación Juvenil a Luján se realizó el 25 de octubre de 1975. Según el Santuario de Luján, aquella primera edición reunió a unos 30.000 jóvenes.