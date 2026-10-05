El Partido Liberal de Jair Bolsonaro controlará más de la tercera parte del Senado de Brasil

El Partido Liberal (PL), la formación de ultraderecha liderada por el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), prácticamente dobló su bancada este domingo y salió de las urnas como la mayor fuerza del Senado de Brasil, con el control de la tercera parte de la Cámara Alta.

El partido que postuló al senador Flávio Bolsonaro a la Presidencia ya era la mayor fuerza en el Senado, con 15 de los 81 escaños, y a partir de 2027 contará con 28, según los escrutinios de las legislativas de este domingo.

Ese número, sumado al de sus aliados, prácticamente le permite garantizar o boicotear la gobernabilidad en la próxima Administración, dependiendo de quien venza las presidenciales en segunda vuelta, entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a la reelección, y el hijo primogénito de Jair Bolsonaro.

La presidencia será decidida en el balotaje el 25 de octubre debido a que ni Bolsonaro (47,1 %) ni Lula (45,1 %) obtuvieron más de la mitad de los votos en la primera vuelta.

El crecimiento de la bancada del PL

Además de nueve de los actuales senadores del PL, que tienen mandato hasta 2030, otros 19 miembros de la formación fueron elegidos este domingo.

Entre los nuevos senadores del PL destacan la exprimera dama Michelle Bolsonaro y Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente.

Dos formaciones de derecha tradicionalmente aliadas al PL, Republicanos (6) y Novo (3), podrán darle al partido de los Bolsonaro otros nueve votos en el Senado, con lo que lo dejarán a solo cuatro votos de la mayoría (42).

La caída de la representación de la izquierda en el Senado

El fuerte crecimiento de la ultraderecha en el Senado fue una de las principales preocupaciones de Lula durante su campaña.

“No podemos permitir que la derecha forme una mayoría en el Senado porque, si lo hacen, van a transformar este país en un infierno”, llegó a afirmar el líder progresista.

El Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, con la elección de seis nuevos senadores, se convirtió en la segunda minoría en el Senado, con los mismos nueve escaños que tenía.

Pero la representación de los partidos de izquierda cayó desde 17 hasta 15 escaños, incluyendo los nueve del PT y cuatro del Partido Socialista Brasileño (PSB), la formación del vicepresidente, Geraldo Alckmin.

El PL creció a costas del llamado ‘Centrão’, un conjunto de partidos de centroderecha que tiende a darle mayoría a cualquier Gobierno, bien sea de izquierda o de derecha, a cambio de beneficios y cargos públicos.

El número de senadores del Partido Social Democrático (PSD), que era la segunda mayor fuerza en el Senado, cayó desde catorce hasta cinco, y el de Progresistas (PP), otra importante formación del ‘Centrão’, de ocho a seis.

La representación de los partidos de centroderecha en el Senado cayó desde 49 hasta 35 escaños, lo que no les impide volver a ser decisivos para la gobernabilidad mediante pactos con cualquiera que sea el vencedor de las presidenciales.

EFE