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En el Ministerio de Salud

El Gobierno convocó a la Iglesia para dialogar sobre discapacidad, antes de la visita del Papa en noviembre

  • El encuentro está previsto para las 11 de este lunes en la sede de la cartera sanitaria y fue convocado a partir de una invitación del Gobierno nacional, según informó el Episcopado mediante un comunicado. La delegación será recibida por el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud y funcionarios del área.

Monseñor Raúl Pizarro, Secretario General de la Conferencia Episcopal Argentina, estará en la reunión con el Gobierno..
Monseñor Raúl Pizarro, Secretario General de la Conferencia Episcopal Argentina, estará en la reunión con el Gobierno.. Programa de Financiamiento Eclesial

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El Ministerio de Salud de la Nación invitó a representes de la Conferencia Episcopal Argentina a una reunión para abordar la problemática en discapacidad, sus familias y las instituciones que trabajan por su cuidado, acompañamiento e inclusión. antes de la visita del papa León XIV, en noviembre venidero.

El encuentro está previsto para las 11 de este lunes en la sede de la cartera sanitaria y fue convocado a partir de una invitación del Gobierno nacional, según informó el Episcopado mediante un comunicado. La delegación será recibida por el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud y funcionarios del área.

En representación de la CEA participarán su secretario general, monseñor Raúl Pizarro; el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Fernando Barilatti; el padre Aníbal Quevedo, consejero de la Obra Don Orione; y María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad.

Ese espacio fue constituido recientemente por el Episcopado con representantes de Pastoral Social, Pastoral de la Salud y Cáritas, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento de la Iglesia a las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que las asisten.

La Conferencia Episcopal agradeció la invitación y valoró la oportunidad de diálogo para avanzar en respuestas concretas a las necesidades del sector.

En su homilía durante la misa central de la Peregrinación a Luján, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, subrayó la necesidad de fortalecer los vínculos y de dar protagonismo a los sectores más vulnerables de la sociedad. “Si la Virgen de Luján nos abraza, es imposible mirar al otro con desprecio”, afirmó el religioso, quien convocó a convertirse en “artesanos de la fraternidad” y a llevar el “abrazo de María” a los abuelos, a las personas con discapacidad, a quienes no tienen trabajo, a quienes duermen en la calle y a los adolescentes afectados por las drogas, entre otros.

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