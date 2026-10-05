El Gobierno convocó a la Iglesia para dialogar sobre discapacidad, antes de la visita del Papa en noviembre

El Ministerio de Salud de la Nación invitó a representes de la Conferencia Episcopal Argentina a una reunión para abordar la problemática en discapacidad, sus familias y las instituciones que trabajan por su cuidado, acompañamiento e inclusión. antes de la visita del papa León XIV, en noviembre venidero.

El encuentro está previsto para las 11 de este lunes en la sede de la cartera sanitaria y fue convocado a partir de una invitación del Gobierno nacional, según informó el Episcopado mediante un comunicado. La delegación será recibida por el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud y funcionarios del área.

En representación de la CEA participarán su secretario general, monseñor Raúl Pizarro; el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Fernando Barilatti; el padre Aníbal Quevedo, consejero de la Obra Don Orione; y María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad.

Ese espacio fue constituido recientemente por el Episcopado con representantes de Pastoral Social, Pastoral de la Salud y Cáritas, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento de la Iglesia a las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que las asisten.

La Conferencia Episcopal agradeció la invitación y valoró la oportunidad de diálogo para avanzar en respuestas concretas a las necesidades del sector.

En su homilía durante la misa central de la Peregrinación a Luján, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, subrayó la necesidad de fortalecer los vínculos y de dar protagonismo a los sectores más vulnerables de la sociedad. “Si la Virgen de Luján nos abraza, es imposible mirar al otro con desprecio”, afirmó el religioso, quien convocó a convertirse en “artesanos de la fraternidad” y a llevar el “abrazo de María” a los abuelos, a las personas con discapacidad, a quienes no tienen trabajo, a quienes duermen en la calle y a los adolescentes afectados por las drogas, entre otros.