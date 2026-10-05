El 23 de diciembre quedará constituido el nuevo Parlamento en España

El Congreso y el Senado resultantes de las elecciones generales del 29 de noviembre se constituirán el día 23 de diciembre, según informaron a EFE fuentes del Gobierno.

Esa fecha figura en el decreto aprobado este lunes por el Consejo de Ministros, ya que la Constitución determina que ese texto debe incluir el día de la constitución del Congreso y el Senado en un plazo máximo de veinticinco días.

Ese plazo concluye en este caso el 24 de diciembre, día de Nochebuena, y el Gobierno decidióo que esa constitución sea un día antes de esa fecha, el 23 de diciembre.

La Diputación Permanente del Congreso, decisiva en este periodo electoral

Una vez que el rey decrete la convocatoria electoral y la disolución anticipada de las Cortes, la Diputación Permanente del Congreso asumirá las funciones de la Cámara y tendrá un papel clave en el periodo electoral que ahora se inicia.

La Diputación Permanente es un órgano parlamentario esencial que garantiza la continuidad de las funciones legislativas y de control del Congreso entre la disolución de la Cortes y la convocatoria electoral y la posterior sesión constitutiva de la nueva legislatura.

Mantiene, en resumen, vivas las funciones de la Cámara Baja, que deja de reunirse en sesiones plenarias una vez finalizada la legislatura, momento que se produce con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del decreto de disolución de las Cortes.

¿Qué funciones tiene?

Además de velar por los poderes de la Cámara, en los casos de disolución de las Cortes le corresponde asumir todas las facultades que en relación con los decretos leyes atribuye al Congreso el artículo 86 de la Constitución.

Es decir, es la Diputación Permanente la que tiene que someter a debate y votación los decretos leyes en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación.

Esto es así porque aunque la legislatura haya acabado y las Cortes estén disueltas, el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos-leyes.

Esta será la vía que empleará el Ejecutivo de Pedro Sánchez para el decreto de vivienda que tiene previsto aprobar este martes en el Consejo de Ministros.

Le corresponde también a este órgano ejercer las competencias sobre la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio que tiene el Congreso en los casos de disolución de las Cámaras.

¿Quién la forma?

En la XV legislatura se compone de un total de 69 miembros: la presidenta del Congreso, que la preside, y 68 diputados y diputadas que se reparten entre los grupos parlamentarios de forma proporcional a su número de escaños en el pleno.

El reparto actual de dichos 68 escaños es el siguiente: 27 del PP, 24 del PSOE (con la suma de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, son 25), 6 de Vox, otros 6 de Sumar, y 1 de ERC, PNV, Junts, Bildu y Mixto (que corresponde a Podemos).

Por tanto, habría mayoría para aprobar el decreto que contenía el grueso de medidas en materia de vivienda que decayó el pasado viernes al no tener el apoyo del pleno, ya que las fuerzas que lo apoyaron (todas menos PP, Vox, Junts y UPN) suman 35 diputados en la Diputación Permanente, frente a 34 que lo rechazaron.

¿Cuándo se reúne?

La convocatoria de la Diputación Permanente corresponde a su presidente, es decir a Francina Armengol en este caso, a iniciativa propia o a petición de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de sus miembros.

EFE