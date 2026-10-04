Con más del 65% de los votos escrutados, Flávio Bolsonaro aventaja a Lula pero no consigue un triunfo en primera vuelta

Esperanza y miedo. Flávio Bolsonaro se encomendó en la recta final de la campaña al lema Muda Brasil (cambia Brasil), usada por su padre en las elecciones de 2018. Por su parte, la campaña oficial de Lula da Silva endureció su tono contra Flávio, asociándolo a las armas, la inseguridad y a las milicias (paramilitares). El perfil oficial de Lula lanzó a finales de semana el mini documental Peligro, mira esto antes de votar, un duro repaso de los casos de corrupción y de los vínculos con las milicias de Flávio Bolsonaro.

Dado que el recuento en zonas izquierdistas como el nordeste y del interior de la Amazonia es más lenta, los analistas esperan una remontada de Lula, tal como ocurrió en 2022, cuando el presidente remontó con el 70% del recuento.

Pasadas las 19 de Argentina y con casi el 65% de los votos escrutados, Bolsonaro contaba el 49,58% de los votos contra 42,25% de Lula, una diferencia que no le garantizaba al candidato de la extrema derecha para ganar en primera vuelta al presidente.

Aún con esa tendencia, el resultado inicial cayó como un jarro de agua fría en en la campaña de Lula. Con el 41,57% de los cómputos, Flávio Bolsonaro registraba el 50,41% de los votos, aproximadamente tres puntos por encima que Jair Bolsonaro en el primer turno de 2022. Lula, un 41,44%, unos tres puntos por debajo del primer turno de 2022.

El sábado por la noche saltaron todas las alarmas en la campaña del Partido dos Trabalhadores (PT). Las últimas encuestas antes de las elecciones reflejaban una intensificación del voto útil. No solo en Lula, sino también en Flávio. La encuestadora Quaest revelaba un empate ajustado: 46% para Lula, 45% para Flávio en la primera vuelta. Y con victoria bolsonarista en una hipotética segunda vuelta. A pesar de que CNT / MDA acercó la posibilidad de que Lula ganara en la primera vuelta (47,8% de los votos válidos), todas las encuestas reflejaron un ola positiva para Flávio. AtlasIntel aportó un dato preocupante para el PT: Flávio ganaría en Minas Gerais en la segunda vuelta, el Ohio brasileño, el estado que acierta el resultado nacional desde 1955.

El diputado progresista André Janones, referente en la guerra digital contra la extrema derecha, lanzó la alarma en un canal de su cuenta de Telegram (“FLÁVIO PUEDE VENCER LAS ELECCIONES!) y soltó un vídeocon instrucciones para virar votos (hacer que alguien cambie de voto) con una frase contundente: ”el amor no ganó una MIERDA!. Lo que mueve la red es el odio“. La recta final de la campaña oficial del PT se aferró al miedo a Flávio Bolsonaro para intentar ganar en la primera vuelta. Y a un clan Bolsonaro que cuenta con ocho miembros de la familia candidatos a diferentes cargos. El analista Leonardo Sakamoto, en un artículo publicado ayer, defendía ayer que el ”brasileño exhausto“ de la polarización política podía definir las elecciones, especialmente el 20% de abstencionistas y los mayores de setenta años (que no están obligados a votar y se inclinan mayoritariamente por Lula).

El voto de los candidatos

Lula, que votó en São Bernardo do Campo (São Paulo), la ciudad industrial donde forjó su carrera sindical y política, se mostró convencido de la victoria y lanzó ataques contra Flávio Bolsonaro sin citar su nombre: “El pueblo va a tener que escoger entre el fortalecimiento del régimen democrático o la barbarie, entre desarrollo o atraso”. Flávio Bolsonaro, que votó en Río de Janeiro, demostró estar convencido del triunfo en la primera vuelta. “Existe un movimiento claro de voto de revuelta ya en este primero turno. Quien iba a votar a otros candidatos ya está votando a Flávio Bolsonaro en esta primera vuelta”, aseguró. Tanto Flávio como la ex primera dama Michele Bolsonaro (candidata a senadora por el Distrito Federal) fueron insultados en sus respectivos colegios electorales. La ex presidenta izquierdista Dilma Rousseff también recibió silbidos cuando votó en Belo Horizonte.

A pesar de pequeños incidentes, la jornada laboral transcurrió con normalidad. A diferencia de las elecciones de 2022, cuando el gobierno de Jair Bolsonaro y algunos gobiernos locales intentaron impedir el voto en regiones izquierdistas haciendo controles en carreteras y dificultando el transporte público, ayer hubo gratuidad en el transporte público, gracias a una resolución del Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “La gratuidad del transporte el día de las elecciones es algo elemental de la democracia, ya que el derecho a acceder a la urna no puede restringirse por cuestiones económicas. En 2022, un estudio mostró que las ciudades que tuvieron gratuidad en el transporte público durante las elecciones tuvieron una reducción de la abstención”, aseguró ayer a El Diario el urbanista Roberto Andrés, una de las principales referencias en la lucha por la gratuidad del transporte.

Voto útil polarizado

La concentración del voto útil en Lula y Flávio Bolsonaro deslució ayer el voto del resto de candidatos presidenciales, que pasó bastante desapercibido. El aumento del apoyo del candidato bolsonarista de los últimos días se debe más a la ola antiizquierdista que al entusiasmo por Flávio. El antilulismo y el antipetismo han sido uno de los principales combustibles de la campaña de Flávio Bolsonaro y los candidatos de su partido a diputados y senadores. El lema “Fora Lula” (“fuera Lula”) se ha visto a lo largo de la campaña en camisetas, pegatinas, pancartas, carteles, megáfonos e incluso en colectivos, como el usado por Ricardo Salles, ex ministro de Medio Ambiente de Jair Bolsonaro, que la justicia electoral prohibió. El antipetismo ha provocado un movimiento inusitado en iglesias envangélicas, en las que se ha pedido expresamente el voto contra Lula.

Tras la “alerta roja”, la militancia petista y ciudadanos pro Lula se lanzaron a pescar votos en las redes y las calles. Grandes nombres de la cultura brasileña como Caetano Veloso, Djavan, Chico Buarque, Maria Bethânia o Gilberto Gil reforzaron sus peticiones de voto a Lula. Algunas personas intentaron virar votos incluso en la fila de los colegios electorales. “Conseguí cuatro votos hoy. Mi método... digo que no soy fan de Lula, pero que no hay alternativa. Hablo de los paramilitares de Flávio. Pido sugerencia de votos a diputado y todo fluye. Esto vale hasta en la fila del voto”, aseguraba el sábado por la noche la documentalista Irene (nombre falso), en el grupo de WhatsApp de un club de lectura del estado de Río de Janeiro. La Confederación Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB), a la que Flávio Bolsonaro intentó censurar tras la polémica que asociaba al candidato a un proyecto que pretendía retirar el título de patrona nacional a Nossa Senhora da Aparecida, se manifestó en la red social X, pidiendo un “Brasil reconciliado, soberano, justo y fraterno”. Todo un mensaje velado de apoyo a Lula.