Milei celebró el triunfo de Bolsonaro ante su gabinete y anunció que viajará a España

Javier Milei llegó este lunes a la reunión de gabinete con un motivo externo para festejar. El resultado de la primera vuelta presidencial en Brasil entusiasmó al Presidente, que entró exultante al salón Eva Perón, calificó como “un gran triunfo” el desempeño de Flávio Bolsonaro y aprovechó la ocasión para cargar contra Lula da Silva: según planteó ante sus ministros, ni siquiera el “plan platita” que atribuyó al mandatario brasileño durante el tramo final de la campaña alcanzó para torcer el resultado.

La reunión comenzó pasadas las 10 en la Casa Rosada y tuvo una particularidad en medio del repaso que hizo Milei sobre la marcha de la economía: Brasil se robó buena parte de la atención presidencial. Bolsonaro obtuvo el 47,05% de los votos en la primera vuelta y disputará el balotaje del próximo 25 de octubre contra Lula.

Puertas adentro, el Presidente sostuvo que durante las últimas semanas de campaña del oficialismo había desplegado una política “demagógica” que no consiguió modificar el escenario electoral. La conclusión que compartió con sus funcionarios fue conocida: ese tipo de medidas, afirmó, pertenecen a las “recetas del pasado” y ya no alcanzan para explicar ni garantizar un resultado en las urnas.

Milei venía celebrando desde varias horas antes. Durante la noche del domingo se había mostrado especialmente activo en las redes sociales y utilizó el resultado brasileño para volver a librar su batalla ideológica regional. “Pierde un zurdo comunista a manos de alguien de derecha y los mercados lo festejan con grandes subas. Zurdos empobrecedores, córranse del medio que estamos intentando darle brillo al continente”, escribió en X.

De Bolsonaro a Sánchez

Pero Brasil no fue la única elección extranjera que ocupó la conversación. Del otro lado del Atlántico, Pedro Sánchez también entró en la agenda del gabinete. Los funcionarios analizaron la convocatoria a elecciones anticipadas anunciada por el presidente del Gobierno español y Milei confirmó que partirá hacia España el próximo 19 de octubre, donde tiene previsto participar de una serie de actividades en Madrid el 21.

Antes, la agenda prevé una escala en EE.UU. para una gala trumpista el 14 de octubre en Washigton. Desde el Gobierno anticiparon que “aún no está confirmado”, pero los organizadores ya promocionan el evento, donde Milei compartiría escenario con Eduardo Bolsonario, hermano del presidenciable Flávio.

El calendario promete una coincidencia difícil de ignorar: el Presidente volverá a desembarcar en España en plena campaña electoral y después de una relación con Sánchez atravesada por enfrentamientos públicos y cruces diplomáticos. Mientras espera el balotaje brasileño, Milei ya empezó a mirar hacia Madrid.

La discusión internacional no terminó allí. El canciller Pablo Quirno realizó un repaso de los últimos movimientos vinculados al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, otro de los asuntos que viene ocupando un lugar creciente dentro de la agenda de la Casa Rosada.

Quirno informó sobre el avance del pedido de arbitraje internacional y las acciones que lleva adelante la Argentina en el plano geopolítico para sostener su posición. El Gobierno viene buscando elevar el perfil del reclamo y endurecer su ofensiva contra las empresas que desarrollan actividades económicas en las islas sin autorización argentina, una estrategia que ya fue discutida en anteriores reuniones de gabinete y de la mesa política.

Economía sin Caputo en la mesa

La agenda doméstica estuvo atravesada principalmente por la economía, aunque con una ausencia difícil de pasar por alto: Luis Caputo no participó de la reunión. Sin el ministro de Economía sentado a la mesa, fue el propio Milei quien encabezó el repaso de los principales indicadores y puso especial énfasis en los datos de recaudación correspondientes a septiembre, que anticipó ante sus funcionarios que fueron “muy positivos”.

El diagnóstico presidencial volvió a combinar el optimismo sobre la marcha de la economía local con una enumeración de amenazas provenientes del exterior. Milei señaló el elevado precio del petróleo, las tensiones sobre la oferta global y las altas tasas de interés de Estados Unidos como algunos de los shocks que condicionan el escenario argentino. Una lectura que permite a la Casa Rosada reivindicar los números que considera favorables y, al mismo tiempo, colocar fuera de las fronteras buena parte de los riesgos que enfrenta el programa económico.

Aun con ese escenario, Milei sostuvo que la Argentina continúa ubicándose entre los países que más crecen. El Presidente volvió así a defender ante su gabinete una economía que, en su lectura, logra diferenciarse de los vaivenes internacionales. Santiago Bausili, presidente del Banco Central y hombre de estrecha confianza de Caputo, sí estuvo presente.

El diagnóstico económico tuvo después un capítulo menos doméstico. Durante la segunda parte del encuentro ingresó Alberto Ades, doctor en Economía por la Universidad de Harvard, invitado para presentar ante el gabinete su último trabajo, “El mundo que ya llegó. Geopolítica, deuda y mercados: el cambio de régimen ya se puede medir”.

Según pudo saber elDiarioAR, Ades ubicó a 2022 como un punto de quiebre a partir del cual comenzó a consolidarse un nuevo escenario internacional y repasó las transformaciones que atraviesan la geopolítica, la deuda y los mercados. La exposición terminó desembocando en una tesis particularmente atractiva para el discurso que viene construyendo el Gobierno: que la Argentina puede encontrar en ese mundo más fragmentado una oportunidad antes que solamente una amenaza.

Por otro lado, la reunión de gabinete de este lunes también sirvió para hacer un balance de la denominada Argentina Week, que reunió en los últimos días al Presidente, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y varios ministros. Más allá de las exposiciones y las fotografías, en la Casa Rosada interesa especialmente otro resultado: qué dejaron políticamente los contactos con los gobernadores.

Santilli hizo un repaso de las conversaciones mantenidas con los 13 mandatarios provinciales que participaron de las actividades. Entre los asuntos que aparecieron estuvo la intención del Gobierno de avanzar con la suspensión de las PASO, una iniciativa para la que necesitará algo más que buena sintonía en los encuentros: requiere construir una mayoría en el Congreso. Ahí empieza una discusión bastante menos cómoda que la de los diagnósticos internacionales.

Es que la agenda parlamentaria empieza a complicarse también por otro frente. Mañana habrá una movilización contra la decisión de la Corte Suprema en torno a la Ley de Tierras, un conflicto que volvió a poner bajo la lupa el DNU 70/2023 y reactivó entre distintos sectores de la oposición la discusión sobre su posible rechazo en el Congreso. Mientras la Casa Rosada busca contar los votos para sus propias reformas, la oposición vuelve a contar los suyos para discutir una de las normas fundacionales del gobierno de Milei.

PL