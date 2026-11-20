Edenor aclaró que todavía no asumió el control de MetroGAS y que no tiene responsabilidad en su gestión operativa, luego de la explosión ocurrida el 13 de noviembre en Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús, que dejó dos personas muertas y varios heridos.

A través de un comunicado, la distribuidora eléctrica precisó que la operación de compraventa mediante la cual YPF transferirá su participación accionaria en MetroGAS todavía no se concretó, por lo que la empresa gasífera continúa bajo la administración de sus actuales autoridades.

“Edenor no ha tomado el control de MetroGAS S.A. ni participa en su administración, gestión u operación”, señaló la compañía, que buscó establecer su situación societaria frente al incidente ocurrido en instalaciones de la red de distribución de gas natural.

La empresa también lamentó el fallecimiento de las dos víctimas y expresó sus condolencias a sus familiares, además de manifestar su acompañamiento a las personas que resultaron heridas.

Una explosión que dejó dos muertos y 30 heridos

El siniestro se produjo el viernes 13 de noviembre, alrededor de las 10.50, en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en una zona comercial de Remedios de Escalada.

De acuerdo con la información preliminar, una máquina tuneladora utilizada durante trabajos de renovación de la red de distribución dañó una cañería y provocó una fuga de gas. Mientras se realizaban tareas para solucionar el desperfecto, se produjo una explosión seguida de un incendio de grandes proporciones.

El estallido dejó un saldo de dos muertos y 30 heridos, además de importantes daños materiales. Según el relevamiento municipal, 23 familias quedaron imposibilitadas de regresar a sus hogares, seis viviendas sufrieron destrucción total y 13 comercios resultaron afectados, cuatro de ellos con pérdidas completas.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Marcelo García, de 47 años, y Néstor Julián D'Alessandro, un operario de MetroGAS que falleció después de permanecer varios días internado con quemaduras graves.

Investigan las responsabilidades por el siniestro

La explosión dio lugar a una investigación judicial para determinar las circunstancias en las que se produjo la rotura del caño y establecer si existieron incumplimientos de los protocolos de seguridad.

El Municipio de Lanús cuestionó la demora en la comunicación de la emergencia y anunció que se presentará como querellante. La causa está a cargo de la fiscal Yanina Estévez, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, y fue caratulada como “incendio o estrago culposo seguido de muerte”.

Por su parte, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) inició peritajes de oficio y solicitó a MetroGAS documentación sobre las tareas realizadas, los procedimientos de seguridad y las medidas adoptadas después de detectarse la fuga.

El organismo indicó que los resultados de las actuaciones permitirán reconstruir lo sucedido, determinar eventuales responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan.

En este contexto, la aclaración de Edenor busca delimitar su situación frente a una empresa cuya adquisición todavía está pendiente de concretarse. La operación accionaria anunciada con YPF no implica, hasta que se haga efectiva la transferencia, que la distribuidora eléctrica haya asumido la conducción de MetroGAS.