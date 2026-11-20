Nueve hombres de traje, inmóviles, dorados de pies a cabeza y con cráneos cornudos en lugar de rostros. Parecen ejecutivos reunidos para tomar una decisión trascendental, pero también podrían integrar una procesión fúnebre o una ceremonia de una civilización desconocida. La escena, tan lujosa como perturbadora, es el corazón de Nine Deadmen, la instalación con la que el artista argentino Corcho Rodríguez desembarcó en Atenas para participar de Art Athina 2026, una de las ferias de arte contemporáneo más importantes de Grecia.

Presentada por la galería internacional Wilhelmina's, la obra ocupó un lugar destacado en la feria, que se desarrolló entre el 12 y el 16 de noviembre en Onassis Ready, un antiguo espacio industrial reconvertido en sede de actividades culturales. Allí, Rodríguez mantuvo encuentros con coleccionistas, curadores, artistas y visitantes, con quienes conversó sobre las ideas que atraviesan su trabajo: el poder, el espectáculo, la ambición y la inevitable presencia de la muerte.

La instalación está integrada por nueve esculturas de apariencia humana, vestidas con trajes impecables y ubicadas sobre pedestales de mármol veteado en rojo. El brillo dorado de sus cuerpos contrasta con los cráneos que reemplazan sus cabezas, en una combinación que remite tanto a los símbolos del éxito económico como a las representaciones tradicionales de la mortalidad.

Lejos de ser una celebración del lujo, Nine Deadmen propone una mirada crítica sobre los mecanismos de prestigio y autoridad que organizan buena parte de la vida contemporánea. Las figuras parecen poderosas, pero carecen de identidad individual. Son personajes intercambiables, atrapados en una puesta en escena donde la riqueza y el reconocimiento social no consiguen disimular la fragilidad de la condición humana.

La obra recupera la tradición artística de la vanitas, desarrollada especialmente en la pintura europea de los siglos XVI y XVII, que recurría a calaveras, relojes de arena y otros objetos simbólicos para recordar el carácter pasajero de la vida y la inutilidad de las riquezas frente a la muerte. Rodríguez traslada esa reflexión al presente y reemplaza las naturalezas muertas por una asamblea de personajes que parecen encarnar las aspiraciones y contradicciones del mundo actual.

En ese universo, el traje funciona como emblema de estatus y pertenencia, mientras que el oro remite a la acumulación y el éxito material. Sin embargo, los cráneos introducen una ruptura: detrás de las superficies perfectas aparece aquello que ninguna fortuna ni posición de poder puede evitar.

La disposición colectiva de las esculturas refuerza esa lectura. No hay protagonistas ni jerarquías visibles entre los nueve personajes. Todos comparten la misma apariencia y parecen haber perdido su individualidad dentro de un sistema que privilegia la imagen, el rendimiento y la posición social.

El entorno industrial de Onassis Ready aportó una dimensión adicional a la propuesta. La antigua estructura productiva, con su arquitectura de grandes dimensiones, se convirtió en el escenario de una instalación que interroga precisamente las relaciones entre producción, acumulación, transformación y decadencia.

La participación en Art Athina representó, además, la primera presentación de relevancia de Rodríguez en Grecia y una nueva etapa en su colaboración con Wilhelmina's, galería con sede en la isla griega de Hydra que ya había exhibido su trabajo en Lighthouses of the Earth.

Del diseño a la escultura contemporánea

Nacido en Buenos Aires en 1962, Corcho Rodríguez desarrolló una trayectoria vinculada inicialmente al diseño gráfico antes de orientar su producción hacia la escultura y la instalación. Estudió con Jorge Frascara, uno de los principales referentes argentinos del diseño, y participó en la fundación de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Buenos Aires, donde también ejerció la docencia.

Esa formación dejó una marca en su manera de concebir las imágenes y los objetos, especialmente en el interés por los símbolos, los mensajes visuales y las transformaciones de significado que experimentan a través del tiempo.

Su producción artística combina referencias a la cultura popular, el posthumanismo y las estéticas contemporáneas del lujo. A partir de esos elementos, construye obras que ponen en cuestión los ideales de éxito, las relaciones de poder y las contradicciones morales de la sociedad.

En 2025 realizó su primera exposición individual, On the Road, inspirada en personajes vinculados al universo literario de Jack Kerouac. Aquella propuesta exploraba las tensiones entre la libertad, el exceso y la fugacidad de la existencia, preocupaciones que también aparecen en Nine Deadmen.

Sus trabajos integran colecciones privadas e institucionales, entre ellas la del Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA), en Uruguay, y la de la Fundación Grupo Petersen. Actualmente vive y trabaja entre Buenos Aires, la Patagonia y Uruguay.

Una feria histórica en un nuevo escenario

Art Athina es una de las ferias de arte contemporáneo de mayor trayectoria en Grecia. Su edición de 2026 reunió a 65 galerías y contó con propuestas de pintura, escultura, fotografía, diseño, performances y proyectos interdisciplinarios, además de conferencias y actividades educativas.

Organizada por la Asociación Helénica de Galerías de Arte, la feria estrenó este año su sede en Onassis Ready, un espacio que permitió ampliar las posibilidades de exhibición y establecer nuevos diálogos entre las obras y la arquitectura.

En ese contexto, la presencia de Nine Deadmen acercó al público griego una propuesta del arte contemporáneo argentino que, a través de una estética deliberadamente espectacular, plantea una pregunta bastante menos deslumbrante: qué queda del poder, la riqueza y las ambiciones personales cuando se enfrentan con la certeza de la muerte.