Los libros de octubre: el Borges de Bioy, lo nuevo de Claudia Piñeiro, el dinero según Alexandra Kohan y varios rescates

Ocurrió a mediados de septiembre: la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Actividades afines (FALPA) declaró la “emergencia librera” en todo el país dado que el sector, según anunció en un comunicado, enfrenta una crisis marcada por una caída drástica en las ventas y la facturación, además del aumento de los gastos en luz, gas y agua. Según calculan las librerías independientes, la caída en libros vendidos ronda el 25 por ciento comparada con el año anterior.

En este escenario cada vez más complejo, las editoriales argentinas y los sellos extranjeros que distribuyen sus libros en el país anunciaron para octubre la llegada a las librerías de una enorme cantidad de lanzamientos. Entre muchos otros, a lo largo de todo el mes los lectores podrán encontrarse con títulos de autores y autoras como Hebe Uhart, Sylvia Iparraguirre, Claudia Piñeiro, Alexandra Kohan, Pablo Plotkin, Eugenia Almeida, Horacio Tarcus, Carla Maliandi, Fabio Wasserman, Tali Goldman, Héctor Libertella y Ana Montes. Además, el mes está marcado por el regreso a librerías de un clásico: el Borges, de Adolfo Bioy Casares.

A continuación, un repaso por los lanzamientos más destacados.

1. Borges, de Adolfo Bioy Casares. Un clásico de la literatura argentina que regresa con una nueva edición. “Hacia fines de 1931, Jorge Luis Borges (1899-1986) Adolfo Bioy Casares (1914-1999) iniciaron una de las amistades más fecundas de la historia de la literatura. Desde 1947, el propio Bioy comenzó a registrar con creciente minuciosidad las «interminables, exaltadas conversaciones» que ambos mantendrían casi diariamente durante más de cuarenta años. Fruto de ese paciente trabajo fue Borges, obra singular por la riqueza de sus observaciones, la amplitud de sus referencias y la espontaneidad de sus diálogos, indispensable para comprender no sólo la personalidad y la obra de Borges, sino también buena parte de la vida intelectual argentina de su tiempo”, detallaron desde Emecé sobre la publicación.

“Preparado por Adolfo Bioy Casares con la colaboración de Daniel Martino, Borges fue recibido desde su publicación en 2006 como uno de los documentos literarios fundamentales del siglo XX. La presente edición ofrece una revisión integral del texto, enriquecida con nuevas identificaciones, precisiones y referencias surgidas de una extensa labor de investigación”, agregaron desde la editorial.

Borges, de Adolfo Bioy Casares, salió por Emecé.

2. El canto invisible, de Claudia Piñeiro. La escritora argentina vuelve con una nueva novela. “Luego de la muerte de Marina, bióloga dedicada al estudio de las aves, su editora y amiga Julia tomará y continuará con su voz: la de una amistad que sobrevive y la de un manuscrito inconcluso sobre el canto de los pájaros. Para trabajarlo se instala en una casaquinta que Marina le dejó como herencia y donde emergerá una verdad que ocultó toda su vida. Con su lucidez habitual para leer las grietas de una época y profundizar en los pliegues de los secretos familiares, los mandatos y las tensiones ideológicas, Claudia Piñeiro construyó en El canto invisible una novela profundamente conmovedora sobre cómo lo íntimo se vuelve político y sobre cómo lo que no se dijo encuentra, tarde o temprano, un modo de aparecer. Una novela sobre la urgencia de escuchar a quienes nos rodean, a quienes opinan distinto, a los jóvenes, y también a los muertos. Y sobre la —a veces inmensa— dificultad de hacerlo”, informaron sobre el libro desde Alfaguara.

La novela El canto invisible, de Claudia Piñeiro, salió por Alfaguara.

3. El libro del dinero, de Alexandra Kohan. “Con el estilo digresivo que ya es su marca, Alexandra Kohan nos invita en este libro a pensar acerca de las formas del don y el dinero. Lo que hace con nosotros, con nuestra historia, y lo que hacemos con él. La importancia de recibirlo, tenerlo, la gestualidad de darlo. Pero también nos regala un espacio proteico para reflexionar sobre muchas otras cosas que 'valoramos' como si fueran moneda de cambio: el tiempo, por supuesto; también el afecto, la disponibilidad, la escucha. Entremedio, por encima y por debajo, agrega un nuevo eslabón a su exploración acerca de qué es el psicoanálisis, por qué funciona, cuáles son sus sine qua non. Brillante, siempre ocurrente, Kohan se sube a hombros de Marx, Simmel, Freud, Lacan, Anne Carson, pero también Borges, Dostoievsky, Piglia, para hablar del dinero como significante de otras cosas, investigar su vaivén entre la liviandad y la podredumbre, entre la pulsión y el deseo, entre la náusea y la indiferencia. Una historia de la que ninguno puede escapar”, informó el sello Paidós sobre este lanzamiento de octubre de la mano de la psicoanalista y ensayista Alexandra Kohan.

El libro del dinero. Entre el don y la materialidad, de Alexandra Kohan, salió por Paidós.

4. Guiando la hiedra, de Hebe Uhart. “Tras Impresiones de una directora de escuela, que reunió los cuentos de las décadas del sesenta y setenta, Adriana Hidalgo presenta ahora los textos que conformaban el volumen original de Guiando la hiedra junto con los inmediatamente anteriores de La luz de un nuevo día, completando la producción cuentística publicada por Hebe Uhart en las dos últimas décadas del siglo XX. Una producción que ofrece la muestra más depurada y madura de su inimitable estilo y de sus temas recurrentes: la vida familiar suburbana, el mundo de la docencia, el punto de vista de los animales y un gusto por el registro de lo cotidiano que ya se acerca a la crónica. En palabras de Elvio Gandolfo: ‘un modo de mirar que produce un modo de decir’ y, podríamos agregar, una manera de escuchar que es una manera de vivir”, informaron desde la editorial sobre este lanzamiento.

Guiando la hiedra, de Hebe Uhart, salió por Adriana Hidalgo Editora.

5. La indómita luz, de Pablo Plotkin. “¿Cómo se escribe el retrato de alguien que no solo es una leyenda sino que parece haber asumido su vida como un banco de pruebas para explorar todas las posibilidades del vértigo? El músico argentino Charly García es sinónimo de precocidad, genio, talento y desmesura. Alguien capaz de componer la banda de sonido de varias generaciones y, al mismo tiempo, de embestir como un panzer contra sí mismo. Este hombre múltiple, que puede ser amable y arbitrario, elegante y desaforado, cariñoso o glacial, que compuso y cantó canciones que se convirtieron en himnos, que hizo que su salud se transformara en un asunto de interés público, que desafió a la fuerza de gravedad, que renació de periódicos incendios autoinfligidos –algunos de ellos muy literales–, encarna la historia de todo un país: el suyo. En este libro, el escritor y periodista argentino Pablo Plotkin enhebra la travesía vital de García –que mucha veces se torsiona hasta ser su reverso, una travesía tanática– con la de sus canciones y, a su vez, enlaza ambas cosas con la historia argentina contemporánea. Recogió durante años testimonios de quienes lo conocen y lo conocieron, acudió a fuentes bibliográficas, a artículos de prensa y, con un ojo quirúrgico y refinado, compuso una obra coral, impregnada de elegancia y sutileza que esculpe, y al mismo tiempo desarma, la vida de un mito”, informaron desde el sello Universidad Diego Portales sobre esta publicación del periodista y escritor argentino.

La indómita luz, Un retrato de Charly García, de Pablo Plotkin, salió por Ediciones Universidad Diego Portales.

6. Nueva escritura en Latinoamérica, de Héctor Libertella. La editorial Mardulce anunció para este mes este gran rescate literario. “Pocas palabras envejecen tan rápido como ‘nueva’. Lo nuevo pronto se convierte en lo viejo, lo perimido, lo inactual. Al mismo tiempo, lo nuevo -la novedad- es la carta de presentación del marketing, del mercado, de los nuevos productos para esto, para lo otro, para lo de más allá. Nuevo es la palabra equivocada, si las hay. Pero, por supuesto, hay una excepción. La excepción excepcional. Esa excepción lleva un nombre: Héctor Libertella. Y esa excepción es también un libro, este: Nueva escritura en Latinoamérica. Porque en Libertella la palabra ‘nueva’ resplandece en una novedad que se sostiene, que perdura, que viaja en el tiempo, siempre actual, para iluminarnos en su plenitud, en su inagotable mirada crítica”, informó la editorial.

“Nueva escritura en Latinoamérica, clásico del ensayo literario, sigue abierto a todas las grandes discusiones sobre la literatura contemporánea: el sueño de la vanguardia como Caballo de Troya, como la posibilidad de tallar en las cuevas, el lugar del mercado y las escrituras convencionales, la subversión de la sintaxis, y las facetas de una escritura radical como un fantasma venido del castellano de América Latina. El cuerpo teórico de Libertella sigue allí, intacto, capaz de llevar la reflexión hacia zonas aún por descubrir”, agregaron los editores.

Nueva escritura en Latinoamérica, de Héctor Libertella, salió por Mardulce.

7. Un dios sacude la casa, de Eugenia Almeida. “Toda vida es una frágil estructura de rituales que nos protegen del abismo. Pero ¿qué sucede cuando una anomalía sacude los cimientos de nuestro refugio? A través de silencios que pesan más que las palabras, los personajes de estos cuentos habitan un territorio de sospechas, ausencias y esperas. Eugenia Almeida regresa con su inconfundible pulso narrativo para desvestir las sombras de la culpa y la impunidad. Sobria, inteligente y conmovedora, esta obra la confirma como una de las voces más lúcidas de nuestra literatura. Un dios sacude la casa es un libro de belleza duradera”, adelantó la editorial Edhasa sobre ese nuevo libro de la autora cordobesa Eugenia Almeida.

El libro de cuentos Un dios sacude la casa, de Eugenia Almeida, salió por Edhasa.

­8. Hotel Cosmos, de Carla Maliandi. En la nueva novela de esta destacada escritora argentina, tras la muerte de su esposa, un hombre intenta descifrar el secreto que esconden las extrañas frases anotadas en una libreta por la mujer que amó.

“Desde la ventana de un cuarto de hotel, Constitución se abre al enigma sombrío en el que se convirtió el pasado de un hombre desde que encontró por azar la agenda de su mujer, muerta poco antes. ¿Qué esconden esas citas ambiguas? ¿El encuentro con la fe? ¿Un misticismo secreto? ¿La revelación imposible? Todo en Hotel Cosmos es incierto y a la vez material, como si la topografía celestial de Buenos Aires expresase allí su naturaleza terrenal. Carla Maliandi profundiza la áspera belleza de su escritura y ronda otra vez la insidiosa pregunta que perturba a los personajes de sus novelas: si apenas intuimos nuestro propio lugar en el universo, ¿cómo podemos conocer a los demás?”, informaron sobre el libro desde Random House.

Hotel Cosmos, de Carla Maliandi, salió por Random House.

9. Necesito contarte. Cartas a Puig y a los suyos, de Patricia Bargero. “En octubre, te queremos presentar un libro que tiene tres grandes protagonistas: Manuel Puig, Patricia Bargero y General Villegas. Patricia Bargero quedó cuadripléjica en un accidente que tuvo un mes antes de casarse cuando volvía de Bunge manejando el auto de su padre. Tras su rehabilitación se encontró por primera vez con la literatura de Manuel Puig y sintió que su vida cambiaba para siempre por segunda vez. No se trataba sólo de ficción, no podía serlo viviendo en esa ciudad. Pero Patricia se enamoró de su obra y, al hacerlo, encontró un destino. Buscó restablecer los lazos de Villegas con Puig y se propuso difundir su literatura. Organizó actividades y talleres, trabajó con estudiantes y nuevas generaciones de lectores y se convirtió en una de sus principales divulgadoras locales. Durante más de veinte años coordinó Puig en Acción, un programa cultural que organizó encuentros, talleres, espectáculos y congregó a expertos puigueanos de Argentina y del mundo”, informó el sello Sigilo en un comunicado por el lanzamiento de este libro.

“Necesito contarte es una rara avis en todos los sentidos. Biografía de la juventud de Puig, autobiografía de Patricia, reconstrucción de los equívocos y prejuicios que dieron origen a la enemistad de un pueblo con su autor más importante y homenaje en clave feminista a una literatura, estas 25 cartas dirigidas a Manuel, a sus parientes y a sus personajes de ficción son un testimonio de compromiso político y de amor literario a uno de nuestros autores más queridos”, agregaron desde la editorial.

Necesito contarte. Cartas a Puig y a los suyos, de Patricia Bargero, salió por Sigilo.

10. Volver al futuro. Historia y política en el discurso de la derecha radical argentina, de Fabio Wasserman. “El relato histórico siempre está presente en el debate público, ahora, ¿cómo interpreta a la historia argentina la nueva derecha? En su nuevo libro, el historiador Fabio Wasserman analizará los usos de la historia del mileísmo. Volver al futuro estudia la relación entre historia y política en las nuevas derechas radicales. Para eso se sumerge en las redes sociales y los discursos de estos grupos buscando descifrar el relato de la historia que ellos elaboran”, informaron desde Omnívora Editora sobre este lanzamiento de octubre.

“Centrándose en la, todavía en curso, experiencia mileísta, el autor interpreta cuáles son sus usos políticos del pasado. Entre las fake news y la batalla cultural, hay lugar en su discurso para traer del pasado a figuras como Alberdi, Roca, Sarmiento; volver sobre un idealizado siglo XIX en donde la Argentina era una potencia mundial. También aparecen los indígenas y la ‘Conquista del desierto’, pasando por la llegada de Colón a América hasta los relatos negacionistas en torno a la dictadura militar de 1976. Este libro es una historia del presente, un trabajo que muestra cómo las nuevas derechas radicales a partir de los usos de la historia, construyen su identidad, disputan el sentido común y buscan legitimar sus ideas”, agregaron desde la editorial.

Volver al futuro. Historia y política en el discurso de la derecha radical argentina, de Fabio Wasserman, salió por Omnívora.

11. El año de la serpiente, de Camila Fabbri. “Todo comienza con un olor. Un olor profundo e insoportable a descomposición: una presencia con capas de sentido que se instala en los pasillos de un clásico edificio bonaerense de los sesenta. Aldana, una vecina cuya resistencia al desorden y a las bacterias la mantiene en un estado de alerta constante, es la primera en percibirlo y, junto a Gina, la portera del edificio, decide enfrentar el misterio que emana del departamento 5.º C. Ahí vive Celeste Blum, una joven estudiante de Arquitectura aparentemente solitaria que, sin embargo, tiene desde hace poco una relación con Simón, un hombre mayor que ella y obsesionado con los reptiles cuya devoción trastoca la intimidad de la pareja en un ecosistema que bascula entre el miedo y la fascinación”, adelantan desde Anagrama sobre esta nueva publicación de la autora argentina.

“Pero lo que empieza como un ataque olfativo pronto se transforma en una inquietud: ¿qué ocurre tras la puerta cerrada de esa joven que siempre pareció habitar una superficie de calma absoluta? En la atmósfera viciada del departamento, entre maquetas de espacios verdes y revistas de farándula, flota algo más que el rastro de una ausencia: una sospecha reptante, una presencia animal, exótica y letal que podría, tal vez, impregnar más allá. Camila Fabbri construye en El año de la serpiente una novela de horror doméstico y tensión psicológica sobre los peligros ambientales de las relaciones humanas: esas amenazas invisibles que se gestan en los vínculos afectivos, en la soledad urbana y en el voyerismo de unos vecinos que observan la tragedia ajena como si fuera un programa de telerrealidad”, señalan desde el sello.

La novela El año de la serpiente, de Camila Fabbri, salió por Anagrama.

12. Borges, un destino sudamericano, de Sylvia Iparraguirre. “Sylvia Iparraguirre reconstruye en este ensayo lúcido y envolvente la vida y la obra de Jorge Luis Borges, su raíz rioplatense en diálogo con la cultura universal, la formación intelectual del escritor, su paso por las vanguardias y la construcción de una literatura que transformó para siempre la lengua y la ficción. Con el estilo claro y preciso que la caracteriza, atenta a detalles y anécdotas de las que fue testigo privilegiada, Iparraguirre ilumina las tensiones que atraviesan la obra borgeana: la tradición y la modernidad, lo argentino y lo universal, la realidad y las ideas, y analiza algunos de sus textos fundamentales, revelando sus procedimientos y obsesiones: el tiempo, el infinito, la identidad. Nacido de un seminario que la autora impartió durante el otoño de 2022 y que trasladó a estas páginas, este libro ofrece una clave de lectura imprescindible para comprender a Borges en toda su dimensión: como escritor argentino y como figura central de la literatura del siglo XX”, informó Alfaguara sobre esta publicación que ya está en librerías.

Borges, un destino sudamericano, de Sylvia Iparraguirre, salió por Alfaguara.

13. Diario de pintura, de Ana Montes. “Este es el diario de una escritora y pintora que trabaja obsesivamente en un cuadro imposible. El cuaderno, el cuadro, el libro y la vida se tocan en estas páginas. La hoja aparece como un espacio visual donde el trazo y la frase compiten y se acompañan. La imagen y la palabra buscan su modo de salir al mundo. Hay piedritas entre las letras y las manchas, una rivalidad que está resuelta y que continúa funcionando como motor del trabajo. Ana va y viene del cuaderno de notas a la tela, de la pintura a la escritura, de la obra al registro cotidiano. En ese movimiento se fortalece una conciencia del formato y de sus decisiones mínimas: el tamaño de la hoja, el color, el gesto. Así se construye un diario pintado. A lo largo del libro intenta traducir el nombre de su abuela en una pintura. La traducción no es literal. Se resuelve a través de la mirada de la pintora que escribe. El secreto se revela en la obra inconclusa”, escribió Diana Aisenberg en la contratapa de esta publicación.

Diario de pintura, de Ana Montes, salió por la editorial Bosque Energético.

14. Un beso, adiós, de Claire-Louise Bennett. “La narradora de Un beso, adiós se encuentra en un momento decisivo de su vida. Recién mudada al campo, vive atormentada por los recuerdos de una relación amorosa que mantuvo con Xavier, un hombre mucho mayor que ella a quien sigue amando, pero ya no desea. La llegada de una carta inesperada de un antiguo profesor de Literatura despierta en la protagonista recuerdos de viejos amantes, de épocas en las que el amor se cifra en la escritura de un nombre propio en el margen de un libro, en la espera de un llamado que nunca sucede, en el roce efímero de una mano que lo enciende todo. La narradora se obsesiona una y otra vez con ciertas escenas: las recuerda, las reformula, las desarma y las vuelve a crear con palabras: ‘¿cómo se detiene el zumbido en la propia cabeza? ¿Cómo se aplastan contra la pared los pensamientos intrusivos e incesantes? ¿Cómo evita uno volverse violentamente loco?’, se pregunta”, adelantan sobre este lanzamiento desde Eterna Cadencia Editora.

“Claire-Louise Bennett se sumerge sin temor en el lenguaje y lo transita con sensibilidad mientras va tejiendo un recorrido por las relaciones que marcaron su experiencia afectiva. Una experiencia siempre ambigua, opaca, indeterminada y controversial, que retrata la complejidad de los vínculos entre maestrxs, amigxs y amantes. Un beso, adiós, su última novela, la consagra como una de las escritoras más audaces y conmovedoras de la literatura irlandesa contemporánea”, agregan desde la editorial.

Un beso, adiós, de Claire-Louise Bennett, salió por Eterna Cadencia Editora.

15. La hija del rabino, de Tali Goldman. “La sinagoga tiene una escuela, ¿a quién se le ocurre que puedo ir a otra?, así que también camino esas cuadras todos los días. Tres cuadras que se convierten en una distancia perfecta y que se conectan mediante un hilo dorado tirante y seguro, como la soga de un alpinista, al que se reduce toda nuestra vida. 'De la sinagoga a la casa, de la casa a la sinagoga'”, se lee en las páginas de este libro.

“Una niña crece en el centro de una escena que no eligió: ser la hija del rabino. Desde la primera fila de la sinagoga, entre rezos, chismes, jerarquías y rituales, aprende a mirar con una mezcla de fascinación y distancia el mundo que la formó. A lo largo de los años intenta correrse de ese rol que la define, y se debate entre la devoción y la rebeldía. Pero la comunidad, la familia y, sobre todo, la figura de su padre, magnético al mismo tiempo que contradictorio, la devuelven una y otra vez al origen de las preguntas, al lugar que la convirtió en escritora. Sin solemnidad, con mucho humor y ternura, Tali Goldman construyó el retrato de un mundo que, de tan cercano, por momentos le resulta tortuoso. Una historia singular de la vida comunitaria y sobre la relación compleja, absolutamente afectuosa y a veces también asfixiante entre un padre y una hija”, señalaron desde Ediciones B sobre esta publicación.

La hija del rabino, de Tali Goldman, salió por Ediciones B.

16. Libros para la revolución, de Horacio Tarcus. “En pleno siglo XXI, resulta evidente que el marxismo no fue a parar al basurero de la historia: siguen existiendo editoriales que lanzan colecciones, libros y autores radicalmente críticos del capitalismo. Es cierto que estos proyectos ya no suponen la revolución como un punto de llegada palpable. Pero hubo un larguísimo tiempo, entre fines del siglo XIX y los años setenta del siglo XX, en que la cultura marxista tenía una irradiación y una intensidad enormes, motorizadas por la actualidad del cambio revolucionario. Horacio Tarcus reconstruye con maestría este período inspirador. Poniendo un pie en la historia material del libro (y en esa red increíble de libreros, importadores, impresores, traductores, editores, diseñadores, artistas, correctores, dirigentes políticos) y en la historia mundial de las izquierdas, Tarcus caracteriza tres grandes ciclos de edición marxista en la Argentina. El primero es el socialista, entre finales del siglo XIX y mediados del XX. El segundo es el comunista (inescindible de la experiencia soviética, incluye a las editoriales que seguían los dictados de Moscú y su sistema de publicaciones, más aquellas que acompañaban, permitiéndose ciertas críticas). El último es el de la nueva izquierda que, desde la Revolución Cubana, da voz a los marxismos disidentes de China, Yugoslavia y Vietnam, y a los debates de la izquierda europea”, señalan desde Siglo XXI Editores sobre este lanzamiento de octubre.

Libros para la revolución. La edición marxista en la Argentina, de Horacio Tarcus, salió por Siglo XXI Editores.

17. Culpas y responsabilidades, de Daniel Feierstein. “¿Cómo pensar las culpas y responsabilidades en el caso de un genocidio? ¿Se trata solo de sus perpetradores, o puede extenderse de modo complejo a sectores que vivieron o participaron de los hechos de otras maneras? ¿Cómo operan, en ese sentido, los sentimientos de vergüenza y culpa? ¿Cómo se intersectan estos problemas con las realidades contemporáneas en un mundo que reniega de ambas emociones? Con Culpas y responsabilidades concluye la trilogía de Daniel Feierstein sobre la elaboración del genocidio. En este tercer volumen se aborda una discusión que no es nueva pero sigue siendo áspera, y que durante décadas ha oscilado, como escribe el autor, ‘entre dos polos igualmente insatisfactorios: la culpabilización colectiva indiferenciada —el ‘todos fuimos responsables’, que al universalizar la culpa la disuelve y termina por no responsabilizar a nadie en particular— y la exculpación estructural —el ‘nadie pudo haber hecho algo diferente’, que al invocar las determinaciones sistémicas borra la acción humana y, con ella, la posibilidad misma de la responsabilidad’”, informaron desde Fondo de Cultura Económica sobre esta publicación.

Culpas y responsabilidades. Sobre la elaboración del genocidio III, de Daniel Feierstein, salió por Fondo de Cultura Económica.

18. La carne, de David Szalay. “Feltrinelli Editores presenta La carne, la esperadísima novela de David Szalay, ganadora del Premio Booker 2025. Una narración sobre las fuerzas que, ajenas a nuestro control, dictan la suerte de nuestros destinos”, adelantó la editorial en un comunicado.

“István tiene quince años y vive con su madre en un anodino bloque de pisos en un pueblo de Hungría. Tímido, hermético, casi invisible incluso para sí mismo, su vida toma un rumbo inesperado cuando una vecina casada, de la edad de su madre, lo arrastra a una relación clandestina que él apenas comprende: un primer encuentro carnal cuyas trágicas consecuencias marcarán su existencia. A partir de entonces comienza un recorrido que lo llevará de Hungría a Londres, entre trabajos precarios y relaciones que apenas lo rozan, hasta que encuentra la estabilidad, primero como chófer al servicio de un magnate y más tarde convertido él mismo en multimillonario, siempre imperturbable ante el trauma y la pérdida, ante la alegría y el éxito”, señala la sinopsis oficial del libro.

“Ganadora del Premio Booker 2025, La carne traza el magistral retrato de un personaje indescifrable y magnético, un hombre que transita impasible por la existencia, a merced de fuerzas que escapan a su control, en medio de la precariedad y la violencia silenciosa de la Europa globalizada. Una novela hipnótica que explora cómo la clase y el dinero, pero también el cuerpo y el deseo, dictan la suerte de nuestros destinos, y que confirma a Szalay como uno de los grandes narradores del presente”, señalaron los editores de la novela.

La carne, de David Szalay, salió por Feltrinelli Editores.

19. Una apacible turbulencia, de Antonio Ayuso. “¿Cuándo y por qué el humo de un cigarrillo deja de ascender uniformemente y se convierte en volutas desordenadas? ¿Tienen algo en común la mecánica cuántica y la meditación? ¿Por qué se forman remolinos en el río tras el pilar de un puente? ¿Qué partes del universo no conocemos y qué lugar ocupamos en él? ¿En qué se parecen una nave espacial y una piedra que haces saltar sobre el agua? ¿Tiene realmente la ciencia respuestas para todo?”, son algunas de las preguntas que intenta responder este libro.

Se trata, según sus editores, de un “un ensayo ameno y original en el que, partiendo de una pregunta por un particular fenómeno físico, el autor avanza hacia las implicaciones filosóficas que tienen las respuestas que brinda la ciencia”. “Pasando de la belleza de algunos modelos científicos a lo entrañable de una conversación con un hijo, este libro nos invita a preguntarnos si es o no posible encontrar consuelo en el conocimiento que nos ofrece la ciencia”, agregan desde la editorial.

Una apacible turbulencia. Desengaños e intuiciones de un ingeniero aeroespacial, de Antonio Ayuso, salió por Libros del Asteroide.

20. La sinfonía de los adioses, de Edmund White. “La sinfonía de los adioses es la novela autobiográfica más aguda y conmovedora acerca del devenir de la comunidad gay norteamericana; y es, a su vez, una larga elegía digresiva que busca postergar por todos los medios el relato de aquello que nadie quiere contar: la muerte del ser amado. Si Historia de un chico es una novela de iniciación sexual del narrador, que en La hermosa habitación está vacía deja de considerar sus inclinaciones como una enfermedad, La sinfonía de los adioses –que transcurre en Nueva York, París, Venecia y Roma– aborda el éxito profesional del escritor, su madurez y las terribles consecuencias de la epidemia del sida, con sus dolorosas pérdidas. Cada una de estas novelas puede leerse de forma autónoma, porque trazan matices de distintos momentos de la experiencia homosexual”, informaron desde Blatt & Ríos sobre esta publicación de octubre.

“Cargada de erotismo y sensualidad, conmovedora, imponente en la descripción de lugares y de la belleza de los cuerpos masculinos, la narración de La sinfonía de los adioses, de inspiración proustiana, tiene una riqueza literaria que la pone al nivel de las grandes obras de la literatura reciente”, apuntaron.

La sinfonía de los adioses, de Edmund White, salió por Blatt & Ríos.

21. Hombres enamorados, de Irvine Welsh. “¿Los echabas de menos? Hablamos de Renton, Spud, Begbie y Sick Boy, los protagonistas de Trainspotting, la novela que lanzó al estrellato a Irvine Welsh y que se convirtió en un fenómeno literario y cinematográfico. Hombres enamorados retoma al cuarteto justo donde los dejó Trainspotting, después de aquella compraventa de heroína que acabó en trifulca y con cuyo dinero Renton se da a la fuga y deja al resto con un palmo de narices”, afirman desde Anagrama sobre este libro que llegará al país este mes.

“Estamos a finales de la década de los ochenta del pasado siglo, años terminales del gobierno Thatcher y de transición del punk al dance. Con el dinero sustraído a sus compinches, Renton se instala en Ámsterdam, donde se adentrará en un submundo de clubes de más que dudosa reputación y frecuentará a personajes peligrosos; Sick Boy se ha quedado en Londres, donde intenta desengancharse y donde conoce a Amanda, una pija, hija de un político, que lo introducirá en un entorno social muy distinto; la vida de Begbie transcurre entre la cárcel y Leith, el maldito barrio del que no logra salir; hasta allí ha vuelto también Spud, que se enamora de Ali, una chica con más afición a los opiáceos que al sexo… Ahí van Renton, Spud, Begbie y Sick Boy tratando de convertirse en hombres de provecho… o algo parecido”, señala la sinopsis oficial del libro y agrega: “Irvine Welsh regresa al lugar del crimen, retoma sus protagonistas más queridos y nos ofrece una nueva muestra de su inmenso talento para la narración trepidante, el lenguaje callejero y la construcción de unos personajes desnortados y repletos de flaquezas que forman parte ya de las vidas de muchos lectores”.

Hombres enamorados, de Irvine Welsh, salió por Anagrama.

22. El amor inventado, de Paula Klein. “Cuando el periodista más admirado de Francia es acusado de haber inventado los reportajes que lo convirtieron en una celebridad, su caída es tan espectacular como antes lo había sido su ascenso. Prestigiosos galardones, reconocimiento internacional, una carrera brillante: todo se derrumba de la noche a la mañana. Pero para Miranda, su esposa, el auténtico escándalo no es el fraude. Es el abandono. Mientras intenta reconstruir qué ocurrió con Charles —el hombre al que amó, admiró y quizá nunca terminó de conocer—, se embarca en la filmación de un documental sobre Hélène y André, una pareja que lleva más de sesenta años juntos. En ellos, Miranda busca la respuesta a una pregunta que atraviesa su propia vida: ¿qué sostiene un amor a lo largo del tiempo? A medida que avanza el rodaje y reúne testimonios sobre las mentiras de Charles, la investigación le devuelve una imagen inesperada de su matrimonio. ¿Qué eligió no ver? ¿Cuánto de sí misma fue perdiendo en el camino? ¿Puede sobrevivir el amor a la verdad? ¿Qué sucede cuando descubres que has convivido durante años con un desconocido?”, señala la sinopsis oficial de esta novela de la escritora argentina que es la ganadora en la última edición del Premio Lumen.

El amor inventado, de Paula Klein, salió por Lumen.

23. Nuevo taller literario, de Alejandra Laurencich. Un libro que se pregunta por el oficio de escribir y por las herramientas necesarias para transformar una intuición en una historia, según informan sus editores.

“¿Se puede enseñar a escribir ficción? ¿Cómo se construye una voz propia? ¿Qué hace que una historia funcione? A partir de estas y otras preguntas, Laurencich propone un recorrido por los principales aspectos del trabajo literario, desde los primeros pasos de la narración hasta la construcción de personajes, escenas y tramas. El libro aborda distintos recursos de la escritura y ofrece herramientas para quienes quieran explorar el cuento, la novela, la microficción o la crónica. Cada capítulo funciona como una sesión de taller e incluye conceptos teóricos, ejemplos, ejercicios y lecturas recomendadas. Lejos de ofrecer fórmulas cerradas o recetas para escribir, Nuevo taller literario invita a practicar, revisar, tomar decisiones y desarrollar una mirada propia sobre aquello que se quiere contar. La escritura aparece así no como un don reservado para unos pocos, sino como un oficio que puede ejercitarse y perfeccionarse. Con una mirada lúcida y cercana, Alejandra Laurencich también se ocupa de algunos de los obstáculos que atraviesan a quienes escriben: los bloqueos, las ideas preconcebidas sobre la literatura y las dificultades propias del proceso creativo. El resultado es una guía práctica y reflexiva para quienes están dando sus primeros pasos, pero también para quienes ya escriben y buscan volver sobre las herramientas de su oficio”, informaron desde la editorial Factotum.

Nuevo taller literario, de Alejandra Laurencich, salió por Factotum.

24. Flush, de Virginia Woolf. “Flush es un cocker de pelaje cobrizo y alma inquieta. Su historia es también la de Elizabeth Barrett Browning, poeta célebre y mujer enferma. La relación entre Flush y Elizabeth muestra cómo la compañía del cachorro transforma la vida de la poetisa y, a su vez, cómo él se adapta y se transforma por la influencia de su dueña. A través de los ojos del animal, se revelan las contradicciones del comportamiento humano, así como la aristocracia canina y la sociedad de la época. Virginia Woolf narra una biografía que es también una reflexión sobre la sociedad, el amor y las cadenas invisibles que nos unen, una meditación sobre la interconexión entre especies y la vida interior de un ser ajeno a las convenciones humanas”, detalló Ediciones Godot sobre esta publicación que lanza en octubre.

Flush, de Virginia Woolf, salió por Ediciones Godot.

25. El archivo de ciertas cosas perdidas, de Santiago Featherston. “En octubre llega la primera novela de Santiago Featherston, El archivo de ciertas cosas perdidas, una historia sobre el amor, la amistad y ese momento extraño de la juventud en el que creemos que una mala decisión puede cambiarlo todo para siempre”, informó la editorial Sigilo.

“El protagonista está perdido. Hastiado de su trabajo en una oficina pública, combate el insomnio con caminatas nocturnas y fantasías de escape. En su escritorio tiene pegado el dibujo de un árbol que él no hizo. No sabe quién lo dibujó ni por qué, pero no puede dejar de preguntarse qué habrá sido de las manos que alguna vez trazaron esas ramas. También está Puli, su mejor amigo y el único antídoto contra su melancolía. Un ser insoportablemente simpático que vive al límite de la salud y las buenas costumbres y que sabe sacarle a cada día alguna aventura inopinada. Un mediodía descubre por azar El Archivo de Ciertas Cosas Perdidas desde 1984, una subsubdependencia municipal que funciona casi en secreto y está atendida por un par de criaturas estrafalarias. Allí se guardan los objetos que los habitantes de la ciudad perdieron alguna vez: cosas pequeñas, absurdas, entrañables. El reencuentro con una vieja caja de fósforos, con un llavero comprado en el Barrio Chino y algunas otras cosas que perdió hace tiempo llevará a nuestro protagonista a revivir las etapas de un amor que, por negarse a perder, lo dejó de espaldas al mundo”, detallaron los editores del libro.

El archivo de ciertas cosas perdidas, de Santiago Featherston, salió por Sigilo.

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