El Niño extremo ya se siente en Latinoamérica: inundaciones y sequías pronostican un diciembre con mayores impactos

Los efectos del evento El Niño ya se están sintiendo en varios países de la región. En los últimos días, intensas precipitaciones cayeron en el noroccidente de Ecuador, principalmente en la provincia de Esmeraldas, así como lluvias de mediana intensidad ocurrieron en la costa norte de Perú, principalmente en Tumbes. Sin embargo, en la sierra y Amazonía ecuatoriana se registran altas temperaturas, al igual que en Perú, donde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informa sobre el incremento de la temperatura durante el día en la costa y sierra del país. Ambos países también están enfrentando incendios forestales.

El último comunicado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), del 28 de septiembre, confirma que estamos ante un evento de magnitud extraordinaria en la zona más cercana a las costas de Ecuador y Perú, mientras que en el Pacífico central la magnitud continúa siendo muy fuerte.

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En Lima, Perú, también se están presentando lluvias por el fenómeno El Niño. Foto: cortesía Agencia Andina/Daniel Bracamonte“Lo que ya estamos viendo es un evento intenso. No sabemos aún si será uno de los más intensos históricamente, aunque hay una probabilidad de que sí lo sea, al menos del periodo que tenemos registro, más o menos desde 1950 a la actualidad”, comenta Alejandro Jaramillo, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Jaramillo nombra a los eventos más fuertes de los que se tiene registro. “El Niño 1982-83 ha sido uno de los más intensos», comenta el experto. También menciona El Niño ocurrido en 1997-98 y el de 2015-16. A estos le sigue el de 1991-92, ”en particular porque en Sudamérica fue bastante fuerte, aunque no está entre los más intensos en esta lista“, aclara el experto. ”Tuvo mayores impactos en Sudamérica, en particular en Colombia, donde hubo problemas con la generación de energía“, asegura Jaramillo. En cambio, ”el de 1997-98, por ejemplo, fue muy fuerte en términos de efectos para México“, agrega.

“Necesitamos ver toda su evolución, pero es probable que pueda ser el más intenso en esta lista, puede ser que ocupe el primer o segundo lugar en el periodo de 1950 a la actualidad”, afirma el experto sobre el evento que ha empezado a tomar fuerza y cuyos efectos más críticos se esperan en diciembre de 2026.

¿Cómo se define El Niño?

Para que se declare un evento de El Niño se debe tener en cuenta el aumento de la temperatura del mar, pero también los cambios en la atmósfera, explica Jaramillo. Frente a dos cuadros Jaramillo muestra cómo se va definiendo este evento climático y atmosférico.

En uno muestra cómo va aumentando la temperatura del mar en el océano Pacífico, principalmente en la zona central y hacia las costas de Perú y Ecuador. Al mismo tiempo, en el otro cuadro se puede ver cómo va variando la circulación de la atmósfera y las lluvias se van moviendo en el planeta hacia las mismas zonas en el Pacífico. “Cuando se mueven a la par, es decir, se van moviendo juntas, hay un evento de El Niño”, explica Jaramillo.

Si bien estas son las dos condiciones más importantes para que se defina un evento climático de este tipo, también es imprescindible que “se mantengan por un periodo de al menos cinco meses”. Cuando eso ocurre, “se dice que está ocurriendo El Niño”, agrega el experto de la UNAM.

“Tenemos el desarrollo de un gran evento que está abarcando no solamente la costa peruana, sino el Pacífico central”, agrega Kobi Mosquera, investigador del Instituto Geofísico del Perú (IGP), para explicar las dos zonas del océano donde el aumento de la temperatura del mar son relevantes para un evento de El Niño.

Mosquera explica que hay dos regiones importantes de monitoreo en el océano. La zona colindante con la costa de Perú y Ecuador, conocida como 1+ 2, que también se identifica como El Niño Costero, y la zona central del Pacífico, conocida como 3.4, también identificada como El Niño Global porque sus efectos ocurren en todo el planeta.

Mosquera también recuerda que hay dos eventos extremos que se han medido, el de 1982-83 y el de 1997-98. “Posiblemente el actual, 2026-27, entre a este grupo de los tres eventos extremos”, comenta.

Los impactos a nivel regional

“Perú ya ha estado sufriendo efectos con una mayor intensidad de lluvias, mientras que Colombia, país inmediatamente al norte en la frontera con Perú, tiene efectos de menos precipitaciones”, afirma Jaramillo. “Hay que destacar que los efectos de El Niño son muy diferentes entre una región y otra e incluso en regiones que están cerca”, aclara sobre los que sucede en estos dos países fronterizos.

En México, por ejemplo, dice Jaramillo, la actividad de los ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico ha sido muy tranquila, es decir, no han habido muchos y los que se han formado no han sido muy intensos. Sin embargo, en la parte central del Pacífico ha habido mucha actividad.

Jaramillo también señala que se espera que en diciembre de 2026 el evento de El Niño llegue a su punto máximo, por tanto, los efectos seguirán ocurriendo hasta el próximo año.

“Al ser un evento muy intenso, impacta en la pesca, porque las temperaturas altas no solamente están en la superficie [del mar], sino que llegan hasta más o menos 100 metros de profundidad, y en algunos momentos, cuando pasa una onda Kelvin, también puede afectar hasta los 500 metros”. Las ondas Kelvin son abultamientos de agua que elevan el nivel del mar a medida que avanzan por la costa. También aumentan la temperatura del océano y llevan aguas frías y ricas en nutrientes a mayor profundidad bajo la superficie.

Mosquera recuerda que en Perú la pesca ya se vio afectada, ya que se suspendió la primera temporada de pesca. En abril pasado, el Ministerio de la Producción de Perú, responsable de regular las políticas de pesca, suspendió de manera temporal las actividades extractivas de anchoveta en amplias zonas del litoral norte-centro del país por un periodo de diez días. Esta medida se adopta para “garantizar el desove, evitar la captura de ejemplares en tallas menores a las permitidas, así como preservar y proteger el desarrollo de la biomasa y la sostenibilidad del recurso hidrobiológico”, señala el decreto que anuncia la suspensión.

Mosquera también menciona los impactos que se pueden producir en la agricultura. La Oficina de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advierte que “El Niño suele estar asociado con sequías extremas en algunas áreas, que afectan la disponibilidad de agua para la agricultura y el consumo humano, y con lluvias intensas e inundaciones en otras, que destruyen cultivos, infraestructuras y generan pérdidas económicas sustanciales”. En ese sentido, el organismo internacional señala que estas alteraciones climáticas provocan una reducción en la productividad agrícola, disminuyen la disponibilidad de alimentos y elevan los precios.

El economista ambiental Stasiek Czaplicki, de Bolivia, señala que en el altiplano occidental y sur se está presentando “un déficit de lluvia bastante sensible y, por tanto, una menor disponibilidad hídrica, mayores temperaturas”. Mientras, en los valles interandinos, ocurren “lluvias irregulares con períodos secos prolongados, estrés agrícola térmico”, agrega.

“Los impactos son un poco heterogéneos. En el Chaco, el calor extremo o déficit hídrico ya es una realidad y podría, potencialmente, en la medida que continúe hasta diciembre, ser más problemático”. En cuanto a la Amazonía, dice Czaplicki, en Bolivia el efecto es bastante heterogéneo, pero en Brasil ya se tiene pronósticos de grandes sequías.

A inicios de septiembre Mongabay Latam informó sobre los incendios forestales que ocurren en la región y su relación con el fenómeno de El Niño. Otro informe del 1° de octubre da cuenta de la pérdida de alimentos y la reducción de especies marinas que pone en riesgo la seguridad alimentaria de muchas comunidades. Ahora las lluvias empiezan a ser más intensas en Ecuador y Perú, lo que podría derivar en pérdida de infraestructura. Los expertos ya anunciaron un fenómeno extraordinario y advirtieron que corresponde a los gobiernos minimizar los impactos.

*Imagen principal: inundaciones por lluvias en Esmeraldas, Ecuador. Foto: cortesía Secretaría Nacional de Riesgos de Ecuador

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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