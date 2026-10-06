La UBA distinguió a Messi con el Doctorado Honoris Causa horas antes de su último partido

Lionel Messi recibió este martes el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires, en reconocimiento a su trayectoria deportiva y a su representación de la Argentina. La distinción, aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la UBA, llegó horas antes del partido ante Benín que marcará su despedida de la Selección en el estadio Monumental.

La universidad destacó no solo los títulos obtenidos por Messi a lo largo de su carrera, sino también los valores asociados a su trayectoria y su vínculo con la camiseta argentina. En los fundamentos de la resolución, la UBA lo definió como un ejemplo de “excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético”.

Durante el acto, Messi agradeció el reconocimiento y dijo que para él representa “un orgullo”. “Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico”, expresó.

El futbolista también se refirió al partido que disputará pocas horas después. “Es un día muy especial, sé que va a ser difícil y voy a intentar disfrutarlo”, señaló.

“Estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido se va complicando un poquito más, así que empezarlo de esta manera, con este reconocimiento, lo hace mucho más especial. Muchísimas gracias, la verdad que es un orgullo muy grande”, agregó.

El reconocimiento a su trayectoria

La UBA puso especial énfasis en los títulos que Messi consiguió como capitán de la Selección. Durante su etapa al frente del equipo obtuvo la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. También integró el plantel que consiguió el subcampeonato en el Mundial 2026.

El rector de la universidad, Ricardo Gelpi, explicó que el homenaje no se limita a sus estadísticas ni a sus resultados deportivos. “Más allá de lo que todas y todos los argentinos conocemos de Messi, independientemente de los números y las estadísticas que dan cuenta de su condición como deportista, queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional”, sostuvo.

Gelpi agregó que la distinción busca reconocer la influencia que Messi alcanzó dentro y fuera del deporte. “Con esta distinción queremos destacar la trascendencia e influencia de quien, a través del deporte y más allá, ha obtenido los más destacados logros y se ha vuelto ejemplo de excelencia”, afirmó.

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, destacó por su parte la relación que el futbolista construyó con la camiseta argentina. Según señaló, Messi logró transmitir “los valores de la camiseta argentina” y representarla “con coraje y respeto”.

Yacobitti sostuvo además que el Doctorado Honoris Causa constituye un reconocimiento que excede su carrera como futbolista. “Es un homenaje y un agradecimiento que le brindamos desde la UBA, en nombre de toda la sociedad argentina”, afirmó.

La universidad señaló que la entrega de títulos honoríficos a figuras cuya trayectoria e influencia trascienden sus disciplinas forma parte de una tradición de instituciones académicas de distintos países.