Trump relató su llamada a Infantino para levantar la sanción a Balogun: “No se puede dejar a los equipos sin los mejores”
“No se puede dejar a los equipos sin sus mejores jugadores”. Con este argumento al margen de cualquier reglamento futbolístico justificó el presidente de EE.UU., Donald Trump, su llamada al responsable de la FIFA, Gianni Infantino, para levantar la sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun, expulsado durante el partido de dieciseisavos ante Bosnia-Herzegovina, lo que acarreaba que se perdiera el enfrentamiento de octavos de este lunes por la noche frente a Bélgica.
“Sí, lo hice, hablé con Gianni, que es muy respetado, que organizó la Copa del Mundo más exitosa de la historia”, reconoció Trump este lunes en el Despacho Oval ante las preguntas de los periodistas: “Le dije: Gianni, tenemos todos estos partidos, cada uno está resultando ser una Super Bowl. Y soy una persona a la que le encantaban los deportes, que era un buen deportista, y entiendo muy bien de deporte, y eso no fue una falta, ni siquiera fue una infracción. Había dos tipos corriendo a toda velocidad que, por casualidad, chocaron entre sí”.
El presidente de EE.UU., que reconoce no saber de fútbol y evidencia no conocer el reglamento, prosigue: “No podés colocar tu pie con precisión sobre el pie de otra persona cuando vas a toda velocidad; no, se trataba de dos grandes deportistas que se enredaron, y este árbitro, que es un poco sospechoso, si se comprueba su historial, tomó una decisión que nadie podía creer, incluso la gente del otro equipo decía: 'tuvimos suerte'. Dos jugadores chocaron, se enredaron un poco, él no hizo nada malo, y es nuestro mejor jugador, o uno de nuestros mejores jugadores, y le sacaron tarjeta roja. No sabía qué significaba eso. No pensé que significara gran cosa. Luego empecé a oír que eso significa que no puede jugar en el próximo partido, al menos en el próximo. Dije: 'Vaya, si le hubiera pasado a otro jugador, habría sido injusto, pero cuando te quitan a tu mejor jugador y te dicen que no puede jugar, eso es muy injusto. Es que, ya sabés, una cosa es sancionar a alguien para un partido, pero ¿cómo se lo sanciona para un partido que aún no se jugó? Es muy injusto, no se puede hacer eso. Así que sí, solicité una revisión por parte de la FIFA”.
“Hablé con un hombre muy respetado, cuyo nivel de respeto se ha multiplicado por diez. Se esforzó mucho en este país”, explicó Trump, quien afirmó: “Fui yo quien les convenció para que lo hicieran [el Mundial en EE.UU.]. No fue Biden; de hecho, fue muy triste, porque conseguí que lo hiciera y si todo hubiera seguido su curso normal [encadenar la segunda presidencia con la primera], yo ya me habría jubilado. Estoy muy orgulloso de ello. Y de repente me di cuenta de que acababa de conseguir los Juegos Olímpicos y la FIFA. Lo conseguí yo solo. Le dimos una pequeña parte a Canadá, otra a México, pero lo conseguí yo solo. Pero lo que no sabíamos es el éxito que iba a tener. Es como cuatro veces más exitoso que cualquier cosa que hayan hecho jamás. De hecho, le dije a Gianni: 'Repitámoslo'. Y él respondió que sería difícil”.
En cuanto a la llamada para levantar la sanción, Trump prosigue: “Lo único que hice fue pedir una revisión, porque no creía que fuera falta, y se me da bien esto. No creía que fuera falta. Pensé que eran dos grandes deportistas que chocaron entre sí y se enredaron. Eso no fue… eso no fue un tipo dando un puñetazo en la cara a alguien ni nada. Y creo que es terrible que a un jugador de primer nivel, uno de los mejores del equipo, no jugar, creo que habría sido una gran mancha, y me refería precisamente a esa sensación: no le dije qué hacer, no puedo decirle qué hacer, pero no creo que fuera él quien tomara la decisión. Creo que fue un comité el que la tomó, y tomaron la decisión correcta, porque, en primer lugar, no fue falta, y uno quiere ver un partido con sus mejores jugadores: '¿Cómo te sentirías si sacáramos, ya sabés, a Messi? O a Ronaldo: 'Ronaldo, te chocaste con alguien, te vamos a sacar del partido'. O a Harry Kane: 'Harry Kane, te vamos a sacar del partido, Harry, porque por casualidad golpeaste a alguien un poco más fuerte de lo que se puede, no podés hacer eso'. Si lo hubieras quitado, creo que habría empañado de verdad este increíble campeonato. Tenemos que contar con nuestros mejores jugadores, y Bélgica tiene un gran equipo, por cierto. Nosotros tenemos a nuestros mejores jugadores, y ellos tienen que tener a los suyos, y si ganamos o perdemos, es justo. De lo contrario, si lo perdemos a él y perdemos el partido, sería algo terrible. Así que creo que tomaron una decisión realmente brillante. Creo que la decisión del árbitro fue horrible. Nadie habla de eso. Hablan de la tarjeta roja como si no pasara nada. Nadie te cuenta la decisión del árbitro de sacarle la tarjeta roja. Yo no sabía qué demonios era una tarjeta roja. Cuando me enteré, dije: 'Tenés que estar bromeando. Este tipo solo dio un cabezazo. Y tu mejor jugador no va a jugar la semana que viene ni en el próximo partido. Eso es mucho poder. Es terrible”.
Trump concluyó: “La gente de Bélgica, si ganan el partido, puede estar muy orgullosa. Si hubieran ganado el partido sin un jugador, habría sido una sensación diferente. Eso no se puede hacer. Y me alegro mucho. Lo único que hice fue pedir una revisión. No dije que tuvieran que hacerlo. Este hombre, Gianni Infantino, es inteligente y tenaz. Y su prestigio se disparó, porque el trabajo que realizó fue sido magnífico, y creo que debemos tener a los mejores jugadores sobre el terreno de juego. No se puede privar al equipo de sus mejores jugadores”.
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