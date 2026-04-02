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LA VENTANA INDISCRETA
Podcast

Edgardo Esteban: “La posguerra fue más dura porque nos obligaron a un silencio, la institución castrense y la sociedad”

  • En un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas, La Ventana Indiscreta regresa con un capítulo que tiene como protagonista a este excombatiente que escribió libros fundamentales para entender lo que ocurrió en las islas.

  • — Episodios anteriores

En el Capítulo 1 de la Tercera Temporada de La Ventana Indiscreta, Edgardo Esteban.
En el Capítulo 1 de la Tercera Temporada de La Ventana Indiscreta, Edgardo Esteban.
2 de abril de 2026 15:55 h

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Edgardo Esteban es periodista, escritor y excombatiente de Malvinas. Algunos de sus libros son “Iluminados por el Fuego”, que fue llevado al cine por Tristán Bauer“, ”Malvinas , diario del regreso“ y ”Hasta aqui llegué“. Hasta marzo de 2024 fue director del Museo Nacional de Malvinas e Islas del Atlantico Sur. Su último libro es ”La última batalla“ de Marea Editorial.

“No me gusta la pabra sobreviviente y aprendí a convivir con esa mochila, con esos fantasmas de la guerra, exorcizando mis fantamas y escupiendo el dolor, escribiendo. Como hacía Antonin Artaud, que escribia sin pensar en los puntos, las comas o las faltas de ortografia”, dice Esteban sobre cómo y porqué empezó a escribir.

Edgardo Esteban desembarcando en Malvinas, 1982.
Edgardo Esteban desembarcando en Malvinas, 1982.

En este reportaje, a dos años de Malvinas, reflexiona: “La guerra fue dura pero la posguerra fue más dura porque nos obligaron a un silencio, la institución castrense pero también la sociedad que no asumió la derrota”.

Edgardo en Malvinas, 2025.
Edgardo en Malvinas, 2025.

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales. 

Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.

La Ventana Indiscreta

Conduce Ana Correa

La producción es de Pablo Waimann

En la edición está Jorge de Tezanos

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