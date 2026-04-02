Edgardo Esteban: “La posguerra fue más dura porque nos obligaron a un silencio, la institución castrense y la sociedad”

Edgardo Esteban es periodista, escritor y excombatiente de Malvinas. Algunos de sus libros son “Iluminados por el Fuego”, que fue llevado al cine por Tristán Bauer“, ”Malvinas , diario del regreso“ y ”Hasta aqui llegué“. Hasta marzo de 2024 fue director del Museo Nacional de Malvinas e Islas del Atlantico Sur. Su último libro es ”La última batalla“ de Marea Editorial.

“No me gusta la pabra sobreviviente y aprendí a convivir con esa mochila, con esos fantasmas de la guerra, exorcizando mis fantamas y escupiendo el dolor, escribiendo. Como hacía Antonin Artaud, que escribia sin pensar en los puntos, las comas o las faltas de ortografia”, dice Esteban sobre cómo y porqué empezó a escribir.

En este reportaje, a dos años de Malvinas, reflexiona: “La guerra fue dura pero la posguerra fue más dura porque nos obligaron a un silencio, la institución castrense pero también la sociedad que no asumió la derrota”.

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales.

Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.

La Ventana Indiscreta

Conduce Ana Correa

La producción es de Pablo Waimann

En la edición está Jorge de Tezanos