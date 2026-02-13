Morbidelli presenta la T250X, su nueva propuesta On-Off para el mercado argentino

La marca italiana de competición Morbidelli continúa su desarrollo y presencia en el mercado argentino con el lanzamiento de la T250X, la nueva motocicleta On-Off de 250cc que completa el portafolio de modelos de la marca en el país. De la mano del Grupo La Emilia, Morbidelli refuerza su propuesta en el 2026 en uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro del mercado de las dos ruedas.

Carlos Fernández, Product Manager de Morbidelli, señaló: “La T250X es un modelo clave que nos permite ingresar de manera competitiva al segmento On-Off de media cilindrada; con una moto versátil, bien equipada y pensada para un uso real, tanto urbano como recreativo. Es una propuesta que responde a las necesidades actuales del usuario local y amplía el alcance de la marca en el mercado”.

Si bien la T250X estuvo presente en el Travel Fest y el MotoGP 2025, ahora comienza su comercialización oficial en la red de concesionarios del Grupo, consolidándose como una clara opción orientada al uso mixto, que combina lo urbano, viajes en ruta y circulación fuera del asfalto.

El modelo cuenta con un motor monocilíndrico de 250 cc, 4 tiempos y 4 válvulas, que entrega 23 HP a 7.500 rpm y un torque de 22 Nm a 6.000 rpm, asociado a una transmisión de 6 marchas. Esta configuración prioriza un equilibrio entre prestaciones, eficiencia y facilidad de manejo. El conjunto se completa con una suspensión delantera invertida de largo recorrido, monoamortiguador trasero, ruedas de rayos de 19“ adelante y 17” atrás y frenos a disco en ambas ruedas, lo que le permite adaptarse a distintos tipos de terreno manteniendo estabilidad y control.

Asimismo, entre sus principales características se destacan el tablero TFT en formato vertical, el sistema de iluminación Full LED con DRL, parabrisas elevado, cubre manos integrados y protector de motor. Disponible en gris, negro y rojo, la nueva T250X ya se encuentra a la venta en los concesionarios oficiales de Morbidelli en todo el país.

La Morbidelli T250X está dirigida a aquellos usuarios que buscan una moto liviana, ágil y versátil, apta para el tránsito urbano y para escapadas recreativas por rutas y caminos off-road.

Los modelos que son igual o mayores a 300cc cuentan con una garantía de 36 meses o 36.000 kilómetros, mientras que aquellos menores a 300cc poseen una cobertura extendida de 24 meses o 24.000 kilómetros.