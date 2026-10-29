Choque de trenes en España: encontraron muerto a Agustín Randazzo, el argentino que estaba desaparecido

Agustín Randazzo, el argentino de 51 años que permanecía desaparecido tras el choque de trenes ocurrido en la ciudad española de Toledo, fue encontrado muerto este jueves, según confirmaron sus allegados. Se trata de la segunda víctima argentina de la tragedia ferroviaria, después de que se conociera el fallecimiento de Ana Martina Conte Grand, una joven sanjuanina de 32 años.

Randazzo residía en Madrid desde 2002 y trabajaba en el área de comunicaciones. Al momento del accidente viajaba en el octavo vagón de una formación de la empresa Iryo, uno de los sectores más afectados por la colisión.

Durante las horas previas a la confirmación de su muerte, el diseñador Roberto Piazza, amigo de Randazzo, había expresado públicamente su preocupación por la falta de información sobre su paradero.

“Desde anoche me llama una amiga que tenemos en común con Agustín, llorando, diciendo que había tenido ese accidente y que no lo podían encontrar en ningún lugar. Él iba en el vagón número ocho, que fue el más explotado”, relató Piazza.

El diseñador explicó que familiares y amigos del argentino habían iniciado una búsqueda desesperada, sin conseguir información precisa sobre su situación. Según contó, la pareja y el hermano de Randazzo se encontraban en Madrid y atravesaban momentos de profunda angustia.

“En el momento en que ocurrió el accidente, a él lo atendió alguien al costado de las vías. Ahora figura con nombre y apellido, pero desapareció. Se llevaron todos los cuerpos, los fallecidos y los heridos, y él no figura ni como fallecido ni como herido ni nada”, sostuvo.

Piazza también cuestionó la información difundida por la Cancillería argentina, que había comunicado el fallecimiento de Randazzo cuando sus allegados todavía no habían recibido una confirmación sobre el hallazgo del cuerpo. “No falleció, no lo encuentran”, había manifestado el diseñador antes de conocerse la noticia.

Al recordar a su amigo, destacó su trayectoria y sus cualidades personales. “Agustín vive en Madrid desde el año 2002, trabaja en comunicaciones, es una excelente persona y un maravilloso ser humano”, expresó.

Además, el diseñador lanzó críticas contra el gobierno español de Pedro Sánchez y cuestionó el estado de la infraestructura ferroviaria, aunque sus afirmaciones sobre las causas del accidente no fueron acompañadas por información oficial que las respaldara.

La despedida de sus amigos

La confirmación de la muerte de Randazzo llegó poco después de las declaraciones de Piazza, cuando uno de sus amigos, Walter Vásquez, publicó un mensaje en las redes sociales para despedirlo.

“Nos acaban de confirmar que finalmente encontraron el cuerpo de Agustín. Chau loco, hermosos recuerdos de muchas cenas juntos en Madrid. Chau Agustín querido, descansa en paz…”, escribió Vásquez.

El mensaje fue compartido por Piazza, quien había seguido de cerca la búsqueda y reclamado información sobre el destino de su amigo.

Con la identificación de Randazzo, ya son dos los ciudadanos argentinos cuya muerte fue comunicada a raíz de la tragedia ferroviaria en España. La otra víctima es Ana Martina Conte Grand, de 32 años, oriunda de San Juan.

Con información de la agencia NA