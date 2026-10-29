La Justicia rechazó el pedido del cura represor Christian von Wernich para ver al papa León XIV

La Justicia rechazó el pedido del sacerdote Christian von Wernich, condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, para ser trasladado a la cárcel de Villa Devoto con el objetivo de encontrarse con el papa León XIV, quien tiene previsto visitar la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.

La decisión fue adoptada por el juez Claudio Ricardo Silvestri, integrante del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, quien consideró que no existían motivos suficientes para autorizar el traslado del excapellán de la Policía Bonaerense, actualmente alojado en la Unidad 34 de Campo de Mayo.

Von Wernich, de 89 años, había solicitado ser llevado temporalmente al penal porteño para participar de una actividad prevista durante la visita del pontífice y recibir su bendición. Para fundamentar el pedido, apeló a su avanzada edad, sus dificultades motrices y los más de veinte años que lleva detenido.

El sacerdote había enviado el 23 de septiembre una carta al obispo de 9 de Julio, Ariel Torrado Mosconi, para solicitar su intervención ante las autoridades judiciales. En el escrito, manifestó que el encuentro con León XIV representaría para él “un bálsamo de misericordia y paz espiritual”.

Posteriormente, su defensa oficial formalizó la solicitud ante el tribunal encargado de supervisar el cumplimiento de la condena. Sin embargo, el magistrado rechazó el planteo al considerar que la posibilidad de recibir una bendición papal no constituye una circunstancia excepcional que justifique una salida del establecimiento penitenciario.

En su resolución, Silvestri sostuvo que autorizar el traslado implicaría una “flexibilización de la ejecución de la pena” y recordó que el condenado cumple una sentencia firme por delitos de lesa humanidad, cuya gravedad exige garantizar el cumplimiento efectivo de las sanciones impuestas por la Justicia.

El juez también señaló que la negativa no vulnera la libertad religiosa de Von Wernich, dado que el sacerdote puede continuar practicando su fe dentro del establecimiento penitenciario. La fiscalía especializada en causas de derechos humanos de La Plata también se había pronunciado en contra del pedido.

Un sacerdote condenado por su participación en el terrorismo de Estado

Von Wernich fue detenido en septiembre de 2003 y condenado en octubre de 2007 a prisión perpetua por su participación en siete homicidios, 31 casos de torturas y 42 privaciones ilegales de la libertad durante la última dictadura militar.

Durante el terrorismo de Estado se desempeñó como capellán de la Policía Bonaerense, bajo las órdenes del entonces jefe de esa fuerza, Ramón Camps. Su actuación estuvo vinculada al denominado Circuito Camps, una red de centros clandestinos de detención que funcionó en la provincia de Buenos Aires y donde cientos de personas fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas.

Durante el juicio se acreditó que el sacerdote utilizaba su condición religiosa para acercarse a las personas detenidas y obtener información. También participó en maniobras de engaño a prisioneros y familiares, a quienes se les prometía la posibilidad de abandonar el país a cambio de colaborar con sus captores.

La sentencia lo convirtió en el primer sacerdote católico condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en la Argentina. Pese a la condena, Von Wernich no fue apartado formalmente del sacerdocio por la Iglesia católica.

La visita del Papa y los pedidos de los represores

El planteo judicial se produjo en medio de los preparativos para la visita de León XIV a la Argentina, que contempla una actividad en la cárcel de Villa Devoto.

En ese contexto, organizaciones vinculadas con la defensa de militares y miembros de las fuerzas de seguridad condenados por delitos de lesa humanidad impulsaron gestiones para solicitar algún gesto del pontífice hacia los represores detenidos.

Entre ellas se encuentra Justicia y Concordia, que promovió una presentación ante el nuncio apostólico en la Argentina, Michael Wallace Banach, con el propósito de que el Papa tuviera en cuenta la situación de los condenados.

Sin embargo, desde la Conferencia Episcopal Argentina habían anticipado que la Iglesia no acompañaría la solicitud particular del excapellán.

Con la decisión del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, Von Wernich permanecerá alojado en la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde cumple su condena a prisión perpetua, y no podrá participar del encuentro previsto con León XIV en la cárcel de Devoto.

CRM