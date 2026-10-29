Paro docente y protesta en el Obelisco para exigir justicia por Nancy Godoy

Docentes de distintas organizaciones sindicales se concentraron este jueves en el Obelisco porteño para reclamar justicia por el femicidio de Nancy Godoy, la docente cuyo cuerpo fue encontrado en la provincia de Corrientes después de varios días de búsqueda. La protesta se realizó en el marco de un paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que también llamó a una jornada de duelo y movilizaciones en distintos puntos del país.

La concentración comenzó minutos después de las 11 en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Corrientes, donde la presencia de manifestantes provocó restricciones al tránsito.

La medida de fuerza fue convocada para exigir el esclarecimiento de las circunstancias de la muerte de Godoy y reclamar justicia por el caso, que conmocionó a la comunidad educativa.

Según la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, la investigación judicial cuenta hasta el momento con cinco personas detenidas, tres de ellas acusadas de femicidio.

En un comunicado, CTERA reclamó una investigación “exhaustiva, transparente y sin demoras” que permita determinar las responsabilidades por el crimen. Además, denunció las condiciones de precariedad, aislamiento y desprotección en las que se desempeñaba la docente rural. La organización también expresó su solidaridad con la familia de Godoy y con el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO), que venía reclamando el esclarecimiento del caso.

La jornada de protesta incluyó distintas acciones públicas, entre ellas radios abiertas, conferencias de prensa y movilizaciones. En la ciudad de Buenos Aires, los gremios docentes también convocaron a una concentración frente a la Casa de Corrientes, ubicada en Maipú 271, bajo la consigna “Nos falta una maestra”.

El crimen de Nancy Godoy y los cinco detenidos

Godoy, de 52 años, se desempeñaba como directora suplente de la Escuela Rural N° 626, ubicada en la estancia El Curupí, en el departamento correntino de Esquina. Había sido vista por última vez el 7 de octubre y su cuerpo fue encontrado el miércoles 28 en un potrero del paraje El Malezal, en una zona de difícil acceso, después de tres semanas de búsqueda.

La investigación está a cargo de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González y tiene cinco detenidos, todos con prisión preventiva. Cuatro están imputados por el homicidio y el restante por falso testimonio.

Entre los acusados se encuentran Ireneo Felipe Zarza y Felipe Dionisio Sandoval, dos capataces vinculados con la estancia donde funcionaba la escuela, y Nahuel Rojas. Los tres están imputados como coautores de femicidio. Rosa Leguizamón, una vecina que habría sido una de las últimas personas en ver a Godoy, está acusada de homicidio simple. El quinto detenido, Ernesto Ezequiel Bordón, enfrenta una imputación por falso testimonio.

Los investigadores analizan comunicaciones, declaraciones testimoniales y distintos elementos secuestrados durante los allanamientos, entre ellos prendas de vestir que serán sometidas a peritajes genéticos. La Justicia busca reconstruir las circunstancias del crimen y establecer el grado de participación de cada uno de los imputados.

El asesinato de Godoy volvió a poner en discusión las condiciones de trabajo de los docentes rurales, especialmente de quienes desempeñan sus tareas en establecimientos alejados de los centros urbanos. Para CTERA, el reclamo de justicia debe ir acompañado de una respuesta frente a las situaciones de aislamiento y desprotección que atraviesan trabajadores de la educación en distintas regiones del país.

CRM