Una manifestación ultraderechista en Madrid por el accidente ferroviario termina con fuerte represión policial

Más de un mil personas se concentraron este miércoles frente a la sede del Ministerio de Transportes en Madrid para exigir responsabilidades tras el accidente ferroviario que dejó al menos 69 fallecidos en Urda (Toledo), en una manifestación convocada por formaciones de ultraderecha que finalizó con enfrentamientos entre Policía y manifestantes.

El momento de máxima tensión se produjo cuando algunos de los participantes se agolparon contra el cordón policial, lo que obligó a varios efectivos de antidisturbios a cargar contra ellos y utilizar gas lacrimógeno.

La manifestación fue disuelta por efectivos de la Policía Nacional después de que algunos manifestantes comenzaran a protagonizar varios episodios de violencia en los que lanzaron bengalas y demás objetos, momento en el que se volvieron a producir cargas disuasorias.

Durante la concentración, convocada por el partido ultraderechista Falange y por otros grupos de ultraderecha como Revuelta, los manifestantes lanzaron consignas de índole fascista y proclamas contra el Gobierno; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el PSOE; y el ministro de Transportes, Óscar Puente.

El reclamo de los ultraderechistas

Las protestas se dirigieron en especial contra la gestión de Puente, al frente del departamento responsable de las infraestructuras ferroviarias y del transporte público, y bajo cuya gestión se produjeron dos accidentes ferroviarios mortales en menos de un año: Adamuz (Córdoba) -que dejó 46 fallecidos y 152 personas heridas- y Urda (Toledo), ambos en el mismo tramo ferroviario.

“Esto no es un Gobierno, es un desgobierno, y si no salen por las buenas será por las malas”, declaró una asistente a EFE.

“¿Hasta cuándo vamos a tolerar los españoles que esta panda de corruptos y de miserables gobierne en España? ¿Cuánta más gente tiene que morir para que echemos a estos asesinos y traidores de nuestras instituciones?”, cuestionó en un discurso uno de los portavoces de Falange, que se identificó ante EFE como Federico Campanero.

En esta zona también confluyeron más personas provenientes de la manifestación convocada por el sindicato Solidaridad, afín a Vox, que comenzaba en la plaza de Cibeles y terminaba en la sede del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Protesta con proclamas facistas

Durante las casi dos horas que duró la movilización, los asistentes también dedicaron cantos contra los acampados en la Plaza del Sol, contra el Partido Popular y sus juventudes, así como contra personas migrantes y periodistas.

“Hasta aquí hemos llegado” y “Criminales” (en alusión al Gobierno) y en las que se llamaba a las personas a presentarse a las 20:00 horas en la madrileña Plaza San Juan de la Cruz, frente a la sede del ministerio de Transportes.

Las personas presentes portaban en su gran mayoría banderas de España, de las Juventudes de Falange y también se pudieron ver varias banderas franquistas.

Muchos de ellos además llevaban el rostro tapado y ropa oscura, que en muchos casos también lucía proclamas fascistas.