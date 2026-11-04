Una película española se retira del Festival de Mar del Plata por colaborar con Israel

El director Eloy Domínguez Serén y el productor Felipe Lage Coro de la película española Tralovento solicitaron su retirada del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. La decisión responde a su desacuerdo con la programación de una sección dedicada al cine contemporáneo israelí y con la colaboración institucional del certamen con la Embajada de Israel en la Argentina.

Según explican ambos en un comunicado, estos aspectos eran desconocidos para ellos cuando aceptaron la invitación a participar en el festival. Sin embargo, una vez conocidos, decidieron retirar la película al considerar “inaceptables” estas decisiones en el actual contexto internacional, que describen como marcado por las “sistemáticas vulneraciones de los derechos humanos, con un genocidio en Gaza y con el Líbano y Cisjordania sufriendo constantes ataques”.

Los creadores de Tralovento sostienen que su postura no supone un rechazo a los cineastas israelíes ni un cuestionamiento de su trabajo. En el texto señalan que desconocen su ideología y que defienden “su derecho a crear y expresarse libremente”. Su desacuerdo se dirige, concretamente, al respaldo institucional y económico que, a su juicio, reciben estas producciones por parte del Estado israelí. “Rechazamos la financiación y el respaldo que estas producciones reciben de un Estado genocida”, afirman.

Pese a su decisión de no participar en esta edición, Domínguez Serén y Lage Coro agradecen al festival el interés mostrado inicialmente por la película y lamentan no poder presentarla ante el público argentino, destacando el “mucho respeto y admiración” que sienten por ese público, al que finalmente no podrán compartir su trabajo en esta ocasión.

El comunicado concluye con una declaración de rechazo a la violencia y de solidaridad con las poblaciones afectadas. “Vivimos en un aborrecible mundo que permite la barbarie. Nosotros nos negamos a aceptarla”, escriben, mostrando su apoyo a Palestina y al Líbano. “Nuestro corazón está con el pueblo palestino y el libanés”, concluyen.