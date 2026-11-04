La resurrección de C. Tangana: el cantante publica ‘Milko Freestyle’, su primera canción en más de tres años

“Resucito como Cristo / Siempre chulo, siempre listo”. Así de contundente se muestra C. Tangana en Milko Freestyle, su primera canción en más de tres años. El cantante publicó el tema por sorpresa esta madrugada. En él regresa a sus orígenes para mostrar su faceta más rapera. De hecho, el tema lo firma junto a Agorazein, el grupo con el que comenzó a hacerse un nombre en la escena musical madrileña y con el que se reunirá los días 15, 16, 17 y 18 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid.

La canción, de apenas dos minutos, aborda infinidad de temas que sucedieron en la vida del artista durante estos años: la muerte de un amigo, la paternidad y la reacción de la industria al lanzamiento de su aclamado álbum El Madrileño. “La mujer de mi vida con una barriga de siete meses / Tú y yo no hablamos desde hace meses”, canta el artista, que se convirtió en padre por primera vez en abril junto a su pareja, la fotógrafa chilena Rocío Aguirre. A diferencia de la relación que mantuvo con Rosalía entre 2016 y 2018, su relación con Aguirre no tuvo apenas repercusión mediática y se mantuvo fuera de los focos.

“Y sin tiempo para asimilarlo mi niño ha nacido, y mi vida ha cambiado / Y otra vez pensando en el puto legado”, sostiene el cantante a lo largo de la canción, en la que reflexiona sobre la presión de la escena musical asegurando que “la mitad de los rappers de España” querían echarlo “a patadas del gremio”. “El rap se me que'ó pequeño y las coplas que escribo cumplieron mis sueños”, alega ahora, regresando a un estilo que marcó sus comienzos pero del que mantuvo cierta distancia en su ascenso a la fama.

La canción también recuerda a Milkman (Óscar Botello), un productor, rapero y director creativo mexicano cercano a C. Tangana que falleció el 12 de febrero de 2026. “Volando pa' México mientras tú mueres / En tu funeral con cuarenta mujeres / Bailando y llorando como sé que quieres”, lamenta C. Tangana en el sencillo, haciendo referencia a algunos de los momentos que pasaron a lo largo de los días en los que Milkman estuvo hospitalizado.

Asimismo, C. Tangana prepara el regreso a los escenarios con Agorazein, un colectivo de rap madrileño originado en 2011 del cual forma parte el artista junto a Sticky M.A., Jerv.AGZ y Fabianni e I-Ace. El grupo estuvo inactivo varios años desde su último álbum Siempre en 2016, pero este año habían anunciado varios conciertos para celebrar el décimo aniversario del proyecto. “AGZ es mi grupo (AGZ es mi grupo) / A mi niño le vi'a consentir, pero al resto os educo”, canta.

Durante este tiempo, el artista también debutó en el cine dirigiendo su primera película, La guitarra flamenca de Yerai Cortés, un documental musical sobre el artista flamenco y sus traumas familiares. Esto lo hizo ganar los premios Goya a la Mejor película documental y a la Mejor canción original por el tema Los almendros, compuesto junto a Yerai Cortés e interpretado por La Tania para el mismo documental. Milko Freestyle augura que durante estos años también estuvo preparando nueva música: “En Madrid vestido de civil escribiendo otro truco, otro palo, otro disco”.