¿Qué se sabe de la intervención a Ueno Bank que desató una tormenta política en Paraguay?

El Banco Central de Paraguay (BCP) anunció este martes una intervención por problemas de solvencia de Ueno Bank, una de las entidades financieras más populares del país, con 2,9 millones de clientes.

Siete directivos del banco fueron detenidos en medio de una crisis que obligó al presidente Santiago Peña a cancelar su asistencia a la Cumbre Iberoamericana de Madrid. ¿Qué se sabe del caso?

La intervención a Ueno bank

El BCP decidió “por unanimidad” iniciar “el procedimiento de resolución de Ueno bank”, tras constatarse “una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50 %) del mínimo requerido”, según un comunicado difundido por la entidad.

La medida supuso, en la práctica, que “ningún servicio de la entidad está activo a partir de la fecha”, dijo en una conferencia de prensa Liana Caballero, integrante del Directorio del BCP. También anunció el cierre de las sucursales bancarias.

El proceso prevé la activación de los mecanismos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que cubre hasta 75 salarios mínimos o unos 228.300.000 guaraníes (unos 38.622 dólares actuales) “por persona física o jurídica”, afirmó el emisor.

Posteriormente, el BCP informó a los ahorristas que recibirán un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes (unos 1,675 dólares) “en la brevedad”.

Fondos públicos

El estatal Instituto de Previsión Social (IPS) mantiene inversiones por 355 millones de dólares en Ueno, que además gestiona el pago de las pensiones de unos 32.000 jubilados.

Las colocaciones del IPS en Ueno Bank, mediante certificados de depósito de ahorro (CDA) y bonos financieros, representan alrededor del 9% de su cartera total, explicó el director de Inversiones del IPS, Hugo Díaz, quien detalló que la institución tiene inversiones en 14 entidades.

En la entidad financiera también permanecen recursos de instituciones oficiales como la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y la represa binacional de Itaipú.

Reacciones

A raíz del caso, el presidente del BCP, Carlos Carvallo, quien antes de asumir el cargo en 2023 había encabezado la Financiera Ueno, posteriormente convertida en Ueno bank, renunció.

Por su parte, un grupo de senadores anunció que impulsará un juicio político contra el mandatario Santiago Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana. Peña aclaró en X que lo ocurrido es “un caso particular”.

El vicepresidente de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), José Brítez, defendió la “solidez” y “liquidez” del sistema financiero del país, que -afirmó- “continúa operando con normalidad”, al tiempo que descartó un riesgo de contagio a otros bancos.

Entretanto, la Unión Industrial Paraguaya (UIP) pidió a las autoridades esclarecer los hechos y exigió la “renovación” de las autoridades del BCP y la investigación de “posibles negligencias”.

Peticiones

En octubre pasado, senadores del oficialismo y la oposición instaron a Peña a pedir la renuncia de la directiva del BCP para ofrecer “tranquilidad al sistema financiero”, luego de que el emisor remitió a la Cámara Alta un informe sobre la situación de Ueno bank y otras entidades, que no satisfizo a los legisladores.

Peña respaldó al directorio del BCP, llamó a la calma ante los rumores sobre Ueno bank y defendió que “abrir un sumario no significa que un banco vaya a cerrar”.

Ya en octubre de 2024, el gobernante había calificado de “campaña mediática” y “mentirosa” las publicaciones de la prensa local sobre un posible “conflicto de intereses”, luego de que el IPS adquiriera bonos de Ueno por 250.000 millones de guaraníes (unos 32 millones de dólares de entonces) a un plazo de 7 años.

El titular de Ueno Bank, Juan Manuel Gustale, aclaró entonces que Peña no tenía nexo alguno con ese banco, pero sí era accionista de Ueno Holding. Según el diario ABC Color, Peña vendió esas inversiones en abril de 2025.

Detenciones

El mayor accionista y uno de los fundadores de Ueno bank, Miguel Vásquez, así como seis de sus principales directivos se entregaron a la Justicia, luego de que la Fiscalía ordenó la apertura de una causa penal y conformó un equipo de trabajo para investigar la denuncia presentada esta jornada por el Directorio del Banco Central.

La denuncia, según medios locales, está contenida en más de 200 páginas e incluye unas 2.000 hojas de anexos probatorios y elementos técnicos.

Qué hizo Peña

El presidente Peña anunció en las últimas hora la promulgación de la Ley Nº 7745 “que permitirá a los ahorristas cobrar en el menor tiempo posible una parte de los fondos de garantía a fin de que los recursos vuelvan a las manos de quienes corresponde. Confío en que el Banco Central del Paraguay implementará de forma inmediata esta Ley y agradezco al Congreso Nacional por el tratamiento responsable y comprometido”, escribió el mandatario paraguayo en su cuenta de X.

EFE