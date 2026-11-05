El riesgo país supera los 900 puntos y alcanza su nivel más alto en más de un año

El riesgo país argentino continúa su escalada y este jueves alcanzó los 918 puntos básicos, su valor más elevado en más de un año, en medio de una jornada marcada por las caídas de los bonos soberanos y las acciones de empresas locales. El deterioro de los activos argentinos se produce en un contexto de turbulencias en los mercados internacionales, tras las elecciones legislativas de Estados Unidos.

El indicador elaborado por JP Morgan registra un incremento de 66 unidades respecto de los 852 puntos con los que cerró el miércoles, equivalente a una suba del 7,7%. De esta manera, acumula un avance del 16,7% en lo que va de noviembre y del 60,8% desde comienzos de 2026.

El nuevo salto lleva al riesgo país a niveles que no se registraban desde fines de octubre de 2025, cuando los mercados atravesaban una etapa de incertidumbre en la previa de las elecciones legislativas argentinas. En aquella oportunidad, el triunfo del oficialismo contribuyó a una recuperación de la confianza de los inversores y a una posterior reducción del indicador.

Sin embargo, el escenario internacional de los últimos meses presenta condiciones menos favorables para el gobierno de Javier Milei. La derrota electoral de Flávio Bolsonaro en Brasil y el revés sufrido por el Partido Republicano de Donald Trump en Estados Unidos sumaron incertidumbre a los mercados financieros y profundizaron la cautela de los inversores frente a los activos argentinos.

En ese contexto, los títulos públicos denominados en dólares registran retrocesos de hasta el 3%, encabezados por el Global 2046, que pierde un 2,6%. La caída de las cotizaciones de los bonos se traduce en un incremento del riesgo país, que refleja el mayor rendimiento exigido por los inversores para financiar al Estado argentino.

Las pérdidas también alcanzan a las empresas argentinas que cotizan en Wall Street. Entre los retrocesos más pronunciados aparece Mercado Libre, con una baja del 14,4%, seguida por Banco Supervielle, que cede un 5,8%, y Edenor, con una caída del 4,9%.

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval acompaña la tendencia negativa y retrocede un 3,1% medido en pesos y un 3,4% en dólares. El comportamiento de los activos refleja el deterioro del clima financiero y las dificultades que enfrenta la Argentina en un contexto de creciente volatilidad internacional.

La nueva suba del riesgo país vuelve a complicar las perspectivas de acceso al financiamiento externo, en momentos en que el Gobierno necesita sostener la confianza de los mercados y mejorar las condiciones para afrontar sus compromisos de deuda.

Con información de la agencia NA