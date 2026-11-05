Climate Photo Award, un concurso internacional de fotografía para retratar la crisis ambiental

La crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la relación de las comunidades con sus territorios serán los ejes del Climate Photo Award, un nuevo concurso internacional de fotografía que tendrá su presentación oficial el próximo 11 de noviembre en Buenos Aires, en el marco de la primera edición de Climate Week Argentina. La iniciativa busca reunir imágenes capaces de documentar las transformaciones ambientales del planeta y, al mismo tiempo, generar nuevas miradas sobre sus consecuencias sociales y humanas.

El lanzamiento tendrá lugar a las 18.30 en Club Impact (Maure 2006), con una exposición organizada en colaboración con Calamuchita FotoDoc, el festival de fotografía y cine documental que se desarrolla en las sierras de Córdoba. La muestra reunirá trabajos de reconocidos referentes de la fotografía documental y ambiental de distintas partes del mundo.

Entre los artistas participantes figuran Ami Vitale, Pablo Piovano, Sofía López Mañán, Sebastián López Brach, Alessandro Cinque, Tamara Merino, Arturo Rodríguez, Ángela Ponce, Luján Agusti, Pablo Tosco y Sebastián Gil Miranda, entre otros. También habrá obras vinculadas con National Geographic Explorers, Vital Impacts y Gauchos del Mar. La jornada inaugural incluirá otras actividades culturales, con la participación de Boy Olmi y presentaciones musicales en vivo.

El Climate Photo Award parte de una premisa: las imágenes pueden contribuir a hacer visibles procesos que muchas veces resultan difíciles de dimensionar. Desde los fenómenos meteorológicos extremos hasta las consecuencias de la explotación de los recursos naturales, la fotografía documental ofrece una herramienta para registrar los cambios ambientales y sus efectos sobre las poblaciones.

La convocatoria internacional se abrirá el 15 de noviembre de 2026 y permanecerá vigente hasta el 15 de enero de 2027. Podrán participar fotógrafos profesionales y aficionados mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad, mediante la presentación de imágenes individuales o series fotográficas.

El certamen contempla tres categorías. La primera, Crisis Climática, estará dedicada a fenómenos como sequías, inundaciones, incendios, deforestación y otros desastres ambientales que afectan a territorios y poblaciones. La segunda, Biodiversidad, incluirá fotografías de vida silvestre, ecosistemas amenazados, áreas protegidas y proyectos de conservación, restauración y reintroducción de especies.

La tercera categoría, Personas y Territorio, pondrá el foco en las relaciones entre las comunidades y el ambiente. Allí tendrán lugar historias vinculadas con pueblos originarios, desplazamientos provocados por el cambio climático, conflictos derivados de las actividades extractivas, activismo ambiental y procesos de transición energética.

Uno de los principales atractivos del concurso será la circulación internacional de las obras seleccionadas. Además de los premios económicos previstos, las fotografías ganadoras y finalistas integrarán un circuito de exposiciones en ciudades como Buenos Aires, París, Nueva York y Barcelona, así como en festivales, espacios culturales y encuentros dedicados a la problemática ambiental.

La evaluación de los trabajos estará a cargo de un jurado internacional integrado por fotógrafos, editores, curadores y activistas ambientales. La propuesta busca combinar el valor artístico y documental de las imágenes con su capacidad para generar reflexión sobre los desafíos ambientales contemporáneos.

El proyecto fue creado por Sebastián Gil Miranda, Constanza Pramparo y Gastón Zilberman, tres profesionales vinculados con la fotografía documental y la producción audiovisual. Gil Miranda y Pramparo son también organizadores de Calamuchita FotoDoc, que tuvo ediciones en 2024 y 2026. Zilberman, por su parte, es codirector de Qotzuñi: Hombres del Lago, documental que obtuvo el Gran Premio del Jurado en DOC NYC en 2024 y estuvo preseleccionado para los premios Oscar.

La iniciativa cuenta con el respaldo de organizaciones internacionales dedicadas a la conservación, la acción climática y la fotografía ambiental, entre ellas Earth Alliance, Rewild, Vital Impacts, International League of Conservation Photographers (iLCP), Climate Film Festival New York y Sonda Internacional.

En un contexto en el que los efectos del cambio climático se multiplican y las imágenes de catástrofes ambientales forman parte de la información cotidiana, el Climate Photo Award propone detenerse a mirar. No se trata únicamente de registrar la destrucción, sino también de documentar las formas de resistencia, las experiencias de conservación y los vínculos que las comunidades mantienen con la naturaleza.

Las bases y condiciones del concurso pueden consultarse en el sitio oficial del Climate Photo Award y en su cuenta de Instagram, @climatephotoaward.