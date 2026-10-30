El Senado aprobó en general la reforma de la Ley de Salud Mental, con el rechazo del peronismo

El Senado aprobó el proyecto de reforma de la ley de Salud Mental, que modificó los procedimientos para las internaciones “involuntarias”, eliminará los manicomios y ampliará las adicciones que se tratarán como enfermedades mentales, como la ludopatía. La iniciativa que será girada a la Cámara de Diputados se aprobó con 42 contra 21 votos.

El dictamen de mayoría pudo sancionarse con el voto de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Movimiento por Misiones, Primero los Salteños, Despierta Chubut, Provincias Unidas, y Movere Santa Cruz.

El rechazo al proyecto cosechó 21 votos del bloque Justicialista, Independencia, y Convicción Federal.

El debate de la ley de Salud Mental comenzó a debatirse despues de las 22.30, luego de la aprobación de las iniciativas sobre inversiones relevantes y de Mercado Voluntario de Carbono.

El proyecto de ley de Salud Mental enviado por el Gobierno recibió sustanciales modificaciones, ya que sin esos cambios no se podía avanzar en esa iniciativa, que era rechazada por las bancadas aliadas de la LLA y de los gobiernos provinciales.

Los principales cambios son que las internaciones involuntarias las puede disponer un médico, preferentemente psiquiatra; se establece un mecanismo de asistencia financiera con las provincias; se mantiene la eliminación de los manicomios y se incorporan las adicciones en general, con lo cual una persona puede ser tratada por ludopatía.

“La internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y solo puede realizarse cuando medie una situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de sí misma o de terceros, la que debe ser evaluada por el equipo interdisciplinario”, señala el dictamen de mayoría.

Al abrir el debate, la presidenta de la comisión de Salud, la libertaria, Ivana Arrascatea, aseguró que “si tuviera que resumir este dictamen de reforma a la Ley de Salud Mental en una palabra sería: 'llegar a tiempo'”.

“Llegar a tiempo significa pasar del riesgo inminente al riesgo grave, mirando la historia completa del paciente”, remarcó Arrascatea, quien agregó que la actual ley fue “insuficiente” y por eso “hay que dotar al sistema de herramientas adecuadas”.

Por su parte, Guillermo Andrada de Convicción Federal, que presentó un dictamen de minoría junto a Carolina Moises y Sandra Mendoza, señaló: “¿La Ley de Salud Mental fracasó por sus principios? No, fracasó por lo que no hay, recursos que deben ser aplicados a esa ley. El modelo comunitario no fue acompañado por los recursos que le corresponden”.

En tanto, el senador radical, Maximiliano Abad, afirmó que “nadie puede ser indiferente al dolor que atraviesan miles de argentinos que sufren padecimientos mentales y consumos problemáticos”. “Esta ley se ha mejorado mucho pero tengo diferencias con la permanencia indefinida de hospitales monovalentes: los manicomios”, agregó.

El senador de Movimiento por Misiones, Carlos Arce, sostuvo que “cada provincia debe contar con los medios necesarios para cumplir con esta Ley de Salud Mental y garantizar así que su población reciba la atención que necesita”. “Con esta incorporación, expresamos nuestro acompañamiento al dictamen”, precisó Arce.

A su vez, el senador Gerardo Zamora dijo que con esta “reforma se le cargan a las provincias nuevas tareas” no se prevén “los recursos” y se preguntó: “Vamos a discutir leyes como se financia la salud”. “Sin recursos no hay salud, no hay federalismo y no hay salud”, agregó el senador del Frente Cívico y Social de Santiago del Estero.

En el cierre del debate, la jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, indicó: “Lo estamos planteando que esta internación involuntaria es excepcionalidad ya que el objetivo es trabajar en la prevención”. “Acá se han planteando varias opciones”, agregó la ex ministra de Seguridad de la Nación y aseguró que los hospitales especializados “no son manicomios”

Detalles de los cambios a la ley de Salud Mental

Las internaciones involuntarias ante riesgo grave de daño para la vida o la integridad física propia o de terceros, podrán ser resueltas por un solo médico si hay una emergencia.

Se establece que habrá cooperación económica entre la Nación y las provincias y los recursos deberán estar incluidos en el Presupuesto Nacional.

Un equipo interdisciplinario tiene 48 horas para revalidarla, y se habilita la posibilidad de realizar teleconsultas con un psiquiatra.

La internación se comunicará a la Justicia.

Deberá existir un plan de egreso desde el diagnóstico como requisito de internación, y se deberá notificar con anticipación al representante legal, al cónyuge conviviente, a los padres o a los hijos para coordinar las condiciones de egreso.

Se amplían las adicciones para permitir que la ludopatía pueda ser considerada un problema de salud mental.

Se fija que los menores deberán ser atendidos por equipos con formación infantojuvenil y tendrán que ser internados en lugares separados de los adultos.

Se mantiene la prohibición de la creación de manicomios.

La sesión

Al abrir la sesión, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, tomó juramento a la senadora libertaria riojana Claudia López, quien asumió en lugar del fallecido legislador Juan Carlos Pagotto.

La sesión comenzó con la presencia de 38 legisladores que fueron aportados por La Libertad Avanza, la UCR, PRO, Provincias Unidas y Movimiento por Misiones, Despierta Chubut; Primero los salteños; La Neuquinidad; y el catamarqueño Guillermo Andrada de Convicción Federal.

Tras la jura de López, el Senado rindió un sentido y extenso homenaje al ex senador Juan Carlos Pagotto, al ex secretario general de APL, Néstor Di Prospero, y al ex presidente Néstor Kirchner

En el primer tramo de la sesión, se otorgó estado parlamentario a nuevas postulaciones al Poder Judicial y a ascensos en la Cancillería, entre los que figura el pliego de Esteban Mahiques, hermano del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, para promoverlo a la categoría C de ministro plenipotenciario de segunda clase.

También se aprobaron dar trato preferencial al debate al proyecto para combatir la la ludopatía, que se aprobó hace dos años en la Cámara de Diputados y perderá estado parlamentario en febrero, y a un proyecto impulsado por el kirchernismo para anular el Fondo de Asistencia

Por otro lado, se aprobó un proyecto de resolución para destacar la visita de León XIV y lo invita a dirigir un mensaje ante la Asamblea Legislativa.

Qué más se aprobó

Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR)

El cuerpo otorgó media sanción al proyecto de ley que crea el Régimen de Incentivo para las Inversiones Relevantes (RIIR), con 60 votos afirmativos y 2 negativos. La iniciativa busca promover inversiones nacionales y extranjeras de al menos 12 millones de dólares destinadas a nuevas actividades productivas. Entre sus principales medidas, contempla beneficios fiscales, la devolución de créditos fiscales del IVA y estabilidad normativa tributaria por 30 años, además de establecer requisitos de inversión y contratación de proveedores nacionales. Al respecto, el senador Eduardo Vischi (UCR), miembro informante del proyecto, destacó que RIIR promueve actividades con impacto en todo el país. En ese sentido, sostuvo que se trata de “un incentivo para la producción real: para la maquinaria, la mano de obra y el trabajo, no para la especulación financiera, que está terminantemente prohibida”. Asimismo, aclaró que el régimen “no condona ni rebaja impuestos, sino que pretende acelerar las inversiones”.

Al momento de los cierres de bloque, el senador José Mayans (Justicialista) consideró que “este proyecto trae aparejado el análisis y la situación económica, social y política del país”. Si bien reconoció que la iniciativa “tiene buena intención”, manifestó sus dudas respecto de su futuro tratamiento en la Cámara de Diputados y de la posición que podría adoptar el Poder Ejecutivo Nacional (PEN). En ese sentido, cuestionó la orientación de la política económica del Gobierno, a la que calificó de “especulativa”, y afirmó que “este proyecto de incentivos no basta”. Sin embargo, anunció el acompañamiento de su bloque a la medida.

Para finalizar las alocuciones, la senadora Patricia Bullrich (LLA) expresó su apoyo a la iniciativa y destacó el trabajo realizado para alcanzar consensos. En ese sentido, señaló que “el proyecto presentado por el radicalismo se trabajó en comisión, se construyeron acuerdos y se habló con el Ejecutivo”. Además, sostuvo que “así es como tenemos que funcionar: dando respuestas concretas a quienes quieran invertir, producir y generar trabajo”. En esa línea, agregó que “con estos incentivos estamos generando que las empresas argentinas vayan teniendo las mismas condiciones de competitividad que tiene la media de los países vecinos”.

Marco regulatorio del mercado del carbono

La sesión continuó con el tratamiento del proyecto de ley sobre el marco regulatorio del mercado del carbono, que obtuvo media sanción con 60 votos afirmativos y 2 negativos. La miembro informante, senadora Nadia Márquez (LLA), destacó que la iniciativa surgió de la unificación de tres proyectos presentados y sostuvo que “abre a la Argentina a un nuevo campo de exportación”. La iniciativa establece un marco nacional para el registro, la regulación y la comercialización de créditos de carbono provenientes de iniciativas desarrolladas en el país. Asimismo, crea el Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe), establece criterios de transparencia y trazabilidad y contempla un régimen de estabilidad fiscal por diez años para los proyectos registrados.

Cartas Gastronómicas Adaptadas con Pictogramas, Transferencia de Inmuebles a la Municipalidad de Puerto Madryn y Promoción de la Educación Emocional

Por último, la Cámara alta aprobó tres proyectos de ley vinculados con la accesibilidad, la administración de inmuebles públicos y la educación emocional y serán remitidos a la Cámara de Diputados para su tratamiento. La primera iniciativa establece la obligatoriedad de que los establecimientos gastronómicos cuenten con cartas en formato papel o digital adaptadas con pictogramas, con el objetivo de facilitar la accesibilidad comunicacional y la comprensión de la información. La segunda modifica la Ley 27.623, referida a la transferencia gratuita de un inmueble del Estado nacional a la Municipalidad de Puerto Madryn, provincia del Chubut. Entre sus principales disposiciones, amplía los destinos permitidos para los terrenos, incorpora a las personas jurídicas entre los posibles adquirentes y extiende de seis a diez años el plazo mínimo para su venta o alquiler. Finalmente, el cuerpo aprobó una iniciativa que propone modificar la Ley de Educación Nacional 26.206 para incorporar la educación emocional entre los objetivos de los niveles inicial, primario y secundario, promoviendo herramientas que permitan a los estudiantes identificar, comprender, procesar y expresar sus emociones de manera saludable.

Con información de NA