El Senado le dio luz verde al régimen para medianas empresas que inviertan más de US$12 millones

El Senado aprobó un proyecto que establece un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR) con el objetivo de generar beneficios fiscales para medianas empresas que realicen inversiones productivas superiores a los US$12 millones durante los primeros dos años.

La iniciativa impulsada por el senador Eduardo Vichi fue aprobada por 60 contra 2 votos que fueron aportados por La Libertad Avanza, el bloque Justicialista, el PRO, Movimiento por Misiones, Despierta Chubut, Independencia, Primero los Salteños y Convicción Federal.

Solo votaron en contra los senadores de Santa Cruz, José Carambia y Natalia Gadano.

El proyecto que fue girado a la Cámara de Diputados crea un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes y busca generar beneficios fiscales para medianas empresas que realicen inversiones productivas superiores a los US$12 millones durante los primeros dos años.

La iniciativa funciona como un complemento del esquema de incentivos para grandes inversiones que impulsa el Gobierno y comenzó a cosechar respaldo transversal durante su tratamiento en comisión.

El régimen establece beneficios como la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales del IVA.

A su vez, excluye de los beneficios a las inversiones financieras y de portfolio, así como a los bienes de cambio.

Define como inversiones productivas la adquisición, elaboración, fabricación o importación de bienes muebles nuevos amortizables en el Impuesto a las Ganancias, así como la realización de obras destinadas directamente a actividades productivas.

También a propuesta del senador radical Maximiliano Abad se incorporó a la actividad pesquera sea incluida en el Régimen de Incentivo a las Inversiones Relevantes (RIIR) sin un monto mínimo de inversión e incluyó al ganado, a la retención de terneras en el contexto del Súper Niño, en beneficio de productores rurales.

Asimismo, establece que las inversiones productivas en sistemas y/o equipos de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo para el sector agropecuario y bienes semovientes podrán recibir beneficios independientemente de su monto.

Dispone la presentación ante la autoridad de aplicación de un plan de inversión con carácter de declaración jurada que detalle el proyecto, su ubicación, financiamiento, cronograma de ejecución, factibilidad económica e impacto productivo y laboral.

El plan deberá contener el compromiso de contratación de proveedores nacionales equivalente, como mínimo, al 20 % del monto destinado a proveedores, siempre que exista oferta disponible en condiciones de mercado de precio y calidad.

El debate

Vischi señaló que este régimen “no es un privilegio tributario sino una herramienta política para movilizar capital productivo, fortalecer la industria nacional a través de sus proveedores y generar trabajo genuino”.

“Hoy el mundo está demandando lo que la Argentina tiene, en energía y alimentos, y hay una necesidad de seguridad alimentaria de muchos países. Es allí donde hay una gran oportunidad para la Argentina”, agregó.

La presidenta del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, aseguró que “los beneficios de este Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR) tienen una lógica sencilla: permitir que las empresas recuperen antes parte del capital que invierten. Eso es fundamental porque genera la cadena de inversión”.

Desde el peronismo, el senador chaqueño, Jorge “Coqui” Capitanich, anunció que apoyará con algunos reparos el proyecto, pero advirtió que “estamos generando múltiples regímenes de inversión con asimetrías desde el punto de vista de sus valores, con impacto fiscal y sin considerar el cupo fiscal dentro de los respectivos presupuestos”.

Por su parte, el jefe del bloque Justicialista, José Mayans: “Con un régimen de incentivos no basta. Este proyecto de ley tiene buenas intenciones, pero el problema es más profundo. Con el concepto de la economía libre, donde nuestra industria debe competir en forma desleal, no existe sistema que la incentive a instalarse”.

Con información de NA