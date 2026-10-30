Día Mundial del Fisicoculturismo: ¿por qué se celebra el 30 de octubre?

El 30 de octubre es reconocido en distintos países como el Día Mundial del Fisicoculturismo o Día del Fisicoculturista. Sin embargo, a diferencia de otras efemérides internacionales, no existe una organización internacional que haya documentado una proclamación formal de esta fecha.

La explicación más difundida relaciona el 30 de octubre con el nacimiento de Charles Atlas, uno de los pioneros en la popularización del desarrollo muscular durante el siglo XX. La fecha aparece desde hace años en calendarios de efemérides y medios de distintos países.

La historia también tiene una particularidad: desde 2024, el estado brasileño de São Paulo cuenta con una ley que instituyó oficialmente el “Día del Fisiculturista” cada 30 de octubre. La Ley 17.900 fue sancionada el 16 de abril de ese año.

Por eso, la fecha tiene reconocimiento y difusión internacional, aunque su carácter no sea equivalente al de un Día Mundial establecido por Naciones Unidas.

¿Qué es el fisicoculturismo?

El fisicoculturismo, también llamado culturismo o bodybuilding, es una disciplina deportiva basada en el entrenamiento sistemático de la musculatura y en la preparación del cuerpo para alcanzar determinados parámetros de desarrollo, proporción, simetría y definición.

A diferencia de otras disciplinas de fuerza, en una competencia de fisicoculturismo no alcanza con levantar más peso que el rival. El objetivo es presentar el físico trabajado durante meses o años de entrenamiento y ser evaluado de acuerdo con criterios propios de cada categoría.

El proceso combina entrenamiento, alimentación, descanso y preparación específica para las competencias.

La disciplina se desarrolló hasta convertirse en un deporte organizado internacionalmente, con categorías masculinas y femeninas y distintas modalidades competitivas. La International Fitness and Bodybuilding Federation (IFBB), fundada en 1946 en Montreal, es actualmente una de las principales organizaciones internacionales del deporte y cuenta con federaciones nacionales afiliadas en todo el mundo.

Los orígenes del culto al cuerpo

Aunque el fisicoculturismo como deporte organizado es relativamente moderno, la relación entre ejercicio, fuerza y desarrollo corporal tiene una historia mucho más antigua.

En la Antigua Grecia, el cuerpo humano ocupaba un lugar central en la cultura, el arte y la práctica deportiva. Los atletas entrenaban para mejorar su rendimiento y también existía una fuerte valoración estética de la forma física.

Muchos siglos después, durante el siglo XIX, comenzaron a desarrollarse en Europa espectáculos protagonizados por hombres fuertes y demostraciones de fuerza física.

Fue en ese contexto cuando apareció una figura fundamental para la historia del culturismo: Eugen Sandow, nacido Friedrich Wilhelm Müller en 1867.

Sandow recorrió Europa y Estados Unidos realizando demostraciones de fuerza y exhibiendo una musculatura que para la época resultaba extraordinaria. La biblioteca del Comité Olímpico Internacional lo identifica como una figura que popularizó el entrenamiento con pesas.

Eugen Sandow y el nacimiento del culturismo moderno

Sandow es considerado habitualmente uno de los padres del culturismo moderno.

En 1897 abrió en Londres un instituto dedicado a la cultura física y en 1901 organizó en el Royal Albert Hall una competencia que suele ser señalada como uno de los antecedentes fundamentales de los concursos modernos de fisicoculturismo.

La competencia no consistía únicamente en demostrar fuerza: también se evaluaba el desarrollo y la apariencia del cuerpo.

Ese cambio fue fundamental. La fuerza dejó de ser el único objetivo y comenzó a adquirir importancia la estética muscular, la simetría y la proporción.

El modelo de Sandow también ayudó a instalar una nueva idea: el cuerpo podía ser trabajado de manera sistemática para modificar su aspecto.

Charles Atlas, el hombre detrás de la fecha

La historia del 30 de octubre conduce directamente a Charles Atlas, cuyo nombre original era Angelo Siciliano.

Atlas nació el 30 de octubre de 1892 en Acri, Calabria, Italia, y emigró a Estados Unidos junto con su madre cuando era niño. Con el tiempo se convirtió en una de las figuras más populares del desarrollo físico de la primera mitad del siglo XX.

Su historia personal contribuyó a construir el personaje público que luego se convertiría en una marca.

Según las biografías sobre Atlas, durante su juventud comenzó a entrenarse después de sentirse físicamente débil y de sufrir burlas relacionadas con su aspecto. Como no contaba con dinero suficiente para comprar equipamiento, desarrolló ejercicios basados en la resistencia de un grupo muscular contra otro.

Ese sistema sería conocido posteriormente como Dynamic-Tension.

El famoso anuncio que convirtió a Charles Atlas en un fenómeno

Charles Atlas no fue solamente un fisicoculturista. También fue un pionero del marketing aplicado al desarrollo físico.

En 1928 lanzó junto con Charles P. Roman una campaña publicitaria que se convertiría en una de las más reconocibles de la publicidad estadounidense.

El anuncio mostraba a un joven delgado que era humillado en una playa después de que otro hombre le arrojara arena en la cara. La historia continuaba con su transformación física hasta convertirse en un hombre musculoso capaz de enfrentarse a quienes se habían burlado de él.

El mensaje era sencillo: una persona podía transformar su cuerpo y, a través de esa transformación, cambiar su vida.

La campaña convirtió a Atlas en una celebridad y ayudó a popularizar los programas de entrenamiento por correspondencia.

De los hombres fuertes a una disciplina internacional

Durante el siglo XX, el fisicoculturismo dejó progresivamente de ser un espectáculo protagonizado por unos pocos hombres fuertes y comenzó a estructurarse como una disciplina deportiva.

El desarrollo de gimnasios, nuevos métodos de entrenamiento, conocimientos sobre nutrición y avances en fisiología permitieron perfeccionar la preparación de los atletas.

La creación de la IFBB en 1946, fundada en Montreal por Ben y Joe Weider, marcó otro momento importante en la organización internacional del deporte.

Con el paso de las décadas aparecieron campeonatos nacionales, continentales y mundiales, nuevas categorías y una creciente participación femenina.

Actualmente, la IFBB señala que organiza miles de eventos anuales en distintas categorías y que el deporte comprende disciplinas para hombres y mujeres, además de divisiones juveniles, senior y máster.

Arnold Schwarzenegger y la explosión del fisicoculturismo

Si Charles Atlas fue fundamental para popularizar el desarrollo físico entre el público general, otra figura llevó al fisicoculturismo a una dimensión mundial durante la segunda mitad del siglo XX: Arnold Schwarzenegger.

El austríaco ganó siete veces el título de Mr. Olympia y se convirtió en uno de los rostros más reconocibles del deporte.

Su posterior carrera cinematográfica amplió todavía más la popularidad del fisicoculturismo. Películas como Conan el Bárbaro y Terminator convirtieron su físico en parte de la cultura popular y ayudaron a instalar una determinada imagen del cuerpo musculoso como símbolo de fuerza y disciplina.

Pero el desarrollo del deporte no quedó limitado a las figuras más famosas.

Con el tiempo crecieron las competencias femeninas, las categorías de físico, fitness y distintas modalidades que buscan diferentes combinaciones de musculatura, proporción y estética.

Entrenamiento, alimentación y descanso: las tres patas de la preparación

La imagen del fisicoculturista suele asociarse exclusivamente con las horas en el gimnasio. Sin embargo, la preparación para una competencia implica mucho más que levantar pesas.

El entrenamiento busca estimular el desarrollo muscular mediante rutinas planificadas y progresivas. La alimentación aporta energía y nutrientes adecuados a cada etapa de preparación, mientras que el descanso permite la recuperación del organismo.

La propia IFBB señala que la combinación de entrenamiento adecuado y nutrición, con orientación de entrenadores preparados, resulta fundamental para la práctica de este deporte.

Por eso, detrás de una presentación de pocos minutos sobre un escenario puede haber meses o incluso años de trabajo.

Una disciplina que también enfrenta debates

El fisicoculturismo no está exento de debates relacionados con la salud, la presión estética y el uso de sustancias para mejorar el rendimiento.

La búsqueda de un desarrollo muscular extremo puede llevar a algunas personas a prácticas riesgosas, especialmente cuando se utilizan medicamentos o sustancias sin supervisión médica.

En este punto, resulta importante diferenciar la disciplina deportiva del uso indiscriminado de sustancias para aumentar rápidamente la masa muscular.

La IFBB afirma su compromiso con el deporte limpio y es signataria del Código Mundial Antidopaje.

La preparación deportiva debería estar acompañada por profesionales capacitados y adaptarse a las condiciones individuales de cada persona.

El fisicoculturismo también cambió la relación con el ejercicio

Más allá de las competencias, la influencia del culturismo se extendió a millones de personas que entrenan fuerza sin intención de subir a un escenario.

El crecimiento de los gimnasios y la expansión de la cultura del entrenamiento hicieron que conceptos como hipertrofia, fuerza, composición corporal y planificación del entrenamiento ingresaran al lenguaje cotidiano.

En ese sentido, el legado del fisicoculturismo excede las competencias: contribuyó a instalar la idea de que el cuerpo puede ser entrenado de manera sistemática y que el ejercicio de fuerza puede formar parte de distintos estilos de vida.

Una fecha para mirar la historia detrás de los músculos

Cada 30 de octubre, el Día Mundial del Fisicoculturismo propone reconocer a una disciplina que atravesó más de un siglo de transformaciones.

Desde los atletas de la Antigua Grecia hasta Eugen Sandow, desde Charles Atlas y sus cursos por correo hasta los grandes campeonatos internacionales, el culturismo fue modificando sus métodos, sus categorías y su manera de entender el cuerpo.

La fecha también permite recordar que detrás de un físico trabajado hay una combinación de disciplina, entrenamiento, alimentación, descanso y constancia.

Y aunque el 30 de octubre no sea una efeméride oficial de Naciones Unidas, su presencia en distintos calendarios y, desde 2024, su reconocimiento legal en el estado brasileño de São Paulo, muestran cómo una disciplina nacida entre los espectáculos de fuerza y la cultura física terminó convirtiéndose en un fenómeno deportivo y cultural de alcance internacional.

NB