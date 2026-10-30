Octubre negro: una ola de femicidios desató paros y movilizaciones en todo el país

Octubre dejó una sucesión de femicidios en distintos puntos de la Argentina y una creciente movilización social frente a la violencia de género. El asesinato de Nancy Estela Godoy, una docente rural de Corrientes que permaneció desaparecida durante tres semanas, provocó un paro nacional de maestros y protestas en varias provincias. A ese crimen se sumaron los de cuatro trabajadoras sexuales en Rosario, Córdoba y Buenos Aires, que llevaron a la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) a convocar a una huelga para el próximo martes 3 de noviembre.

Según el registro del Observatorio Lucía Pérez, elaborado por la cooperativa lavaca, hasta el 28 de octubre se contabilizaban 38 víctimas correspondientes a distintas categorías de violencia femicida durante el mes, incluidos femicidios y asesinatos vinculados. El relevamiento, que documenta los casos con nombres, edades y lugares donde ocurrieron, permite dimensionar la extensión territorial de una problemática que atraviesa a mujeres de distintas edades y condiciones sociales.

Uno de los casos que mayor conmoción provocó fue el de Nancy Godoy, una docente rural de 52 años que trabajaba como directora suplente de la Escuela N° 626 del paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina. Había sido vista por última vez el 7 de octubre, cuando se dirigía a su lugar de trabajo. Después de varias semanas de búsqueda, su cuerpo fue encontrado el miércoles 28, semisumergido en un potrero de una zona rural de difícil acceso.

El hallazgo confirmó el peor desenlace para una comunidad que llevaba días reclamando su aparición. La investigación judicial derivó en cinco detenciones. Ireneo Antonio Zarza, capataz y encargado del campo, fue imputado como presunto autor del femicidio. Los peones rurales Felipe Sandoval y Nahuel Rojas, junto con Rosa Leguizamón, quedaron detenidos por encubrimiento, mientras que Ernesto Ezequiel Bordón fue acusado de falso testimonio.

Los investigadores buscan establecer las circunstancias de la muerte y determinar si el lugar donde encontraron el cuerpo fue también el escenario del ataque. La causa puso además bajo la lupa las condiciones en las que la docente desarrollaba sus tareas en una zona rural de difícil acceso.

Antes de desaparecer, Godoy había denunciado el estado de abandono de la escuela. En una carta fechada el 15 de agosto, advirtió que el establecimiento estaba “totalmente abandonado” y señaló la falta de agua potable y las malas condiciones de limpieza. La docente recorría largas distancias a caballo para llegar hasta sus alumnos y, según contaron sus familiares, se había ocupado personalmente de acondicionar el edificio para que los chicos pudieran asistir a clases.

El asesinato provocó una profunda conmoción en Esquina. Familiares, alumnos, docentes y vecinos salieron a las calles para exigir justicia, en una movilización que se extendió a otras ciudades del país. La indignación también alcanzó a los sindicatos docentes, que denunciaron las condiciones de precariedad y aislamiento en las que trabajan numerosos maestros rurales.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y distintas organizaciones sindicales convocaron para el jueves 29 de octubre a un paro nacional y una jornada de duelo. También impulsaron medidas de fuerza la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), mientras que SUTEBA y otros gremios provinciales se sumaron al reclamo.

En la Ciudad de Buenos Aires hubo una concentración frente al Obelisco y a la Casa de la Provincia de Corrientes, en Maipú 271. También se realizaron protestas en distintas localidades del país. En Mar del Plata, el paro tuvo un acatamiento muy alto, según los sindicatos, y la mayoría de las escuelas permanecieron cerradas.

El reclamo no se limitó al esclarecimiento del asesinato. Las organizaciones sindicales exigieron una investigación con perspectiva de género y medidas de protección para quienes trabajan en establecimientos educativos alejados de los centros urbanos. La muerte de Godoy volvió a poner en discusión las condiciones de seguridad de las docentes rurales, muchas de las cuales deben recorrer grandes distancias por caminos intransitables y trabajar en lugares sin comunicación ni servicios básicos.

Cuatro trabajadoras sexuales asesinadas y un paro nacional

La violencia de género también golpeó especialmente al colectivo de trabajadoras sexuales, que denunció cuatro asesinatos durante los últimos meses. Los casos de Débora Giuliana Bordón, Bárbara Camila Aragón, Daniela del Milagro Villalba y Tatiana Micaela Fernández llevaron a AMMAR a convocar a un paro nacional para el martes 3 de noviembre, bajo la consigna “Ni Una Trabajadora Sexual Menos”.

Débora Bordón, de 31 años, fue asesinada en un departamento del barrio Luis Agote, en Rosario, adonde había concurrido para realizar un servicio. Por el crimen fue detenido Axel Mendoza, de 23 años. La organización de trabajadoras sexuales cuestionó las versiones iniciales que presentaron el hecho como un conflicto de pareja y aclaró que la víctima no mantenía una relación previa con el acusado.

También en Rosario fue asesinada Bárbara Camila Aragón, de 26 años. Su cuerpo fue encontrado en una pensión del barrio Empalme Graneros, donde se había encontrado con un cliente. Por el hecho fue detenido e imputado Eliel Schiffo, un expolicía de 37 años con antecedentes penales. La joven trabajaba para mantener a sus hijos y a su madre.

En Córdoba fue asesinada Daniela del Milagro Villalba, de 28 años, mientras que Tatiana Micaela Fernández, de 27, fue encontrada muerta el 25 de octubre en un departamento de la calle Libertad al 1200, en el barrio porteño de Retiro. La autopsia de esta última determinó que murió por asfixia mecánica por compresión.

Por ambos asesinatos fue detenido Renato Iván Tabella, de 28 años, oriundo de Córdoba, quien se negó a declarar ante la Justicia. La vinculación de los dos crímenes con un mismo sospechoso profundizó la preocupación entre las trabajadoras sexuales, especialmente por los riesgos asociados a los encuentros con clientes en departamentos privados.

Ante esta situación, AMMAR convocó a una jornada nacional de protesta que incluirá un cese de actividades, asambleas, ollas populares e intervenciones públicas. Una de las principales concentraciones está prevista para las 11 frente al Congreso Nacional.

La secretaria general de AMMAR, Georgina Orellano, explicó que la medida tiene características particulares porque muchas trabajadoras dependen de los ingresos diarios y no cuentan con un empleador formal ante quien ejercer el derecho de huelga. Por eso, además de los ceses de actividad, habrá acciones de visibilización en redes sociales y plataformas digitales.

La organización reclama el reconocimiento de derechos laborales, políticas de protección y el fin de las condiciones de clandestinidad y precarización que, según denuncia, aumentan la exposición de las trabajadoras sexuales a situaciones de violencia.

Una lista de víctimas que atraviesa todo el país

Los asesinatos de Nancy Godoy y de las trabajadoras sexuales forman parte de un mes marcado por numerosos hechos de violencia extrema contra mujeres y niñas.

En Mar del Plata, Aylén Rocío Núñez, de 27 años, fue asesinada de un disparo en el cuello. Por el crimen fue detenido José Leonardo Cejas, de 38 años, quien tenía una orden de captura vigente por otra causa penal.

En Monte Grande, provincia de Buenos Aires, fueron asesinadas Laura Susana Prediguer, de 43 años; su madre, Susana Castillo Toscanini, de 73; y Santino, el hijo de Laura, de 11 años. El triple crimen ocurrido el 20 de octubre quedó incorporado al registro del Observatorio Lucía Pérez.

La nómina también incluye a Dariana Mazzina, una adolescente de 14 años asesinada en Allen, Río Negro; Camila Belén Iglesias, de 22 años, en Cruz del Eje, Córdoba; Patricia Andrea Alvarado, de 30, en Charata, Chaco; y Marcela Adriana Gilbert, de 53, en Baradero, provincia de Buenos Aires.

Entre los casos de los últimos días figuran además Ana Josefina Luna Carballo, de 21 años, asesinada en Godoy Cruz, Mendoza, y María Eugenia Vanina Galván, de 35, en Clodomira, Santiago del Estero.

El registro del Observatorio Lucía Pérez no se limita a contar víctimas. También documenta las circunstancias de los crímenes y permite observar la diversidad de situaciones en las que se produce la violencia: relaciones de pareja o expareja, ataques sexuales, asesinatos de niñas y niños vinculados a la violencia femicida y crímenes contra mujeres en contextos de especial vulnerabilidad.

Las movilizaciones por Nancy Godoy y el paro convocado por las trabajadoras sexuales expresan dos respuestas colectivas frente a esa violencia. En ambos casos, las organizaciones vinculan los asesinatos con la necesidad de garantizar condiciones de seguridad, protección y acceso a la justicia.

CRM