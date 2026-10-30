Playas, sierras y viñedos, destinos para viajar en micro con las ofertas del Cyber Monday 2026

Una caminata por los médanos de Villa Gesell en enero, una tarde frente al lago San Roque en Villa Carlos Paz o una visita a las bodegas de Luján de Cuyo en el fin de semana largo de diciembre son planes que se pueden concretar ahorrando con las ofertas del Cyber Monday de este año. Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el evento será el lunes 2, el martes 3 y el miércoles 4 de noviembre y tiene una sección dedicada a los viajes.

Durante los próximos meses, hay muchas oportunidades para hacer una escapada. Están los fines de semana largos del 21 al 23 de noviembre y del 5 al 8 de diciembre, los de Navidad y Año Nuevo, el verano entero y, en febrero, el Carnaval. Para cualquiera de esas fechas, viajar en micro es una gran alternativa para conocer las playas de la costa atlántica, las sierras cordobesas, Rosario o Mendoza.

¿A qué playa de la costa atlántica viajar este verano?

Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell, San Bernardo y el resto del Partido de la Costa son los grandes destinos de playa para el verano, y cada uno tiene su estilo. Hay quienes buscan una ciudad con propuestas de día y de noche, quienes prefieren el bosque y los médanos, y quienes eligen parques y paseos para ir con chicos. Durante el Cyber Monday, sitios como Central de Pasajes brindan la posibilidad de buscar micros baratos y comparar promos de diferentes empresas y rutas en un mismo lugar.

Para la temporada, Central de Pasajes recomienda comprar los pasajes con anticipación. El precio suele subir cuando la fecha del viaje está cerca y el stock de cada salida es limitado, así que el Cyber Monday en noviembre es un buen momento para asegurar las vacaciones de enero o febrero aprovechando las promos acumulables. Con el fin de semana largo del 5 al 8 de diciembre, además, se puede estrenar el mar antes de las vacaciones.

¿Qué planes ofrece Mar del Plata en el verano?

Mar del Plata es la propuesta para quienes quieren combinar el mar con todo lo que ofrece una ciudad grande. La costa se recorre desde La Perla y Bristol hasta Playa Grande y Punta Mogotes, y en el puerto se pueden comer pescados y mariscos y ver de cerca a los lobos marinos.

Fuera de la arena hay planes para cada día de la estadía. Alquilar bicicletas, hacer excursiones náuticas, salir de cabalgata junto a la laguna o tirarse en parapente. Para recorrer a pie los principales circuitos de la ciudad hay audioguías que se descargan en el celular, y a la noche se puede ir al teatro.

¿Cómo son las playas de Pinamar y Villa Gesell?

Pinamar es conocida por la arena fina y dorada de sus playas, y lejos del agua tiene campos de golf rodeados de naturaleza. También es un destino donde se puede realizar actividades como paseos en lancha y cabalgatas por el bosque de pinos. Al final del día, el centro comercial es el lugar para caminar entre restaurantes, cafés y tiendas de artesanías.

En Villa Gesell, los médanos se extienden a lo largo de toda la costa. El Muelle de Pescadores es uno de los paseos clásicos de la ciudad, y hacia el sur aparecen Mar de las Pampas y Mar Azul, dos localidades del mismo partido para conocer durante la semana.

¿Qué playas visitar en el Partido de la Costa?

Dentro del Partido de la Costa, la localidad con más movimiento comercial y turístico es San Bernardo. Sus playas, rodeadas de médanos, se extienden sobre el cabo San Antonio, y por la noche la actividad se concentra en las avenidas Chiozza y San Bernardo, con restaurantes, confiterías y pubs.

El partido tiene otras playas para elegir, como Santa Teresita, Mar de Ajó y San Clemente del Tuyú. En San Clemente están Mundo Marino, las Termas Marinas y el área natural de Punta Rasa, tres paseos para alternar con la playa, sobre todo si se viaja en familia.

¿Qué hacer en las sierras de Córdoba durante el verano?

En el verano, las sierras de Córdoba invitan a recorrer sus valles pueblo por pueblo. En el valle de Punilla están La Falda, Cosquín, conocida por sus recitales, y Capilla del Monte, cerca del cerro Uritorco. En el valle de Calamuchita, La Cumbrecita y Villa General Belgrano son otras dos paradas para quienes eligen las sierras en lugar de la playa.