Se dieron a conocer los detalles del recorrido del papa León XIV en Córdoba

El Gobierno de la provincia de Córdoba dio a conocer el recorrido que realizará el papa León XIV durante su visita el próximo martes 10 de noviembre y las autoridades aconsejan que, debido a la gran concurrencia esperada, entre 500.000 y 1 millón de personas, se elija con anticipación el lugar de asistencia y se planifique el traslado con tiempo.

En Córdoba capital habrá cuatro puntos de encuentro con la comunidad: la misa en FAdeA, el recorrido del Papamóvil, el saludo desde el Arzobispado y el encuentro en la Catedral. Salvo en el tramo del traslado, en los demás espacios habrá pantallas donde se podrá seguir la totalidad de la visita, desde la Santa Misa hasta su partida.

“Teniendo en consideración las dificultades para trasladarse por la ciudad debido a la gran concurrencia de personas, desde el Arzobispado, el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Córdoba se aconseja elegir con tiempo una instancia de participación dentro de los cuatro puntos que visitará el Sumo Pontífice”, expusieron en el comunicado.

La Santa Misa

Será en la Fábrica Militar de Aviones (FAdeA) ubicada en Ruta 20 y Av. Circunvalación. Las puertas del predio estarán abiertas a partir del lunes 9 de noviembre a las 18:00 hs., momento en el cual iniciará la Vigilia Joven, con la actuación de reconocidos artistas que acompañarán la espera del papa León XIV.

La Santa Misa iniciará el martes 10 a las 10:00 horas. En los momentos previos, el Sumo Pontífice recorrerá en Papamóvil el lugar, cerca de cada asistente. FAdeA está organizada por cuadrantes, cada uno con pantallas de gran tamaño para seguir de cerca el encuentro.

En este punto se anticipó la visita de aproximadamente 800.000 personas. Para asistir, llevar agua, ropa cómoda, protector solar, repelente, comida, medicamentos (de ser necesarios) y tu DNI o pasaporte. También se habilitan bolsas de dormir para pasar la noche (no está permitido el uso de carpas), reposeras y sillas plegables para hacer amena la espera.

Se recomienda llegar con tiempo. El sistema de estacionamiento y de traslado a FAdeA se encuentra disponible en la página web elpapaencordoba.com.ar. Por la alta concentración de vehículos, se recomienda peregrinar hacia la Santa Misa con antelación.

Se informa que la salida del predio será paulatina y que la desconcentración de los presentes y la vuelta a los puntos de origen pueden ser prolongadas. Las pantallas ubicadas en el predio transmitirán también la continuación del recorrido del papa por los diferentes puntos de Córdoba.

Para acceder se recomienda inscribirse. Toda la información y el link de inscripción se encuentran en la web elpapanecordoba.com.ar. Por la concurrencia, es posible que la señal de celular sea baja; en el mismo link se podrá descargar toda la información para disponer de ella sin necesidad de internet.

El Papamóvil

Luego de la misa, que tendrá una duración aproximada de dos horas, el papa León se trasladará hasta Av. Colón esquina Santa Fe, donde iniciará su recorrido por Papamóvil. Continuará por Colón hasta Av. General Paz-Av. Vélez Sarsfield, y luego finalizará por Av. Hipólito Yrigoyen esquina Montevideo, donde se encuentra el Arzobispado.

En todo el recorrido estará disponible el paso peatonal para estar cerca del Sumo Pontífice. El Papamóvil irá a baja velocidad para garantizar el encuentro con cada uno de los visitantes. Las avenidas estarán ornamentadas y habrá banderitas para los presentes.

Arzobispado

Al finalizar el recorrido en Papamóvil, ingresará al Arzobispado. En algún momento de su estadía saldrá al balcón a saludar a los presentes que se ubicarán en la Av. Hipólito Yrigoyen, entre la calle Montevideo y la Plaza España, con un aforo posible de 200.000 personas.

En toda la traza de la avenida habrá pantallas donde, desde la mañana, se podrá seguir la Santa Misa de FAdeA.

La Catedral

A las 15:15 hs. está previsto un encuentro en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción con obispos, diáconos, sacerdotes, religiosos, consagrados y seminaristas. Minutos antes, León se trasladará nuevamente en Papamóvil, esta vez desde el Arzobispado hasta la Av. Vélez Sarsfield, y luego por 27 de Abril.

El encuentro es de carácter privado y se desarrollará en la explanada de la Catedral. El público podrá acompañar el encuentro de pie en la Plaza San Martín. Es el punto más pequeño de aforo, donde podrá haber aproximadamente 15.000 personas.