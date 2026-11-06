Juicio político en Paraguay: Peña solicitó una prórroga de 72 horas para preparar y ejercer su defensa

El presidente renunciante de Paraguay, Santiago Peña, solicitó una prórroga de 72 horas para preparar y ejercer su defensa en el marco del juicio político en su contra.

Sostuvo que un plazo inferior a 12 horas resulta “insuficiente” para garantizar que el proceso cumpla con los estándares de un Estado de derecho, según difundieron medios internacionales.

Mediante una nota dirigida al titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, Peña solicitó una prórroga de 72 horas para preparar y ejercer su defensa en el marco del juicio político impulsado en su contra.

El texto del documento

En el documento, Peña hace referencia a la notificación Nº 4217, fechada el 5 de noviembre, mediante la cual se le comunicó que debía formular su defensa y ofrecer pruebas dentro del proceso.

”La misma se recibió a las 22:15, acompañada de un libelo acusatorio de 15 páginas y los anexos con unas 300 fojas”, comienza la nota.

El mandatario renunciante cuestionó el escaso tiempo que tuvo entre la recepción de la notificación y la convocatoria para ejercer su defensa.

Sostuvo que el plazo establecido no le permite preparar adecuadamente su respuesta a las acusaciones.

En su argumentación, Peña señaló que, al tratarse de un procedimiento del que podría derivar una sanción, deben garantizarse las condiciones necesarias para el ejercicio del derecho a la defensa.

“Claramente al tratarse de un proceso del cual puede surgir una sanción, aplican las garantías del debido un proceso, ente ellos, contar con el tiempo suficiente para elegir un abogado de confianza y ejercer el derecho a la defensa. Sin dudas, resulta insuficiente un plazo inferior a 12 horas para que un proceso cumpla los estándares de un Estado de Derecho”, argumenta.

Sobre esa base, solicitó formalmente al titular del Congreso que se le otorgue una prórroga de 72 horas para ejercer su defensa y presentar las pruebas correspondientes.

El pedido se produce luego de que el Senado convocara al presidente renunciante para comparecer este viernes a las 10:00, en el marco del procedimiento de juicio político iniciado en su contra.

¿Dónde está Santiago Peña?

Una guardia periodística permanecía en la puerta (custodiada) del presidente paraguayo renunciante.

Si bien se desconocía su paradero, periodistas del diario ABC sostienen que se encontraba en el domicilio.

Durante la mañana de este viernes, una enviada especial del canal argentino C5N incluso tocó el timbre de la vivienda pero nadie respondió.