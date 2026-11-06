Para Lula, su triunfo electoral en Brasil y la derrota de Trump en EE.UU. son “una victoria para el mundo”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este jueves que su victoria en las elecciones presidenciales del pasado 25 de octubre representa un triunfo que trasciende las fronteras brasileñas y constituye una señal para el escenario político internacional, al relacionarla con los recientes reveses electorales de los sectores vinculados al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

“Yo todavía estoy un poco emocionado con el significado de esta victoria. Porque fue una victoria no para Brasil, fue una victoria para el mundo. Está inspirando al mundo entero”, declaró Lula durante una transmisión en directo junto al diputado federal André Janones.

El mandatario brasileño relacionó los resultados electorales de los tres países y destacó que los acontecimientos de las últimas semanas reflejan un movimiento político que, a su juicio, supera el ámbito nacional.

“En la misma semana en que gané, Netanyahu perdió en Israel y me parece que mi amigo Trump está perdiendo en Estados Unidos”, afirmó.

Lula también sostuvo que el resultado de las urnas brasileñas representa un mensaje en defensa de la soberanía nacional y frente a las presiones externas.

“El pueblo brasileño despertó para decir que Brasil no acepta ser el patio trasero de nadie”, expresó.

En Brasil, Lula consiguió la reelección el 25 de octubre al imponerse en la segunda vuelta al senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL), en una disputa que definió el rumbo político del país para el próximo período presidencial.

Durante la transmisión, Lula también se refirió a la responsabilidad que supone su nuevo mandato y a la necesidad de responder a las expectativas de los millones de brasileños que respaldaron su candidatura.

El presidente afirmó que siente una responsabilidad mayor que durante su primer período de Gobierno y defendió la necesidad de cumplir los compromisos asumidos durante la campaña.