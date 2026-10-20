Avistamiento de aves en Buenos Aires

Dos días por año desde hace 11 años en casi todos los países del mundo se celebra el Global Big Day, en que los aficionados a las aves salen a observarlas. También en Buenos Aires, que pese a ser la tercera ciudad más poblada de Latinoamérica y una de las 20 más populosas del planeta, es hogar de unas 350 especies y atrae a más y más turistas que vienen a Argentina a ver aves, los únicos dinosaurios sobrevivientes de la extinción de hace 66 millones de años.

Más de 30 vecinos se sumaron este 9 de mayo al Global Big Day en el Parque Ambiental de Lanús, suburbio de Buenos Aires. Pese al frío otoñal, Argentina fue uno de los 11 países que más listados de aves elaboró en el último Global Big Day: más de 3.100. Estados Unidos, Canadá y Colombia lideraron la jornada.

Buenos Aires atrae por su Reserva Ecológica Costanera Sur, que nació hace 40 años a partir de la vegetación que se instaló arriba de unos escombros con los que se había planeado avanzar sobre el Río de la Plata.