El mensaje del “Dibu” Martínez tras la fractura de mandíbula: “En unas semanas volvemos”

El arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez publicó un mensaje en sus redes sociales luego de ser operado por la lesión que sufrió el sábado durante el partido entre Chelsea y Everton, por la Premier League de Inglaterra.

“Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en 0”, escribió el guardameta en una publicación de Instagram, en referencia al triunfo de su equipo por 2-0.

El futbolista sufrió un fuerte choque de cabezas con el defensor Jarrad Branthwaite, que le provocó una lesión ósea en el maxilar y obligó a los médicos a intervenirlo quirúrgicamente en Liverpool.

Tras la operación, se estimó que Martínez tendrá alrededor de 40 días de recuperación, por lo que se perderá los próximos compromisos de Chelsea y no estará disponible para los partidos de la Selección argentina ante Uruguay y Costa Rica, previstos para el 13 y el 17 de noviembre.

Antes de compartir su mensaje, el arquero había llevado tranquilidad sobre su evolución y expresó su expectativa de volver a las canchas en las próximas semanas.

“Chiqui” Tapia al “Dibu” Martínez: “No tengo dudas, vas a volver más fuerte que nunca”

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, se solidarizó con Emiliano “Dibu” Martínez, arquero titular de la selección argentina, que fue operado por una fractura de mandíbula: "Te deseo una pronta recuperación".

Martínez, sufrió una fractura o lesión ósea en el maxilar, tras un fuerte choque de cabezas con el defensor Jarrad Branthwaite durante el cotejo entre Chelsea y Everton de la Premier League; tras la operación se confirmó que tendrá unos 40 días de recuperación.

Tapia, por su lado, se pronunció en sus redes sociales, una publicación con una foto entre él y el arquero de 34 años con un mensaje que comenzó: "Dibu querido, te deseo una pronta recuperación y todas las fuerzas del mundo".

"Un abrazo enorme a la distancia", continuó el mensaje el titular de la AFA, y afirmó que el “Dibu” podrá retomar su nivel a pesar de la grave lesión que lo marginará de las canchas durante varios partidos: “No tengo dudas de que vas a volver más fuerte que nunca”.

"En todas con vos. Te quiero, gordo" finalizó la dedicatoria de Tapia hacia Emiliano Martínez, que se perderá los últimos amistosos internacionales que tendrá la selección argentina; quedó descartado para jugar los partidos contra Uruguay y Costa Rica, programados para el 13 y el 17 de noviembre, en la Bombonera y en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, respectivamente.