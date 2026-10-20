Jorge Macri confundió dos veces el nombre de Borges durante un homenaje en Madrid: lo llamó “José Luis”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, protagonizó este martes un llamativo furcio durante un homenaje a Jorge Luis Borges en Madrid, España. Mientras leía su discurso en el Instituto Cervantes, el funcionario confundió en dos oportunidades el nombre del escritor argentino y lo llamó “José Luis Borges”, ante la presencia de autoridades culturales y familiares de María Kodama.

El episodio ocurrió durante una ceremonia en la que se incorporaron objetos personales de Borges y de su esposa, María Kodama, a la Caja de las Letras, el espacio del Instituto Cervantes destinado a preservar el legado de destacadas figuras de la cultura.

El primer error se produjo cuando Macri agradeció la presencia de María Victoria y Mariana Kodama, sobrinas de la viuda del escritor, y mencionó a la “Fundación Internacional José Luis Borges”.

Sin advertir la equivocación, volvió a repetirla instantes después, cuando destacó el vínculo del autor de Ficciones y El Aleph con la ciudad de Buenos Aires.

“José Luis Borges pertenece a Buenos Aires por nacimiento, a Argentina por identidad, pero al mundo por la dimensión universal de su literatura”, afirmó el mandatario porteño.

El doble furcio quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular por las redes sociales. Según relató el diario La Nación, el director del Instituto Cervantes, el escritor español Luis García Montero, inclinó la cabeza para disimular una sonrisa, mientras que ninguno de los asistentes corrigió al funcionario.

El homenaje contó también con la participación de la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, y otras autoridades. Durante su intervención, Macri elogió la iniciativa del Instituto Cervantes de conservar objetos de valor histórico y literario y planteó la posibilidad de desarrollar una experiencia similar en Buenos Aires.

“A ver si me llevo esta idea maravillosa para Buenos Aires, si nos permiten copiarles la idea”, expresó.

El jefe de Gobierno se encuentra en Madrid para participar del II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, en su carácter de copresidente de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI).

Un error con antecedentes

La confusión entre Jorge Luis y José Luis Borges no es nueva entre los dirigentes políticos. En 1955, durante el nombramiento del escritor como director de la Biblioteca Nacional, el entonces subsecretario de Instrucción Pública, José Manuel Saravia, también lo llamó “José Luis”, según quedó registrado en los diarios de Adolfo Bioy Casares.

El expresidente Mauricio Macri, primo del actual jefe de Gobierno porteño, cometió el mismo error en una intervención pública. Incluso el rey Felipe VI de España incurrió alguna vez en ese furcio.

Otros dirigentes protagonizaron equivocaciones al referirse a la obra del escritor. Carlos Menem y Alberto Fernández, por ejemplo, hablaron de las novelas de Borges, aunque el autor nunca publicó una novela.

El episodio de este martes sumó así un nuevo capítulo a una extensa serie de confusiones públicas en torno a uno de los nombres más reconocidos de la literatura argentina.