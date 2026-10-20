Premios ACE 2026: todos los ganadores a lo mejor del teatro nacional

La 35ª entrega de los premios de la Asociación de Cronistas del Espectáculo (ACE) se llevó adelante en el Teatro El Nacional y abarca a 31 rubros que son parte de los distintos roles de las obras teatrales que fueron realizadas entre 2025 y 2026.

El galardón de oro fue para la actriz Ingrid Pelicori que agradeció: “No puedo dejar de recordar a las personas que lo hicieron posibles, a cada maestro y director con los que trabajé, como Leonor Manso, Osmar Núñez y Julia Ledesma. El teatro (...) no van a poder con nosotros porque hay una pasión muy grande, aunque sea en momentos horribles y de destrato hacia la cultura”.

Las obras con mayor cantidad de nominacciones fueron “Company”, con 11 nominaciones; “Hairspray”, con 9 nominaciones, al igual que “La obra”, “Invasiones I” y “Billy Elliot”.

Se otorgaron reconocimientos a la trayectoria a Soledad Silveyra, Moria Casán y al intérprete Jorge Ferrari; así como a la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes (SAGAI). Además, se realizó un homenaje “In memorian”, con la actuación de Julia Zenko que interpretó “Honrar la vida”.

Los ganadores

Autora/Autor:

Mariano Pensotti y Grupo Marea (La obra)

Directora/director de comedia:

Corina Fiorillo (Berlín, Berlín)

Actuación en obra para un solo personaje:

Leonardo Sbaraglia (Los días perfectos)

Director general de musical/Music hall/Café concert:

Fernando Dente (Hairspray)

Actriz o Actor de reparto en Drama y/o comedia:

Mercedes Fraile (La niña sobre un altar)

Actriz protagónica en drama y/o comedia dramática:

Julia Calvo (Misery)

Coreografía:

Vanesa García Millán (Hairspray)

Música original:

Martín Bianchedi (Misery)

Iluminación:

David Seldes (Company)

Sonido:

Gastón Brisky (Hairspray)

Revelación:

Damián Betular (Hairspray)

Vestuario:

Stella Maris Müller (Anastasia)

Actuación femenina en teatro alternativo:

Ingrid Pelicori (La muerte de un viajante)

Actuación masculina en musical:

Fernando Dente (Company)

Musical:

Hairspray

Dirección musical:

Gaby Goldman (Billy Elliot)

Music Hall/Café concert

The Opera Locos

Obras en teatro alternativo

La muerte de un viajante

Infantil:

La flauta mágica

Escenografía:

Mariana Tirantte (La obra)

Producción

Club Media y Olga (Hairspray)

Actuación masculina en teatro alternativo:

Alejandro Awada (La muerte de un viajante)

Espectáculo de humor

Llegamos tarde (Ariel Tarico y David Rotemberg)

Dirección en teatro alternativo

Daniel Marcove (La muerte de un viajante)

Actuación femenina en musical (Empate)

Alejandra Radano (Company)

Alejandra Perlusky (Billy Elliot)

Actor en comedia:

Diego Capusotto (Tirria)

Actriz en comedia

Fernanda Metilli (Berlín, Berlín)

Comedia:

Berlín Berlín

Actor protagónico en drama y/o comedia dramática:

Paulo Brunetti (La niña sobre un altar)

Drama y/o Comedia dramática

La obra

Dirección de drama y/o comedia dramática:

Mariano Pensotti (La obra)

El homenaje a Moria Casán

Moria Casán recibió el reconocimiento a la trayectoria durante la edición número 35 de los Premios ACE que se llevaron adelante en el Teatro El Nacional, donde la diva debutó en su primeras tablas y, en este sentido, sostuvo: “El teatro siempre fue un lugar de resistencia.

“Es actriz, vedette, transgresora, inventora de palabras que después llegan a los diccionarios y las utilizamos diariamente. Es versátil, magnética, monumental y es La One”, presentaron los conductores antes de la presencia de la artista en escena.

Al recibir la mención, Moria se paró en medio del escenario y sostuvo: “Ante todo, me lo recontra merezco, gracias a mí y al público que siempre me acompañó”. A continuación, se refirió a la sala teatral: “Este es el lugar donde inicié mi carrera sin saberlo, vine un domingo desde la Facultad de Derecho”.

La One repasó su historia, tal como ya es de dominio público y mostró, sobre las tablas, cada parte de la coreografía que llevó a cabo durante su primera presentación: “Empecé una carrera maravillosa, desnuda y por eso pensaban que me podía cosificar. Me sentí siempre sujeto, amparada por el teatro, así como por mi propia luz”.

“Le debo todo al teatro, le debo todo. El teatro siempre fue un lugar de resistencia. Pasé por todos los gobiernos y se mantiene como un foco cultural donde les damos al público, lo que necesitan para sanarse. Es algo que sana. Gracias por permitirme ser quien soy hoy”, cerró la diva.