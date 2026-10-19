El Gobierno francés anuncia toques de queda en cuatro ciudades y en varias zonas de París y Niza por los disturbios del fin de semana

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció este lunes que pedirá a las Prefecturas que decreten toques de queda parciales para las noches del lunes y el martes en las ciudades de Lille, Douai, Wattignies y Denain, todas en el departamento de Norte, debido a la oleada de disturbios en el país.

“Es un toque de queda por territorios, parcial. Me parece que, en este momento, es un instrumento más adaptado que decretar el estado de emergencia”, declaró tras una reunión interministerial Lecornu. El Gobierno está publicando el mapa de todos los municipios afectados por la medida poco a poco durante las últimas horas de la tarde.

Por su parte, la prefectura de policía de París anunció este lunes un toque de queda nocturno en determinados barrios de la capital francesa, así como la prohibición de manifestaciones en algunas zonas en la noche de este lunes al martes.

En Lyon, el prefecto declaró el toque de queda desde las 21:00 de este lunes hasta las 6:00 de la madrugada del martes en el área que va desde el Ayuntamiento, en el norte, hasta la plaza Carnot, en el sur. En esa misma zona se prohíben las manifestaciones, procesiones o concentraciones el lunes por la noche, de 18:00 a 21:00.

La medida a se aplicará en concreto entre las 23:00 y las 6:00 hora local del martes en la plaza de la República y el sector de Les Halles, donde se produjeron buena parte de los disturbios y de los saqueos de comercios el sábado y el domingo. La prohibición de manifestaciones empieza a las 20.00, hora local de este lunes y concluye también a las 06:00 del martes.

Además, según anunció la prefectura de los Alpes Marítimos, se estableció un toque de queda para menores desde las 21:00 horas de este lunes hasta las 6:00 horas del martes en el centro de Niza. En concreto, la medida afectará al centro, al casco antiguo y a la zona comprendida entre la Rue Trachel y la Gare du Sud.

Lecornu no descartó la necesidad del estado de emergencia si fuese necesario y advirtió de que “bajo ningún concepto se tolerará que (los saqueos) se instalen”. “Es un milagro que no haya habido víctimas mortales”, ahondó el primer ministro, quien incidió en culpar a “la extrema izquierda” de los desórdenes y disturbios producidos durante el día y “a la delincuencia general” los ocurridos durante la noche.

Asimismo, alertó de que el Gobierno está poniendo en marcha “una respuesta penal masiva” tras los pillajes y saqueos en numerosos comercios en Francia. Lecornu indicó que, solo en el área de París, hay 200 investigadores que trabajan en identificar a los saqueadores gracias a las imágenes de videovigilancia, pues muchos de ellos actuaron a cara descubierta.

El jefe de Gobierno expuso que también se pedirá la cooperación de los ciudadanos “para que ayuden en la identificación” de los sospechosos. Hasta las 08.00 horas del lunes, 2.331 personas permanecían bajo custodia policial por los disturbios y saqueos, según el Ministerio de Justicia, quien señaló que el 70% eran mayores de edad y que la Fiscalía solicitaba prisión preventiva en más del 80% de los casos.

Los disturbios del sábado dejaron saqueos de comercios, ataques contra edificios públicos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en París y otras ciudades francesas.

Lecornu anunció también que los trabajadores de los comercios afectados por los disturbios podrán acogerse desde el martes al paro parcial, con una cobertura del 100%.

La medida entrará en vigor este martes mediante una “instrucción ministerial”, explicó el primer ministro en una comparecencia ante la prensa, tras mantener una reunión de crisis. Se trata de una medida de “protección del empleo”, ya que “no podemos permitir que haya daños sociales después de los destrozos materiales”, añadió.

El primer ministro hizo suyo el discurso de este domingo de Emmanuel Macron, en el que se apuntó a grupos de “extrema izquierda”. Lecornu aseguró que es una prioridad para el Gobierno “proteger las elecciones presidenciales” frente a lo que ha descrito, citando a servicios de inteligencia, como un movimiento de extrema izquierda que busca generar una profunda desestabilización del país hasta las elecciones del próximo año. “Hay toda una nebulosa que puede activarse para cuestionar el calendario y la celebración de las elecciones presidenciales”, advirtió Lecornu en una comparecencia ante la prensa tras celebrar una reunión de crisis en la sede del Gobierno.

Con información de la agencia EFE