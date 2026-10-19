Ravier admitió que solo se concretó el 10% de las inversiones aprobadas por el RIGI

La conferencia de prensa de Adrián Ravier dejó una admisión que contrasta con los anuncios multimillonarios que el Gobierno suele presentar como prueba del éxito de su programa económico. Apenas el 10% de las inversiones aprobadas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se concretó hasta ahora, según reconoció el propio vocero presidencial. La definición llegó después de que le preguntaran por la distancia entre los proyectos anunciados desde la Casa Rosada y el dinero que efectivamente ingresó al país. Fue uno de los momentos más incómodos de una conferencia atravesada por las preguntas sobre la caída del consumo, la desaceleración de la actividad económica y las contradicciones de la política exterior de Javier Milei.

La escena ocurrió este lunes, durante una conferencia que Ravier adelantó respecto de su habitual cita de los martes. El motivo fue el viaje que emprenderá esta noche junto al Presidente rumbo a España, donde Milei participará de actividades académicas y mantendrá encuentros con referentes de la derecha europea. Antes de partir, sin embargo, el vocero debió responder por algunos de los aspectos más discutidos de la gestión libertaria, desde el destino de las inversiones prometidas hasta el costo de los desplazamientos presidenciales y la posición argentina frente a las iniciativas de Donald Trump que afectan el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Uno de los contrapuntos más significativos se produjo cuando le plantearon la diferencia entre los anuncios económicos del Gobierno y los registros de inversión extranjera directa. La consulta partió de un relevamiento de doce conferencias de Ravier en las que se habían contabilizado anuncios por más de 165.000 millones de dólares, frente a los 3.147 millones de dólares de ingreso de inversiones mencionados a partir de datos de la OCDE. La pregunta apuntó al corazón del relato económico oficial: ¿cuánto de todo lo anunciado se convirtió efectivamente en inversiones?

Ravier distinguió entre los proyectos aprobados y aquellos que todavía se encuentran bajo evaluación. “Hay proyectos RIGI por más de 200.000 millones de dólares o alrededor de 200.000 millones de dólares”, afirmó. Pero enseguida introdujo una precisión: “De los proyectos aprobados, apenas un 10% aproximado es lo que ya se ha invertido”. Explicó que las inversiones vinculadas con la minería y la energía requieren desembolsos distribuidos durante varios años, por lo que una parte importante del dinero comprometido recién ingresaría en 2027, 2028 y los ejercicios siguientes.

La aclaración llegó después de una presentación inicial en la que había celebrado la incorporación de nuevos proyectos al RIGI, entre ellos una inversión de Pluspetrol en Vaca Muerta por 12.240 millones de dólares. Según las cifras oficiales, el régimen acumula 25 proyectos aprobados y publicados en el Boletín Oficial, con inversiones previstas por 68.438 millones de dólares. Otros 22 permanecen en evaluación, por un monto superior a los 140.000 millones. Los desembolsos efectivos, sin embargo, representan todavía una fracción de esas promesas.

El vocero también buscó explicar los bajos registros de inversión extranjera directa por la salida de capitales que, según sostuvo, habían quedado retenidos durante los gobiernos anteriores por las restricciones cambiarias. “Este año 2026 es el año que más capitales han podido repatriarse si comparamos la última década”, afirmó. En su interpretación, la posibilidad de retirar dividendos y enviar fondos a las casas matrices constituye una señal de seguridad jurídica, aunque reduzca el saldo neto de inversiones.

Las preguntas económicas no se limitaron a las inversiones. La ronda había comenzado con una consulta sobre la caída del consumo, el deterioro del empleo y las dificultades que atraviesan distintos sectores de la población. El punto de partida fue el descenso del 1,4% en las ventas minoristas por el Día de la Madre, informado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), y el interrogante de por qué el Gobierno parecía desconocer una situación que se percibe en la calle.

Ravier rechazó esa interpretación y eligió ampliar el horizonte temporal. Aseguró que la administración libertaria recibió una economía estancada y sostuvo que el crecimiento de 2026 superará el 2%, pese a las dificultades del escenario internacional. Para 2027, añadió, las proyecciones anticipan una expansión superior al 3%. Sin embargo, reconoció que la recuperación económica está lejos de ser homogénea. Admitió que la actividad atravesó un trimestre negativo y que julio también había mostrado resultados desfavorables, aunque aseguró que los indicadores parciales de agosto eran más alentadores.

La respuesta dejó expuesta una tensión que atraviesa el discurso oficial. Ravier insistió en que la Argentina continúa creciendo, pero reconoció que la recuperación avanza más lentamente de lo esperado. Más adelante, al responder otra consulta sobre el riesgo país, volvió sobre esa dificultad: “Independientemente de que no es a la tasa, con la velocidad que nos gustaría observar, sí vemos que la Argentina está creciendo”. También descartó cualquier modificación de fondo del programa económico: “No va a cambiar, no va a haber un plan platita mientras el presidente Javier Milei siga en funciones”.

La discusión sobre el consumo derivó además en un cuestionamiento a los viajes presidenciales. Durante la conferencia se mencionaron las dificultades que atraviesan familias de personas con discapacidad por los problemas de pago a los prestadores de servicios y se contrastó esa situación con los viajes internacionales de Milei, algunos vinculados con encuentros ideológicos y actividades de organizaciones de derecha.

“Todos los viajes que hace el Presidente son oficiales. Más allá de alguna crítica, son oficiales”, respondió Ravier. Y agregó: “Una vez que el Presidente tiene un encuentro oficial y ya está en un lugar determinado, puede tener un evento académico o recibir alguna premiación, pero siempre son viajes oficiales”. No ofreció detalles sobre los costos de los desplazamientos ni respondió específicamente a la comparación con las dificultades de los prestadores de servicios para personas con discapacidad.

La explicación llegó pocas horas antes de que el propio Ravier se suba al avión presidencial rumbo a Madrid. Según la agenda oficial, Milei participará el miércoles del Nueva Economía Fórum, se encontrará con el economista Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos y disertará durante la presentación de un máster de Economía de la Escuela Austríaca. También mantendrá un encuentro con representantes de la Fundación Disenso y se reunirá con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Pero si las preguntas económicas obligaron al vocero a explicar los resultados del programa libertario, los intercambios sobre política exterior pusieron a prueba la coherencia del alineamiento internacional de Milei. La cuestión apareció cuando le consultaron por una publicación de Santiago Caputo, posteriormente compartida por el Presidente, en la que el asesor sostenía que el Reino Unido estaba siendo colonizado por el islam y vinculaba esa situación con la recuperación de las Islas Malvinas.

Ravier evitó cuestionar las expresiones del asesor presidencial y las inscribió en la visión ideológica del Gobierno. “Hay una frase del presidente Javier Milei que dice 'Occidente está en peligro'”, recordó, antes de atribuir los problemas europeos a la inmigración descontrolada y la pérdida de valores. “Creo que la cita de Santiago Caputo va por ahí, va en sintonía con las frases del Presidente”, afirmó. Ante una repregunta sobre el riesgo de generalizar acerca del islam, aclaró que la preocupación no estaba dirigida a la religión sino a los actos violentos cometidos en su nombre.

La conversación derivó entonces hacia la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Consultado sobre las objeciones de Estados Unidos y la posibilidad de modificar la iniciativa para evitar perjuicios a compañías norteamericanas, Ravier dejó abierta esa alternativa. Recordó que el oficialismo no cuenta con mayoría propia y que los proyectos deben negociarse con otras fuerzas políticas. “Puede pasar, yo no lo puedo prever”, sostuvo. También aseguró desconocer si existió un pedido formal de Washington para cambiar el texto.

La pregunta más delicada llegó después. Le recordaron que la Argentina se había abstenido en una votación de Naciones Unidas contra el colonialismo y que Estados Unidos había pedido disolver el Comité de Descolonización, organismo en el que el país sostiene históricamente su reclamo por Malvinas. ¿Cómo compatibiliza la Casa Rosada su defensa de la soberanía argentina con una iniciativa de su principal aliado que podría debilitar uno de los espacios diplomáticos utilizados para reclamarla?

Ravier respondió inicialmente que no advertía una contradicción. “Hay consistencia, no vemos que haya un problema allí”, afirmó. Pero cuando le preguntaron expresamente si el Gobierno estaba de acuerdo con el pedido de Trump para disolver el comité, evitó una definición. “Esto está bajo análisis hoy como para tomar una decisión final”, señaló, y añadió que probablemente sería una cuestión que abordaría el canciller Pablo Quirno.

PL/CRM