Trump usa las protestas en Francia azuzar el racismo: “Tienen que ver con la migración, París será pronto una ciudad musulmana”

Para Donald Trump, todo tiene que ver con la migración. Sobre todo si le sirve para las elecciones legislativas de mitad de mandato, el próximo 3 de noviembre. Así, el presidente de EE.UU. quiere vincular las protestas y disturbios en Francia, iniciados ante la precariedad del sistema educativo público en el país, con la migración, un asunto central de su agenda ultra.

“Dejan entrar en su país a gente que no aprecia sus edificios, no aprecian su arte. Arruinaron su país”, afirmó el presidente de EE.UU: “París va a convertirse muy pronto en una ciudad musulmana. Emmanuel Macron debería haber cerrado sus fronteras hace mucho tiempo. Yo le dije que lo hiciera”.

En efecto, Trump dedicó buena parte de las preguntas de los periodistas en la Casa Blanca antes de partir para Kansas a vincular disturbios y migración: “Lo de Francia es una situación muy triste. Lo que está pasando en Francia tiene que ver con la inmigración, no con los colegios, ni con nada más, es la inmigración. Le dije al presidente Macron: '¡Cerrá tus fronteras!”.

“Se lo dije a Putin. Se lo dije a otros. Se lo dije a Putin en relación con Rusia, aunque fuera por otro tema, pero hablamos de eso. Se lo dije a Macron. Se lo dije a todos estos líderes: más vale que vigilen sus fronteras porque sus países se están destruyendo”, afirmó Trump, azuzando el racismo y la xenofobia: “Es un problema de inmigración. A esa gente no le gusta su arte, sus edificios, su población. Es otra forma de inmigración. Están llegando y apoderándose del país. Lo hablé con Putin, se necesitan fronteras fuertes. Arruinaron Francia. Va a ser difícil recuperarla”.